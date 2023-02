Les écoles publiques du centre de l’Okanagan et le personnel de soutien signent un accord de travail

La BC Public School Employers’ Association (BCPSEA) et le syndicat représentant le personnel de soutien des Central Okanagan Public Schools ont ratifié leur convention collective.

Les membres de la section locale 3523 du SCFP ont voté à 99 % en faveur de la grève le mois dernier.

Les deux parties ont convenu de demander une médiation pour parvenir à un accord, et un accord provisoire a été annoncé le 23 janvier.

Les détails de l’accord n’ont pas été fournis.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaTravailLake CountryÉcoles