Les écoles primaires de l’État américain interdisent la Bible King James. Voici pourquoi

Un district scolaire de l’État américain de l’Utah a interdit la Bible King James dans les écoles primaires pour « vulgarité et violence », Bbc signalé. La décision de retirer le livre a été prise par le district scolaire de Davis, situé au nord de Salt Lake City, après qu’un parent se soit plaint que le livre contenait du matériel inadapté aux enfants.

Selon Fox Newsla plainte a été déposée en mars après qu’une loi à l’échelle de l’État adoptée en 2022 a permis aux résidents de contester les livres trouvés dans les bibliothèques scolaires.

Le parent a déclaré dans sa plainte que la Bible King James « n’a » pas de valeurs sérieuses pour les mineurs « parce qu’elle est pornographique selon notre nouvelle définition ».

» Je remercie la législature de l’Utah et Utah Parents United d’avoir rendu ce processus de mauvaise foi tellement plus facile et beaucoup plus efficace. Maintenant, nous pouvons tous interdire les livres et vous n’avez même pas besoin de les lire ou d’être précis à ce sujet. Heck, vous n’avez même pas besoin de voir le livre », a ajouté le parent dans la plainte.

Après examen de la plainte, les responsables ont confirmé qu’ils avaient déjà retiré sept ou huit exemplaires de la Bible qu’ils avaient sur leurs étagères. Ils n’ont pas précisé son raisonnement ni quels passages contenaient « de la vulgarité ou de la violence ».

Cependant, la Bible restera sur les étagères des bibliothèques des lycées.

Selon une déclaration à Nouvelles de la BNC vendredi de Christopher Williams, porte-parole du district.

L’interdiction de la Bible s’inscrit dans le cadre d’un effort plus important des conservateurs américains pour interdire les enseignements sur des sujets controversés tels que les droits des LGBT et l’identité raciale, selon Bbc. De nombreux livres traitant de sujets tels que l’orientation et l’identité sexuelles ont déjà été retirés des écoles de plusieurs États.

L’année dernière, un district scolaire du Texas a retiré la Bible des étagères de la bibliothèque après des plaintes de membres du public. Le mois dernier, des étudiants du Kansas ont également demandé que la Bible soit retirée de la bibliothèque de leur école.

Selon leTribune du lac salé, des livres comme Toni MorrisonL’oeil le plus bleuet le roman graphiqueGenre Queeront été interdits dans les écoles de tout l’État.