Les écoles publiques de Sterling examineront le plan de retour à l’école COVID-19 – Shaw Local

STERLING – Le surintendant des écoles publiques de Sterling présentera un plan de retour à l’école COVID-19 qui nécessite un enseignement en personne conformément à une directive du surintendant des écoles de l’État.

Selon le plan que le surintendant Tad Everett présentera au conseil scolaire lors de sa réunion ordinaire de 19 h mercredi à la bibliothèque du lycée Sterling, il n’y a que deux exceptions à l’exigence d’apprentissage en personne pour 2022-23 :

La première est si le gouverneur déclare une catastrophe de santé publique et que le surintendant des écoles de l’État émet par la suite une exigence d’apprentissage à distance ; ou, deuxièmement, si un étudiant demande une dispense temporaire pour des raisons médicales nécessitant une hospitalisation ou une autre intervention chirurgicale.

Le plan comprend des heures de début et de sortie pour chacun des six campus du district.

Il respectera également les directives COVID-19 émises par les Centers for Disease Control and Prevention et adoptées par le Département de la santé publique de l’Illinois.

Ces mesures d’atténuation comprennent la promotion, mais non l’obligation, de la vaccination ; la recommandation, mais non l’exigence, que des masques soient portés lorsque la communauté se trouve à un niveau élevé de transmission ; et la promotion de la distanciation sociale lorsque les conditions le justifient.

Selon le CDC, le comté de Whiteside a actuellement un niveau élevé de transmission et recommande le port d’un masque à l’intérieur, des vaccinations et des rappels mis à jour, des tests si quelqu’un présente des symptômes et d’autres précautions.

La version préliminaire du plan présenté attend toujours des éclaircissements du département de la santé du comté de Whiteside sur une orientation procédurale pour la recherche des contacts lorsqu’il y a des cas de test positif pour les personnes vivant à la maison avec un élève ou un enseignant.

Dans un autre ordre d’idées, le conseil recevra un budget préliminaire pour l’année scolaire 2022-2023 qui sera présenté au public au bureau de district avant qu’une audience publique à ce sujet puisse avoir lieu à 19 h le 28 septembre.

Selon Timothy Schwingle, directeur des finances, ce sera la neuvième année consécutive que la partie du budget consacrée au fonds d’éducation est équilibrée. Le rapport financier a montré que les revenus de l’impôt foncier local ont augmenté en raison d’une augmentation de la valeur imposable égalisée. Les revenus de la taxe de remplacement des biens personnels des entreprises devraient être élevés après une année record en 2022.