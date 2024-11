Les écoles publiques de Coeur d’Alene demandent aux électeurs le renouvellement de la taxe foncière qui représente un quart de leur budget

3 novembre — Les électeurs du district scolaire de Coeur d’Alene sont chargés de voter sur le maintien pendant deux ans d’un prélèvement d’impôt foncier qui représente environ un quart du budget du district.

S’il est adopté, le prélèvement permettrait de collecter 25 millions de dollars auprès des propriétaires fonciers du district, à un taux estimé de 93 cents par tranche de 1 000 dollars de valeur foncière évaluée pendant les deux ans du prélèvement. Il remplacerait un prélèvement qui expirerait et qui était perçu au taux de 96 cents en 2023. Le prélèvement existant expirera en juillet 2025.

Ces fonds représentent un quart du budget du district scolaire, largement alloué au personnel que l’État de l’Idaho ne finance pas. Il y a environ 300 employés dans le district payés grâce au prélèvement, dont des agents des ressources scolaires, certains enseignants et du soutien scolaire comme des paraéducateurs.

« Cela inclut des postes tels que ceux d’agents de ressources, d’infirmières et tous ces gens-là, et cela tente de nous aider à avoir des salaires décents pour nos employés, car nous sommes en concurrence directe avec Washington voisin », a déclaré le surintendant Shon Hocker.

Le prélèvement finance également certains cours dans les écoles, comme les cours Advanced Placement, les cours au choix et les cours de rattrapage qui ne font pas partie du modèle de financement de base de l’État. Il finance l’intégralité des offres parascolaires du district, depuis les sports et les arts au lycée jusqu’au programme d’orchestre élémentaire du district.

« Je ne pense pas que nous ayons des opportunités extravagantes, mais nous proposons des programmes comme notre programme de cordes élémentaires », a déclaré Hocker. » Je pense qu’il y a de grands avantages à offrir des programmes de musique élémentaires aux enfants en bas âge. Nous savons qu’en général, les enfants qui produisent de la musique créent un amour pour la musique ; ils réussissent également généralement assez bien dans d’autres domaines académiques. «

Comme le district n’est pas tenu responsable par l’État d’offrir des opportunités telles que des cours élémentaires ou d’autres activités parascolaires, l’Idaho n’y alloue pas de fonds, a déclaré Hocker.

Si le prélèvement ne parvient pas à recueillir le soutien de la majorité, Hocker a déclaré que ces activités extrascolaires seraient probablement « sur le point d’être mises à l’écart » en raison des coupes budgétaires à l’échelle du district. Parmi les autres réductions potentielles énumérées par Hocker figurent la fermeture de quatre des 16 écoles du district et le licenciement des quelque 300 membres du personnel financés par le prélèvement.

« Tout comme pour le budget de nos ménages, si vous perdez un quart de votre budget, vous devrez prendre des décisions importantes, et nous devrons faire exactement la même chose », a déclaré Hocker. « Je ne peux pas promettre aujourd’hui exactement cette voie qui nécessitera la contribution de la communauté. Cela nécessitera que le conseil d’administration vote et prenne une décision, mais ce que je peux dire, c’est que ce qui est en jeu, c’est un quart de tout ce que nous faisons. »

Hocker dresse un « tableau sombre » des effets de telles réductions. La taille des classes augmentera avec moins de personnel, et ils pourraient devoir fermer certaines écoles par défaut sans suffisamment d’employés pour les faire fonctionner.

« C’est un territoire inexploré », a déclaré Hocker.

Opérer sans prélèvement peut être étranger pour Hocker, mais un prélèvement échoué ne l’est pas. En mars de l’année dernière, le district a présenté aux électeurs un prélèvement perpétuel de 25 millions de dollars. Cela a échoué d’environ 2 %, ce qui a incité le district à envoyer aux électeurs un prélèvement sur deux ans, avec succès.

L’Idaho limite la durée de vie des prélèvements scolaires, qui ne peuvent être appliqués que pendant un ou deux ans ou à perpétuité. Présenter aux électeurs de Cœur d’Alene un renouvellement semestriel du prélèvement suscite une certaine « lassitude en matière de prélèvement » parmi les électeurs, a déclaré Hocker.

En mars de cette année, le conseil d’administration du district a voté la fermeture de l’école élémentaire Borah pour aider à combler un déficit budgétaire de 6 millions de dollars – une décision qui n’a pas été prise à la légère, a déclaré Hocker.

« Il s’agissait d’essayer de rectifier notre budget d’environ 6 millions de dollars. Si nous devons faire la même chose pour 25 millions de dollars, vous pouvez imaginer que c’est quatre fois pire », a déclaré Hocker.

Hocker se montre « prudemment optimiste » quant au succès de cette taxe et évite les « décisions douloureuses » consistant à réduire d’un quart leur budget. Une partie de cet optimisme vient du manque d’opposition de la part du Comité central républicain du comté de Kootenai, qui s’est montré dans le passé de fervents opposants aux propositions fiscales de Cœur d’Alene.

« Je ne peux pas me sentir vraiment confiant avant mercredi, lorsque les élections seront terminées », a déclaré Hocker. « Je dois être préparé aux deux scénarios au cas où nous devions emprunter l’une ou l’autre de ces deux routes. »

Le travail d’Elena Perry est financé en partie par des membres de la communauté de Spokane via le Community Journalism and Civic Engagement Fund. Cette histoire peut être republiée gratuitement par d’autres organisations sous une licence Creative Commons. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter le rédacteur en chef de notre journal.