Les écoles pourraient éteindre le chauffage PLUS TÔT et le rallumer plus tard dans l’année pour réduire les coûts, prévient le rapport

Les ÉCOLES pourraient éteindre le chauffage plus tôt et le rallumer plus tard dans l’année pour réduire les coûts, selon un rapport.

Cela vient après des rapports la semaine dernière selon lesquels près de 90% des écoles risquaient de faire faillite l’année prochaine.

Les écoles pourraient éteindre le chauffage plus tôt et le rallumer plus tard dans l’année dans le but de réduire les coûts selon un nouveau rapport Crédit : Getty

La moitié des écoles devraient être dans le rouge cette année en raison de la flambée des coûts et on craint que le personnel enseignant et de soutien essentiel ne soit perdu en conséquence.

La recherche, rassemblée par l’ASCL, a demandé à un certain nombre d’écoles quelles économies financières elles envisageaient en raison de la crise du coût de la vie.

Le rapport indique : “Parmi ceux qui ont répondu “autre” à cette question, l’action la plus souvent mentionnée était la réduction des coûts énergétiques par des mesures telles que l’arrêt du chauffage plus tôt pendant la journée scolaire et le maintien du chauffage jusqu’à plus tard dans l’année.”

Le rapport de l’ASCL mentionne également que les écoles pourraient introduire une semaine de quatre jours en raison des budgets serrés.

Des classes plus grandes, des options de programme réduites et moins de soutien pour les étudiants en seront également une conséquence, ont averti les chefs.

La musique et le théâtre font également partie des matières qui seront les premières à être supprimées par les écoles pour réduire les coûts, selon le rapport.

Les horaires seront également restreints et plus de la moitié prévoient de réduire le personnel et d’augmenter la taille des classes.

Le secrétaire général de l’ASCL, Geoff Barton, a exhorté le gouvernement à donner la priorité à l’éducation dans ses plans de financement.

Il a ajouté: “Les chefs d’établissement de cette enquête utilisent des mots tels que catastrophique et dévastateur pour décrire la situation financière à laquelle ils sont confrontés et l’impact sur leurs élèves.”

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: “Nous comprenons que les écoles sont confrontées à des pressions sur les coûts, c’est pourquoi nous leur fournissons cette année 53,8 milliards de livres sterling de financement de base, y compris une augmentation de trésorerie de 4 milliards de livres sterling pour cet exercice.”

Ils ont déclaré que les écoles devraient prévoir d’offrir le minimum de 32,5 heures par semaine, soit 190 jours d’enseignement par an.

Les chefs et les dirigeants des académies ont précédemment déclaré que de nouvelles réductions de dépenses proposées en pousseraient beaucoup à bout.

Et une augmentation des salaires des enseignants, qui est de 5% pour la plupart et toujours inférieure à l’inflation, est considérée comme essentielle mais mettra également les écoles en difficulté.

La recherche intervient après que le nouveau chancelier Jeremy Hunt a confirmé que la garantie des prix de l’énergie du gouvernement ne durera que six mois.

Il plafonne effectivement les factures du ménage moyen à 2 500 £ par an.

Le soutien devait initialement être effectif pendant deux ans pour protéger les ménages de l’envolée des factures.