Les écoles « pourraient ramener des bulles pour contrôler les épidémies de Covid en classe » malgré la suppression du système en août

Les ÉCOLES pourraient ramener des bulles pour contrôler les épidémies de Covid malgré la suppression du système à partir du mois prochain.

Cela survient alors que les derniers chiffres de covid montrent que 641 200 élèves ne sont pas scolarisés cette semaine en Angleterre à cause de Covid.

Des bulles peuvent être réintroduites en raison de cas d’envolée Crédit : PA

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a annoncé que les bulles seraient supprimées plus tôt dans la journée Crédit : PA

Environ 8,5% des élèves des écoles publiques n’ont pas assisté aux cours pour des raisons liées à Covid-19 le 1er juillet.

Malgré la flambée des statistiques, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a annoncé plus tôt dans la journée que les bulles scolaires seraient supprimées à partir du 16 août.

Cela signifierait que des classes entières ou des groupes d’âge n’auront pas à être renvoyés chez eux pour s’isoler pendant dix jours chaque fois qu’un élève est positif.

Mais maintenant, les directives publiées par le ministère de l’Éducation ce soir indiquent que les écoles « pourraient souhaiter » continuer avec des bulles jusqu’à la fin du trimestre d’été.

Ils disent qu’il « peut devenir nécessaire de réintroduire des bulles » s’il y a une épidémie de covid dans les écoles.

Ils ont ajouté que les enseignants devraient prendre des décisions concernant les bulles en utilisant leur « jugement raisonnable ».

Plus tôt dans la journée, M. Williamson a déclaré à la Chambre des communes : « Garder les enfants dans des groupes cohérents était essentiel pour contrôler la propagation du virus lorsque notre population était moins vaccinée.

Selon les directives actuelles, les enfants doivent s’isoler pendant 10 jours si un autre élève de leur bulle est positif Crédit : AFP

« Nous reconnaissons que le système de bulles et d’isolement perturbe l’éducation de nombreux enfants.

« C’est pourquoi nous mettrons fin aux bulles et transférerons la recherche des contacts vers le système NHS Test and Trace pour les établissements de la petite enfance, les écoles et les collèges. »

M. Williamson a ajouté: « Là où il y a des épidémies, les écoles et les collèges peuvent être contactés par NHS Test and Trace et ils travailleront également avec les équipes de santé locales comme ils le font actuellement.

« Nous établissons également de nouvelles règles qui signifient qu’à partir du 16 août, les enfants n’auront besoin de s’isoler que s’ils ont été testés positifs pour Covid-19. »

En plus de mettre fin aux bulles, M. Williamson a déclaré qu’il ne sera « pas nécessaire d’échelonner les heures de début et de fin » dans les écoles.

Mais le secrétaire à l’Éducation a déclaré que « certaines mesures de protection » – telles qu’une hygiène et une ventilation améliorées – resteront en place pour le trimestre d’automne.

Cela vient après que Sajid Javid a confirmé aujourd’hui que les Britanniques à double piqûre seront autorisés à sauter l’auto-isolement – ​​mais seulement à partir du 16 août.

Le Health Sec a révélé son intention d’annuler la quarantaine obligatoire de 10 jours pour les contacts étroits des cas positifs.

Les personnes testées positives devront toujours s’isoler pendant 10 jours même si elles sont piquées, a-t-il averti.

Et les contacts étroits seront toujours invités à passer un test PCR de référence pour « avoir la certitude » qu’ils ne sont pas infectés.