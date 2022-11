Les écoles philippines ont reçu l’ordre de rouvrir après les blocages de virus

MANILLE, Philippines (AP) – Des millions d’élèves sont retournés dans les écoles publiques à travers les Philippines mercredi alors que le gouvernement imposait la reprise obligatoire des cours en personne après plus de deux ans de fermeture de la pandémie de coronavirus.

Des problèmes de taille ont entravé la réouverture des classes dans les écoles primaires et secondaires de plusieurs villes et provinces – principalement les dégâts et les inondations importants causés par la tempête tropicale Nalgae, qui a soufflé sur l’archipel dimanche. La tempête a fait plus de 130 morts et une traînée de destruction, y compris des bâtiments scolaires endommagés.

La pénurie d’enseignants et de salles de classe est également un problème de longue date.

Le président Ferdinand Marcos Jr.a pris des mesures pour rouvrir complètement l’économie, qui a plongé en 2020 dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale après que son prédécesseur a fermé les écoles, les lieux de travail et les transports publics pour lutter contre les infections à coronavirus dans ce qui allait devenir l’un des blocages les plus longs.

Marcos Jr. a levé l’obligation pour les gens de porter des masques faciaux dans les espaces publics et à l’intérieur.

Près de 29 millions d’élèves inscrits pour l’année scolaire, y compris dans des écoles privées, qui peuvent décider de reprendre les cours en personne ou de maintenir un mélange de cours en face à face ou en ligne chaque semaine.

De nombreuses écoles ont repris les cours en personne en août au début d’une période de transition vers les cours normaux. Les fermetures prolongées d’écoles avaient fait craindre que les taux d’alphabétisation des enfants philippins – déjà à des niveaux alarmants avant la pandémie – ne s’aggravent.

Une étude de la Banque mondiale l’année dernière a montré qu’environ neuf enfants sur 10 aux Philippines souffraient de “pauvreté d’apprentissage”, ou de l’incapacité des enfants à l’âge de 10 ans à lire et à comprendre une histoire simple.

The Associated Press