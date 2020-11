Les écoles ont du mal à rester ouvertes alors que le personnel des quarantaines est mis à l’écart

COLUMBUS, Ohio (AP) – L’infection d’un seul employé de la cafétéria a suffi pour fermer des salles de classe dans le petit district scolaire de Lowellville dans le nord-est de l’Ohio, forçant au moins deux semaines d’apprentissage à distance.

Non seulement le travailleur qui a été testé positif pour le coronavirus doit être mis en quarantaine, mais tout le personnel de la cafétéria et la plupart des membres de l’équipe de transport, car certains employés travaillent sur les deux. Le district d’environ 500 élèves partageant un bâtiment avait repris l’enseignement en personne avec des masques et des distances sociales et évité toute infection des élèves. Mais sans suffisamment de travailleurs de remplacement, les administrateurs n’avaient d’autre choix que d’abandonner temporairement les opérations en classe et les services de repas.

«Cela dépend du personnel», a déclaré le surintendant de Lowellville Geno Thomas. «Si vous ne pouvez pas doter une école en personnel, vous devez l’apporter à distance.»

Dans tout le pays, la recherche des contacts et les protocoles d’isolement mettent les employés des écoles à l’écart et ferment les bâtiments scolaires. Les problèmes de dotation en personnel obligent les élèves à quitter les salles de classe, même dans les districts où les responsables affirment que les risques pour la santé de l’apprentissage en personne sont gérables. Et les absences s’ajoutent à la pression d’une vague de départs anticipés à la retraite et de congés pris par des salariés inquiets des risques pour la santé.

C’est une autre couche du «stress énorme» auquel sont confrontés les administrateurs et les éducateurs qui naviguent dans la pandémie, a déclaré Dan Domenech, directeur exécutif de l’AASA, la principale association de surintendants scolaires du pays.

Le surintendant de Groton, Connecticut, a récemment annoncé que tout le district passerait à l’enseignement à distance pendant deux semaines après Thanksgiving – une décision principalement motivée par une pénurie de personnel.

«Quand vous avez le mauvais professeur, comme un professeur d’art qui, sur une période de deux jours, voit jusqu’à 80 enfants, vous avez la possibilité d’un nombre vraiment important de contacts», dit-il. «Apparemment, cela ne se transmet pas dans les écoles, mais nous avons de nombreux cas d’enfants et de membres du personnel qui le reçoivent très généralement d’un membre de leur famille.»

Au Kansas, le district scolaire de Shawnee Mission, qui compte 27 000 élèves, a récemment annoncé que les élèves des collèges et lycées retourneraient à l’apprentissage à distance jusqu’en janvier en raison de la difficulté à maintenir le personnel des bâtiments. Des dizaines d’employés sont mis en quarantaine en raison d’une exposition connue ou potentielle.

«Il est important de souligner que cette décision n’est pas prise en raison de la transmission du COVID-19 dans nos écoles», a écrit le surintendant Mike Fulton aux familles. Il a déclaré que les enseignants suppléants disponibles seraient transférés dans les écoles élémentaires pour maintenir l’apprentissage en personne des élèves plus jeunes.

La distanciation sociale, le port de masques, le lavage des mains et la réalisation d’évaluations quotidiennes du COVID-19 «semblent fonctionner pour maintenir une faible transmission dans les écoles», a déclaré Fulton.

Les effets des difficultés du personnel scolaire ont incité certains responsables à suggérer un assouplissement des règles de quarantaine.

Lundi, les dirigeants de plusieurs systèmes scolaires publics de Louisiane ont déclaré au comité de la santé de l’État de la Chambre que trop d’élèves manquaient d’instruction en classe en personne parce qu’ils avaient été renvoyés chez eux pendant 14 jours en quarantaine. Le département de la santé de l’État a déclaré qu’il ne recommanderait aucune modification des règlements de quarantaine.

«Nous avons beaucoup d’enfants en bonne santé qui sont à la maison lorsqu’ils n’en ont pas besoin», a déclaré le surintendant de la paroisse de West Baton Rouge, Wesley Watts, aux législateurs. «Nous ne demandons pas de supprimer la quarantaine. Nous demandons juste quelques modifications. »

Au Missouri, le gouverneur républicain Mike Parson a adopté une approche différente pour essayer de garder les écoles ouvertes. Il a annoncé ce mois-ci de nouvelles directives selon lesquelles les enseignants et les étudiants exposés à une personne infectée ne doivent plus être mis en quarantaine pendant deux semaines tant que les deux personnes portent des masques. Il a déclaré que les quarantaines avaient interrompu l’apprentissage et créé des pénuries de personnel.

Les pénuries d’enseignants suppléants ont aggravé les problèmes de personnel.

«Je pense que tout le monde comprend que lorsque vous ne pouvez pas avoir assez de sous-marins pour remplir les rôles, c’est aussi un problème de sécurité: vous ne pouvez pas avoir autant d’enfants sans le soutien d’adultes», a déclaré Julie Mackett, une enseignante de maternelle à Perrysburg, Ohio. qui est passée par sa propre quarantaine de deux semaines au début de l’année scolaire après qu’un élève a été testé positif.

Les pénuries de personnel dans son district à la mi-novembre ont marqué le début d’un retour à l’apprentissage à distance autour de Thanksgiving pour les lycéens de Perrysburg, et le district surveillait de près les écoles élémentaires.

Le système scolaire public de Cincinnati a signalé des problèmes de dotation en personnel et une augmentation des cas de virus dans le sud-ouest de l’Ohio lorsqu’il a décidé de passer à l’apprentissage à distance jusqu’après les vacances d’hiver. Il a noté que la propagation communautaire du virus affecte directement les absences du personnel.

«Les enseignants et le personnel doivent rester à la maison lorsqu’ils sont malades, lorsqu’ils sont en quarantaine à la suite d’un contact étroit ou au besoin pour prendre soin des membres de la famille», a déclaré le district.

Les écrivains d’Associated Press Melinda Deslatte à Baton Rouge, en Louisiane, et Michael Melia à Hartford, Connecticut, ont contribué à ce rapport.