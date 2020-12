Pression était de plus en plus sur Boris Johnson hier soir de son propre parti pour empêcher les élèves d’aller à l’école au début du nouveau trimestre, car il a été révélé que les étudiants du niveau 4 pourraient être à la maison jusqu’à la mi-février.

Les écoles des zones de séjour à la maison pourraient rester fermées jusqu’à la mi-février dans un délai de style disjoncteur, alors que les scientifiques avertissent que la nouvelle mutation du coronavirus semble se propager rapidement chez les jeunes.

Le ministre de l’Éducation, Gavin Williamson, est sur le point de formuler des plans lors de discussions serrées avec les responsables de Downing Street et le ministère de l’Éducation aujourd’hui.

Selon les plans actuels, toutes les primaires reviendront normalement le 4 janvier, avec les élèves GCSE et A-level et ceux en formation professionnelle.

M. Williamson a averti ses alliés qu’il faisait face à une « énorme bataille » pour garder les enfants dans les écoles secondaires, une source de Whitehall ayant déclaré au Sun que les écoles du niveau 4 seraient fermées jusqu’au 15 février.

Les scientifiques ont averti que la nouvelle mutation du coronavirus semble se propager rapidement chez les jeunes et que les écoles présentaient des taux d’infection élevés avant les vacances de Noël

Hier, le candidat conservateur à la mairie de Londres, Shaun Bailey (photographié avec l’ancien Premier ministre David Cameron), a déclaré que le gouvernement devrait retarder le retour des élèves de quinze jours pour donner une « chance de lutter contre le virus ».

Les syndicats enseignants ont déjà appelé à un retour aux cours en ligne pendant au moins deux semaines et à ce que les enseignants soient vaccinés avant de retourner en classe.

Tous les cours devaient reprendre le 4 janvier, mais le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a ensuite annoncé des plans pour un retour échelonné pour certains élèves du secondaire.

Les responsables de l’enseignement supérieur craignent que les élèves aient déjà perdu des mois de scolarité et que les jeunes qui passent des examens cette année risquent d’être injustement pénalisés.

Mais M. Bailey, ci-dessous, qui a affirmé avoir le soutien personnel de M. Johnson en tant que candidat à la mairie, a déclaré que les écoles étaient l’un des principaux points de transmission du virus.

Il a ajouté: « Nous devons profiter au maximum de la pause de Noël pour vaincre Covid-19 là où nous le pouvons.

«Je propose un disjoncteur de deux semaines pour les écoles. Pendant ce temps, nous pouvons empêcher nos enfants de se mélanger et faire tester nos professeurs.

« Cela nous donne une chance de lutter contre le virus sans provoquer de perturbations maximales. »

La pression croissante sur Boris Johnson (photo) la nuit dernière de son propre parti pour empêcher les élèves d’aller à l’école au début du nouveau trimestre

Jusqu’à 11 millions de tests d’écoulement latéral seront mis à la disposition des écoles et des collèges à partir du 4 janvier, offrant une capacité de test pouvant atteindre 5,5 millions.

L’Union nationale de l’éducation a appelé le gouvernement à aller plus loin et a déclaré qu’il souhaitait que tous les enfants soient testés avant leur retour.

Il a déclaré que toutes les leçons devraient avoir lieu en ligne pendant deux semaines pendant que les tests étaient mis en place et que les enseignants avaient leurs vaccinations.

L’ancien ministre de la Défense, Tobias Ellwood, a déclaré que des troupes devraient être déployées pour effectuer des tests et garder les écoles ouvertes. Il a déclaré que les soldats avaient aidé avec succès les transporteurs à faire la queue à Douvres pour éliminer l’arriéré de camions en attente de traverser la Manche.

Le député conservateur Robert Halfon, président du comité de l’éducation des Communes, estime que le nouveau régime de dépistage rapide «fera une différence».

Il a déclaré que les fermetures d’écoles risquaient de «nuire aux chances de survie de notre prochaine génération».

Un député d’arrière-ban a déclaré au Telegraph: «Le point de vue de la plupart des députés conservateurs est que les écoles doivent rester ouvertes. Ce sont les professionnels de la santé qui disent: « Oh mon Dieu, les hôpitaux seront pleins ».

L’ancien ministre de la Défense Tobias Ellwood (photo) a déclaré que des troupes devraient être déployées pour effectuer des tests et garder les écoles ouvertes

«Nous savons que l’ouverture des écoles augmente le taux de R. La question est la suivante: un prix que nous sommes prêts à payer et à mon avis, il devrait l’être. Franchement, les enfants ne sont pas blessés, alors pourquoi diable devrions-nous les punir?

Le professeur Neil Ferguson, épidémiologiste de l’Imperial College de Londres et membre du groupe consultatif NERVTAG du No10, a déclaré que si l’hypothèse selon laquelle la mutation SARS-CoV-2 semble se propager plus rapidement chez les jeunes se révèle vraie, cela peut expliquer une « proportion significative ‘de l’augmentation de la transmission.

S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par le Science Media Center, il a déclaré: « Il y a un indice qu’il a une plus grande propension à infecter les enfants.

«Cela peut peut-être expliquer certaines des différences, mais nous n’avons établi aucune sorte de causalité.

Une étude de tests de masse dans les écoles anglaises a révélé qu’une personne sur 79 avait été testée positive en novembre, sans savoir qu’elle était infectée.

Les données du Bureau des statistiques nationales ont montré que 1,24 pour cent des élèves et 1,29 pour cent du personnel sont entrés parce qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient le virus.

Les taux d’infection étaient les plus élevés dans les écoles secondaires et les tests dans les régions les plus touchées du pays ont révélé qu’environ un sur 67 était positif.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que des tests rapides aideraient à garder les écoles secondaires ouvertes, tout en réduisant le risque de transmission dans les communautés.

Ils ont déclaré: «Nous voulons que tous les élèves reviennent en janvier car l’école est le meilleur endroit pour leur développement et leur santé mentale. Mais comme le premier ministre l’a dit, il est juste que nous suivions la voie de la pandémie et que nous maintenions constamment notre approche à l’étude.