Les écoles ont du mal à recruter du personnel pour la crise de santé mentale des jeunes

Mira Ugwuadu s’est sentie anxieuse et déprimée lorsqu’elle est retournée dans son lycée du comté de Cobb, en Géorgie, l’automne dernier après des mois d’apprentissage à distance, elle a donc demandé de l’aide. Mais son conseiller d’école n’arrêtait pas de reprogrammer leurs réunions parce qu’elle avait tellement d’élèves à voir.

“Je me sentais impuissant et seul”, a déclaré plus tard l’élève de 12e.

Malgré un afflux d’argent de secours COVID-19, les districts scolaires à travers le pays ont eu du mal à se doter de personnel pour répondre aux besoins de santé mentale des élèves qui n’ont fait qu’augmenter depuis la pandémie.

Parmi 18 des plus grands districts scolaires du pays, 12 ont commencé cette année scolaire avec moins de conseillers ou de psychologues qu’ils n’en avaient à l’automne 2019, selon une analyse de Chalkbeat. En conséquence, de nombreux professionnels de la santé mentale en milieu scolaire ont des charges de travail qui dépassent de loin les limites recommandées, selon les experts et les défenseurs, et les étudiants doivent attendre l’aide dont ils ont un besoin urgent.

Une partie du besoin supplémentaire de soutien a été absorbée par les travailleurs sociaux – leurs rangs ont augmenté de près de 50% depuis avant la pandémie, selon les données fédérales – mais ils ont une formation clinique différente de celle des autres professionnels de la santé mentale et de nombreuses autres tâches, y compris aider les familles . Les districts inclus dans l’analyse, qui desservent au total 3 millions d’étudiants, ont commencé l’année avec près de 1 000 postes vacants en santé mentale.

Les problèmes d’embauche sont en grande partie à blâmer, mais certains systèmes scolaires ont investi des fonds de secours dans d’autres priorités. Le district du comté de Cobb, pour sa part, n’a pas ajouté de nouveaux conseillers.

«Ils ont tellement d’étudiants à qui ils ont affaire», a déclaré Mira, 17 ans. «Personnellement, je ne veux pas les blâmer. Mais je mérite aussi des soins et du soutien.

Un porte-parole des écoles publiques du comté de Cobb a déclaré que les postes de conseiller scolaire sont basés sur une formule de financement de l’État et que le district soutient fortement un financement accru.

L’analyse de Chalkbeat est basée sur les données sur le personnel scolaire et les postes vacants obtenues par le biais de demandes d’enregistrements ouverts. Les 31 plus grands districts des États-Unis ont été interrogés, mais certains n’ont pas suivi ou fourni de données.

Certains systèmes scolaires ont utilisé l’argent de secours fédéral pour ajouter du personnel de santé mentale, mais d’autres ne l’ont pas fait parce qu’ils craignaient de les payer une fois l’aide épuisée. Les districts ont peu de temps pour dépenser les près de 190 milliards de dollars alloués à la relance.

“Voici cette énigme dans laquelle nous nous trouvons”, a déclaré Christy McCoy, présidente de la School Social Work Association of America. “C’est comme si nous essayions de mettre un pansement sur quelque chose qui a besoin d’une approche plus globale et intégrée.”

De nombreuses écoles qui ont voulu embaucher plus de travailleurs en santé mentale ne peuvent tout simplement pas les trouver. Les postes de psychologue scolaire ont été particulièrement difficiles à pourvoir.

Chicago, par exemple, a ajouté 32 postes de psychologue scolaire depuis l’automne 2019, mais s’est retrouvé avec un seul psychologue supplémentaire dans le personnel cet automne. Des dizaines de postes n’ont pu être pourvus.

Les écoles du comté de Hillsborough, en Floride, ont éliminé des dizaines de postes de psychologues non pourvus, laissant les écoles avec 33 psychologues de moins cet automne qu’avant la pandémie. Les écoles de Houston ont également supprimé plus d’une douzaine de postes de psychologue qu’elles ne pouvaient pas remplir avant la pandémie. Au lieu de cela, le district a utilisé l’argent pour payer des prestataires externes et embaucher des stagiaires en psychologie.

Grâce à leur formation prolongée, les psychologues scolaires sont appelés à fournir des conseils individuels intensifs et à aider à déterminer si les élèves sont à risque de suicide.

Dans le Maryland, une pénurie de psychologues dans les écoles publiques du comté de Montgomery a maintenu le département à court de personnel concentré sur l’intervention en cas de crise et la fourniture de services légalement mandatés comme les évaluations de l’éducation spéciale, a déclaré Christina Connolly-Chester, directrice des services psychologiques. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas suivre les autres services de conseil moins urgents.

“Si ce psychologue a plus d’écoles parce qu’il y a des postes vacants et qu’il ne peut pas passer autant de temps dans les écoles qui lui sont assignées, alors des choses comme le conseil disparaissent”, a-t-elle déclaré.

Le district a cherché à embaucher du personnel pour répondre aux besoins accrus des étudiants tels que l’anxiété, la dépression et les problèmes de gestion des conflits, mais il y avait encore 30 postes de psychologue vacants, a déclaré un responsable du district ce mois-ci.

Même avant la pandémie, certaines écoles avaient du mal à trouver des psychologues. De nouveaux praticiens ne sont pas entrés assez rapidement sur le terrain, et d’autres se sont tournés vers la télésanté ou des pratiques privées avec un salaire plus élevé et souvent de meilleures conditions de travail.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de payer suffisamment de professionnels pour en faire un poste souhaitable”, a déclaré Sharon Hoover, une psychologue qui co-dirige le National Center for School Mental Health à l’Université du Maryland.

La dotation en personnel des conseillers a également été un défi pour certains districts, avec neuf des grands districts en baisse de conseillers cette année, tandis que neuf autres ont vu des augmentations.

Là où l’embauche a été la plus difficile, les écoles se sont tournées vers des alternatives. À Hawaï, qui comptait 31 postes de conseiller vacants et 20 postes de psychologue vacants au début de l’année, l’État a formé des éducateurs pour repérer les signes qu’un élève est en détresse – une pratique de plus en plus courante – et paie une entreprise privée pour fournir des télé- services de santé mentale.

Ce ne sont pas seulement les problèmes d’embauche qui ont entraîné des augmentations de personnel moins importantes que prévu. Certains systèmes scolaires ont consacré la majeure partie de leur aide fédérale à des investissements plus durables, tels que la technologie ou la réparation de bâtiments. Et beaucoup ont choisi de ne pas du tout ajouter de nouveaux agents de santé mentale.

Dans l’analyse de Chalkbeat, la moitié des 18 grands districts ont prévu moins de postes de conseiller ou de psychologue cette année scolaire qu’à l’automne 2019.

En avril, seulement 4 districts sur 10 ont déclaré avoir embauché de nouveaux membres du personnel pour répondre aux besoins de santé mentale des élèves, selon une enquête nationale.

“Malgré tous les discours sur la santé mentale, l’argent réel qu’ils y consacrent n’est pas si élevé”, a déclaré Phyllis Jordan, directrice associée de FutureEd, un groupe de réflexion de l’Université de Georgetown qui suit les dépenses scolaires. Les districts scolaires ne prévoyaient de dépenser qu’environ 2% de la plus grande série d’aides fédérales COVID pour l’embauche en santé mentale, selon l’analyse du groupe de plus de 5 000 plans de dépenses de district.

Un point positif dans le paysage de la santé mentale à l’école, cependant, est l’augmentation du nombre de travailleurs sociaux.

Le comté de Montgomery dans le Maryland, le comté de Gwinnett en Géorgie et les comtés d’Orange, Broward et Palm Beach en Floride ont tous commencé l’année avec des dizaines de travailleurs sociaux de plus qu’à l’automne 2019. Chicago a ajouté le plus – près de 150 travailleurs sociaux supplémentaires – en partie en raison des promesses de dotation dans le dernier contrat du syndicat des enseignants.

L’analyse de Chalkbeat fait écho aux données nationales recueillies par la Maison Blanche qui montrent que le nombre de travailleurs sociaux scolaires a augmenté de 48% cet automne par rapport à avant la pandémie, tandis que le nombre de conseillers scolaires a augmenté de 12% plus modestement et le nombre de psychologues scolaires a augmenté de 4 %.

À Houston, les augmentations de personnel ont signifié que presque toutes les écoles ont commencé cet automne avec un conseiller ou un travailleur social.

La travailleuse sociale nouvellement embauchée, Natalie Rincon, est en mesure de rencontrer en tête-à-tête des élèves en crise et d’enseigner aux autres élèves des stratégies d’apaisement, comme tracer leur main avec un doigt tout en respirant.

Pourtant, les besoins dépassent souvent la capacité de l’école de Rincon, où de nombreux élèves sont des réfugiés ou des immigrants récents aux prises avec un traumatisme. Elle doit souvent donner la priorité à l’aide aux étudiants ayant des problèmes urgents, ce qui lui laisse moins de temps pour s’occuper des autres.

“Je veux pouvoir rencontrer un enfant de la maternelle juste pour parler de ce qu’il ressent”, a déclaré Rincon. “C’est le genre de choses qui, je pense, passent entre les mailles du filet.”

___

Ma couvre l’éducation et l’équité pour l’équipe Race and Ethnicity d’AP. Les reportages de l’Associated Press sur les questions de race et d’ethnicité sont soutenus en partie par le Département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Patrick Wall et Kalyn Belsha de Chalkbeat et Annie Ma de, The Associated Press