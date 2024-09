Les écoles publiques d’Akron vont restituer environ 800 000 $ à l’État après que le Beacon Journal a découvert une erreur

Les écoles publiques d’Akron restitueront l’argent qu’elles ont reçu par erreur dans le cadre d’un programme d’État visant à financer l’adoption par les districts de nouveaux supports de lecture.

Le ministère de l’Éducation et de la Main-d’œuvre de l’Ohio a annoncé vendredi que le district rembourserait l’argent, qui sera redistribué aux districts de tout l’État. L’erreur a été découverte par une enquête du Beacon Journal publiée la semaine dernière.

L’État n’a pas donné de montant précis en dollars qui serait restitué et redistribué, mais l’enquête du Beacon Journal a montré que le district a reçu environ 800 000 $ de plus qu’il n’aurait dû.

On ne sait pas si l’État a demandé le remboursement de l’argent ou si le district l’a offert volontairement. Le Beacon Journal a contacté le district pour obtenir des commentaires.

L’argent provient d’un financement public destiné aux districts scolaires qui n’avaient pas encore de programme basé sur la science de la lecture pour en acheter un parmi une liste de programmes approuvés. Tous les districts et les écoles à charte ont reçu au moins une partie du financement, mais le montant a été déterminé en fonction des réponses fournies par les districts à une enquête sur leurs programmes de lecture existants.

Les dirigeants d’Akron ont déclaré qu’un oubli avait poussé un administrateur à abandonner le plus important programme de lecture de la maternelle à la 5e année d’Akron, Wonders 2023, un programme de science de la lecture approuvé par l’État. Cela a conduit l’État à classer Akron comme « non aligné » sur la science de la lecture et à accorder au district plus d’un million de dollars pour en acheter un nouveau.

Bien qu’il n’était pas clair au moment où l’État a publié l’enquête que les informations seraient utilisées ultérieurement pour déterminer les niveaux de financement, l’État a ensuite demandé aux districts de revoir leurs allocations en fonction de leurs réponses à l’enquête pour vérifier les inexactitudes. Akron n’a signalé aucun problème, a confirmé précédemment l’État.

Le département a déclaré qu’il redistribuerait les fonds aux autres districts et écoles éligibles de l’Ohio sur la base de la formule de financement existante qui a été utilisée pour déterminer les allocations au printemps pour les 64 millions de dollars réservés au programme. Akron a été l’un des deux seuls districts à recevoir plus d’un million de dollars de cet argent.

De nombreux districts, y compris ceux du comté de Summit, rapporté au Beacon Journal qu’ils n’ont pas reçu suffisamment de fonds pour couvrir les nouveaux programmes que l’État leur demandait d’acheter.

Cette histoire sera mise à jour.

Contactez la journaliste spécialisée en éducation Jennifer Pignolet à [email protected], au 330-996-3216 ou sur Twitter @JenPignolet.

Cet article a été publié à l’origine dans Akron Beacon Journal : Les écoles publiques d’Akron vont restituer environ 800 000 $ à l’État après une erreur