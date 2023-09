Les écoles primaires de l’Okanagan bénéficient du programme de bonnes actions d’Uride

À l’approche de l’année scolaire, la société de covoiturage Uride, qui opère dans la région de l’Okanagan, aide à remplir les sacs à dos des élèves des écoles primaires.

Dans le cadre de son percutant programme Good Deeds, l’entreprise canadienne fait don d’une pléthore de fournitures scolaires contenues dans des sacs à dos à ceux de la région de l’Okanagan qui en ont besoin.

« Les enfants sont l’avenir et il est crucial d’investir dans leur éducation et leur bien-être », a déclaré Cody Roberto, PDG d’Uride. « En veillant à ce qu’ils disposent des outils essentiels, nous contribuons activement à leur parcours de connaissances et de croissance. »

Les éléments contenus dans le sac à dos comprennent des cahiers, des calculatrices, des livres et bien plus encore. Le but de ce don est d’atténuer certaines pressions auxquelles sont confrontés les parents, les enseignants et les administrateurs scolaires tout en renforçant l’expérience d’apprentissage des élèves.

Les écoles bénéficiant du programme comprennent les écoles élémentaires Mission Hill de Vernon, Watson Road Elementary de Kelowna et Carmi Road Elementary de Penticton.

Uride a été fondée en 2017 et ce n’est que récemment, en 2023, qu’elle s’est implantée dans la région de l’Okanagan et opère désormais à Kelowna, Penticton et Vernon.

@B0B0Assman

[email protected]

