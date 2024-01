Les écoles ont fermé leurs portes alors que l’explosion de l’Arctique frappe le sud avec de la neige, plus de 2 400 vols annulés

Plus de 2 400 vols ont été annulés lundi, les aéroports de Denver, Dallas, Houston et Chicago étant les plus durement touchés, alors qu’une importante tempête hivernale libère d’abondantes chutes de neige et de glace dans le Sud.

Jusqu’à 6 pouces de chutes de neige ont déjà enseveli certaines parties de l’Oklahoma, de l’Arkansas et du Tennessee.

Bryan Terry/l’Oklahoman via USA Today Network

Les principales villes sur le chemin de la tempête de neige pour lundi comprennent Little Rock, Arkansas ; Memphis, Tennessee; et Nashville, Tennessee.

Près de Houston, un véhicule à 18 roues s’est renversé à cause du verglas sur une autoroute, interrompant la circulation dans les deux sens, selon la station ABC de Houston KTRK.

Les écoles seront fermées mardi à Little Rock et à Nashville en raison de la météo.

Denny Simmons/Le Tennessean via le réseau USA Today

La neige continuera de tomber dans le sud tout au long de lundi, avec un mélange glacé se déplaçant dans le sud de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et de la Géorgie dans la nuit. Les conducteurs devraient être à l’affût des routes glissantes jusqu’à mardi matin.

Un froid record s’installe au Texas et dans une grande partie du Heartland

Pendant ce temps, le Heartland connaît des températures record, avec des alertes de refroidissement éolien émises depuis la frontière canado-américaine dans le Montana jusqu’au Rio Grande au Texas, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Des plus bas historiques pourraient être enregistrés lundi à Sioux City, Iowa ; Kansas City, Missouri ; Tulsa, Oklahoma ; Austin, Texas ; et Dallas.

Dan Busey/The Times Quotidien via AP

Lors des caucus présidentiels républicains dans l’Iowa lundi soir, le refroidissement éolien – la température ressentie – devrait plonger jusqu’à moins 25 degrés.

Mardi, les températures seront inférieures à 10 % pour le Texas, l’Arkansas et la Louisiane.

Abbie Parr/AP

À Chicago, le refroidissement éolien devrait chuter à moins 23 degrés mardi.

Le froid record devrait persister au cours des prochains jours, du Nebraska au Texas en passant par le Mississippi.

Neige en route pour le nord-est, y compris Philadelphie et New York

De lundi soir à mardi, de la neige et de la glace sont attendues de Washington, DC, à Philadelphie, New York et Boston. Certaines zones pourraient voir 1 à 3 pouces de neige.

La neige à effet de lac frappe également l’ouest de l’État de New York.

Jusqu’à 27 pouces de neige sont tombés ce week-end juste au sud de Buffalo, dans l’État de New York, et jusqu’à 1 pied de neige s’est accumulé dans la ville.

Les Bills de Buffalo devaient accueillir les Steelers de Pittsburgh dimanche, mais le match a été repoussé à 16h30 lundi parce que les fortes chutes de neige de dimanche ont rendu la conduite presque impossible.

Jeffrey T. Barnes/AP

Lundi matin, les Bills étaient toujours à la recherche de bénévoles pour aider à pelleter la neige du stade.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a averti que de nombreux sièges pourraient encore être recouverts de neige au moment du match.

Les chutes de neige les plus abondantes se terminent à Buffalo, mais le National Weather Service a émis une autre veille de tempête hivernale pour la ville de mardi soir à jeudi, avec la possibilité de chutes de neige de 2 à 3 pieds.