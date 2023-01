Les écoles privées de Delhi doivent rester fermées jusqu’à la semaine prochaine en raison de la vague de froid

Le gouvernement de Delhi a conseillé à toutes les écoles privées de rester fermées jusqu’au 15 janvier en raison de la vague de froid. L’avis de la Direction de l’éducation intervient un jour où Delhi a enregistré la température la plus basse de 1,9 degrés Celsius.

“Dans le prolongement de la circulaire antérieure du DOE (Direction de l’éducation), il est conseillé à toutes les écoles privées de Delhi de rester fermées jusqu’au 15 janvier 2023, à la suite de la vague de froid qui sévit à Delhi”, indique la circulaire.

La plupart des écoles privées de Delhi avaient des vacances d’hiver jusqu’au 8 janvier et devaient ouvrir demain.

Les écoles publiques de Delhi resteront également fermées jusqu’au 15 janvier.

Aujourd’hui, Delhi a enregistré la deuxième température la plus basse des dix dernières années – 1,9 degrés Celsius. La température a été enregistrée aujourd’hui matin à la station météorologique de Safdarjung. La seule fois où la capitale nationale a connu une matinée plus froide au cours des 10 dernières années, c’était le 1er janvier 2021, lorsque la température la plus basse était de 1,1 degré Celsius.

La vague de froid, accompagnée d’un épais brouillard, a affecté le trafic routier, ferroviaire et aérien. A 5h30 aujourd’hui, la visibilité près de l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) était tombée à 50 mètres.

Le département météorologique indien a exhorté les gens à limiter les activités de plein air, car cela pourrait entraîner des engelures.