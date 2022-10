DIXON – Les écoles publiques de Dixon sont en «temps emprunté» avec ses administrateurs de terrains d’athlétisme, ont déclaré au conseil scolaire lors d’une séance de travail lundi dans les bureaux de district.

Fournir aux étudiants-athlètes du district des terrains de jeu nouveaux ou rénovés est quelque chose que les responsables de l’école devront peut-être envisager dans un proche avenir, a déclaré la surintendante Margo Empen lors d’une longue discussion de deux heures.

« Nous devons trouver comment y remédier. C’est assis là-bas », a déclaré Empen. « Nous avons changé et fait avec. C’est quelque chose que nous devons viser. Nous avons été en sursis avec nos champs.

[ Proposal to repair football field failed in 2017 board of education vote. ]

Le quartier possède peu d’installations, bien qu’il dispose de gymnases et d’un stade de football. Il entretient des installations d’entraînement au collège.

Il s’appuie sur des partenariats avec Dixon Park District et le Sauk Valley Community College pour compléter les sites pouvant organiser des compétitions interscolaires. Il y a un accord avec une autre école pour une piscine et le bowling a lieu dans une entreprise privée.

L’incertitude concernant les conditions sur le terrain entraîne des chances manquées d’être récompensées par l’Association des lycées de l’Illinois pour les événements d’après-saison. Le site reçoit une part de la billetterie lors des événements d’après-saison.

“Nous avons parfois retenu notre souffle”, a déclaré Empen. « Pouvons-nous organiser un match régional, car les terrains sont en si mauvais état ? Vont-ils l’approuver ?

L’école n’est pas éligible pour organiser des événements d’après-saison d’athlétisme car la piste n’a pas le nombre minimum de voies, par exemple.

Dixon High School possède un complexe d’athlétisme à six voies, insuffisant pour que le district organise des événements pour l’Association des lycées de l’Illinois. (Troy Taylor)

Cela a également conduit à des décisions qui ne sont pas optimales. Le district a maintenant un arrangement pour déplacer les matchs de football au Sauk Valley Community College en raison de la nécessité de « reposer » le terrain de football, qui nécessite une attention constante hors saison.

Empen a reconnu que cette décision ne convenait pas à la communauté du football. “Les gens ont été offensés par cette décision”, a-t-elle déclaré.

La présidente du conseil d’administration, Linda Wegner, et le directeur des installations, Kevin Schultz, ont parcouru la liste des champs. Le softball et le baseball ont lieu dans des endroits gérés par le district du parc.

“Les terrains de baseball sont une pénurie dans cette communauté”, a déclaré Schultz. «Nous avons envisagé d’essayer de rénover le champ de l’extrême nord à Jefferson. Ce serait un champ supplémentaire.

Dixon High School joue au baseball au Veterans Memorial Field, l’un des sites exploités par le Dixon Park District. (Troy Taylor)

Le tennis est dans le quartier du parc et les courses de cross-country au collège communautaire.

“Nous ne pourrions pas faire ce genre de choses sans Sauk ou le district du parc”, a déclaré Wegner.

Ce point d’appréciation a été repris par d’autres membres du conseil d’administration, dont Jon Wadsworth, ainsi qu’Empen.

Schultz a déclaré que le terrain de football s’était détérioré en raison des conditions de drainage et des décennies de surutilisation pour les jeux, les entraînements, le groupe, l’éducation physique et le football.

Pendant le verrouillage du COVID-19, le terrain s’est reposé et il a laissé l’herbe guérir un peu.

Pourtant, l’été dernier, le district scolaire a passé trois mois à ajouter des ensemencements sur le terrain. Cependant, les conditions humides de la deuxième semaine d’août ont provoqué la formation d’un champignon de moisissure sur le champ, éliminant tout leur travail.

“Si nous obtenons une pluie de quatre pouces, ce champ est sous l’eau”, a déclaré Schultz.

Le temps cette semaine-là a également causé des problèmes pour l’utilisation des terrains d’entraînement au collège.

De plus, a déclaré Empen, la proximité du terrain de football avec la Rock River et son altitude par rapport au rivage empêchent le district d’installer une surface artificielle.

De plus, il y a eu quelques incertitudes quant à savoir si le terrain pourrait même être utilisé pour des jeux. Le district avait auparavant exploré les options de location d’un terrain ailleurs dans une telle urgence. Schultz a déclaré: «Vous cherchez à louer un stade? Jeu à 5 000 $.

La vice-présidente du conseil, Rachel Cocar, a demandé s’il y avait quelque chose que le comité d’engagement communautaire pourrait faire pour générer des solutions créatives ou les mettre sur le radar des gens.

Wadsworth, qui fait partie du comité, a déclaré que la première réunion avait eu lieu et que les membres avaient déclaré qu’ils se consacraient à faire de la santé sociale et émotionnelle des étudiants une priorité pour l’année ; Cocar a reconnu l’importance de ce travail.

Wegner a suggéré que le comité considère les terrains d’athlétisme comme un projet à long terme et Wadsworth a déclaré qu’il le présenterait au comité.

Des membres de l’équipe de football de l’école secondaire Dixon se précipitent sur le terrain de football avant un match le 9 septembre. La détérioration de l’état du terrain a été l’un des sujets de conversation lors d’une séance de travail du conseil scolaire. (Troy Taylor)

“Pensez-vous que les gens se rallieraient à cela si c’était notre sport?” a demandé Cocar.

Empen a répondu qu’en termes de référendum, les électeurs n’en soutenaient pas auparavant.

La discussion, qui a surgi dans le contexte du Reagan Middle School ayant besoin d’un nouveau toit d’ici quelques années, s’est poursuivie.

“C’est un point d’achoppement”, a déclaré le secrétaire du conseil Brandon Rogers. « C’était la hausse des impôts. Un toit, il faut le faire. La communauté n’a pas d’options. Le côté sportif. »

Le responsable des finances, Marc Campbell, a déclaré que le plan d’amélioration des installations du district ne tient pas compte d’articles aussi chers. D’autres sources de revenus sont nécessaires.

“Ce que je veux dire, c’est que cela nous oblige à nous endetter”, a déclaré Campbell. «Nous voulons que vous le sachiez dès le départ. Nous voulons que vous soyez prêt à avoir des conversations dans la communauté sur les raisons pour lesquelles nous n’avons pas de terrains de baseball et de softball à nous ou de gazon artificiel. C’est de l’argent que nous ne pourrions jamais économiser sur la taxe de vente du comté. Nous n’avons pas d’avenue où ces choses se produisent.