Les écoles privées repensent l’avenir de la Chine après un test de croissance raté

HONG KONG, 8 novembre (Reuters) – Certains actionnaires de Dulwich College International sont en pourparlers pour la vente des activités asiatiques de l’école britannique, à forte dominante chinoise, ont déclaré deux sources, ce qui constitue une dernière indication de la façon dont les turbulences dans le secteur éducatif chinois, estimé à 570 milliards de dollars, obligent refontes dans les institutions.

Des dizaines d’écoles internationales et privées en Chine ferment ou fusionnent, ont déclaré des dirigeants de l’industrie, alourdies par une réglementation plus stricte, un ralentissement de l’économie et une diminution du nombre d’étudiants étrangers.

Une expansion rapide avant la pandémie de COVID-19 a entraîné une vague d’écoles bilingues privées en Chine proposant un programme d’examens occidentaux. Mais l’entreprise a trébuché lorsque Pékin a imposé de nouvelles règles en 2021 et réprimé le secteur des cours particuliers privés, dans le but d’alléger la pression sur les enfants et de réduire les coûts familiaux.

Trois années de pandémie et le ralentissement de la croissance économique ont exacerbé les défis, a déclaré Julian Fisher, directeur général de Venture Education, un cabinet de conseil en intelligence de marché basé à Pékin et spécialisé dans le secteur de l’éducation en Chine.

“Les cyniques diraient que le secteur est en phase terminale de déclin, l’investisseur chinois moyen dirait simplement qu’il traverse des difficultés croissantes”, a déclaré Fisher.

Dulwich College International gère neuf écoles en Chine, dont des écoles bilingues destinées aux ressortissants chinois, qui ont été les plus durement touchées par les changements réglementaires. Outre la Chine, Dulwich International possède également des écoles à Singapour et en Corée du Sud.

Les plans stratégiques de croissance de ses lycées en Chine ont été « réduits à la lumière de l’évolution des réglementations gouvernementales », a déclaré Dulwich dans son rapport annuel 2022.

En réponse à Reuters au sujet d’une vente potentielle de ses activités en Asie, Education in Motion (EiM), qui possède et exploite la marque Dulwich College International à l’échelle mondiale, a déclaré qu’elle était “en train de recruter un nouveau partenaire financier stratégique”, ajoutant le processus permettrait également aux partenaires de sortir de leurs investissements dans le groupe.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un processus de refinancement planifié et “non lié aux changements réglementaires sur un quelconque marché”.

AUTOSUFFISANCE

Les écoles chinoises, qui sont classées en publiques, privées et celles destinées aux détenteurs de passeports étrangers, sont essentielles à la stratégie du dirigeant Xi Jinping visant à utiliser l’éducation pour améliorer l’autosuffisance du pays en matière de science et de technologie et faire progresser le « grand rajeunissement de la nation chinoise à tous les niveaux ». façades.”

En 2020, il y avait environ 180 000 établissements d’enseignement privés dans tout le pays, représentant plus d’un tiers de tous les établissements d’enseignement en Chine, avec 55,6 millions d’étudiants inscrits, selon le British Council.

Cependant, les écoles internationales, qui ne peuvent accueillir que des étudiants munis de passeports étrangers, ont pour la plupart vu le nombre d’étudiants diminuer en raison du départ des expatriés de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada après la pandémie et dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La répression de Pékin a amplifié la pression.

Il exigeait que l’enseignement obligatoire du chinois soit enseigné dans des écoles privées, alignant ainsi le programme plus étroitement sur celui des écoles publiques et amenant les parents à s’interroger sur la nécessité de payer des frais de scolarité privés alors que leurs enfants peuvent fréquenter des écoles publiques gratuites.

Les frais de scolarité annuels dans les écoles internationales à Shanghai, par exemple, peuvent dépasser 300 000 yuans (41 195 dollars).

Les autorités ont également décidé de contrôler le nombre d’écoles privées.

Et le mois dernier, le corps législatif chinois a adopté une loi visant à renforcer l’éducation patriotique dans les écoles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

“Pour les écoles primaires et secondaires privées, la réglementation est plus stricte. Il est également très difficile pour certaines écoles d’obtenir leur licence en raison d’un contrôle plus strict”, a déclaré Frank Feng, directeur adjoint de Lucton, un lycée international de Shanghai.

Des dizaines d’écoles, depuis les jardins d’enfants jusqu’aux lycées, ont fermé leurs portes ou sont au point mort au cours des deux dernières années.

Dans la région sud de la Grande Baie, en Chine, les écoles fermées comprennent le centre de la petite enfance de Dulwich International à Shenzhen, le jardin d’enfants international Eton-House et la Victoria Kid House à Guangzhou. Les sociétés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

À l’école Western International de Shanghai, 20 membres du personnel ont été licenciés en août en raison d’un nombre inattendu d’enfants qui ne sont pas revenus pour la nouvelle année scolaire, a indiqué une source directe. Il n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

De nombreuses sociétés d’enseignement privées, y compris des exploitants d’écoles bilingues et internationales, envisagent de vendre leurs actifs basés en Chine, a déclaré Jimmy Chin, directeur du fonds de rachat chinois Everpine Capital, qui a investi dans le secteur de l’éducation.

“Il y a probablement plus de vendeurs que d’acheteurs d’actifs éducatifs en Chine à l’heure actuelle.”

GÉOPOLITIQUE

Les universités assouplissent également de plus en plus les exigences en matière de langue anglaise, réduisant ainsi le besoin de talents étrangers pour faire avancer le programme de Xi visant à faire de la Chine une puissance scientifique et technologique.

Un avis de l’Université Jiaotong de Xi’an en septembre indiquait qu’à partir de ce mois, elle n’utiliserait plus les résultats des tests de compétence en anglais pour les exigences d’obtention du diplôme. L’Université des sciences et technologies de Chine à Anhui a annoncé qu’elle annulait six spécialisations de premier cycle, dont l’anglais, à partir d’octobre.

Les tensions géopolitiques ont également ajouté aux craintes d’un vide linguistique en anglais, rendant la Chine plus repliée sur elle-même.

Nicholas Burns, l’ambassadeur américain en Chine, a déclaré lors d’une assemblée publique le 11 octobre que le nombre d’étudiants américains en Chine était tombé à 350 contre 15 000 en 2015, bien que ce chiffre ait recommencé à augmenter cette année.

Une tendance positive croissante, cependant, a été l’augmentation du nombre d’étudiants des pays de la Ceinture et de la Route, a déclaré Mathias Boyer, directeur financier de l’École internationale de Pékin, qui modernise ses installations pour inclure des équipements comme une salle de prière multiconfessionnelle.

“Nous devons complètement repenser le type d’expatriés que nous aurons ici dans les cinq à dix prochaines années. Et ce sera moins du type occidental traditionnel.”

(1 $ = 7,2824 yuans chinois renminbi)

Reportages supplémentaires de Casey Hall à Shanghai, Roxanne Liu à Pékin et Dorothy Kam à Hong Kong ; Montage par Muralikumar Anantharaman

