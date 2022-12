Les écoles nord-coréennes au Japon risquent la fermeture en raison de la géopolitique

Commentez cette histoire Commentaire

OSAKA, Japon – L’enseignante portait la robe coréenne traditionnelle connue sous le nom de “hanbok”. À côté du tableau de sa classe était accrochée une peinture de Kim Il Sung, le dirigeant fondateur de la Corée du Nord. Et sur l’écran de l’ordinateur pendant qu’elle apprenait à ses élèves nés au Japon : le vocabulaire coréen. « Comment prononcez-vous cela ? » demanda-t-elle en coréen, désignant le mot famille.

« Sik-gu », criaient les enfants.

Dans cette école primaire d’Osaka, les enfants coréens de quatrième et cinquième générations arrivés au Japon pendant l’occupation de leur pays de 1910 à 1945 ont un débouché rare pour en savoir plus sur leur identité en tant que « Zainichi Joseon », une minorité ethnique longtemps marginalisée. avec un statut d’apatride en tant que ni japonais ni coréen.

De nombreux membres de leur communauté embrassent la Corée du Nord, qui a financé des dizaines d’écoles de ce type au cours des premières années de la guerre froide pour aider les citoyens qui ont déménagé au Japon en tant que travailleurs. Joseon est le nom du dernier royaume de Corée, et les campus actuels sont affiliés à une organisation ethnique qui entretient des liens avec le pays d’origine. Cependant, ils ne s’identifient ni au Nord ni au Sud, aspirant plutôt à une péninsule unifiée.

Les liens historiques des écoles avec la Corée du Nord en ont longtemps fait une cible de harcèlement, les manifestants se présentant pour crier que les élèves sont des “enfants d’espions”. Les attaques se sont intensifiées cette année avec le nombre sans précédent d’essais de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Lorsqu’un de ces missiles a survolé le Japon en octobre, plusieurs écoles ont signalé des appels téléphoniques menaçants, des incendies criminels et bien plus encore. « Comment osez-vous demander une éducation gratuite alors que votre pays lance des missiles sur le Japon ? un homme dans un train de Tokyo a crié après un élève qui, selon lui, fréquentait une école de Joseon, selon des informations.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est prononcé contre une telle intimidation. Mais cela a persisté, incitant les médias d’État nord-coréens à qualifier le Japon d'”État féroce, éhonté et moralement vulgaire” qui “tente de faire des enfants innocents l’objet d’une discrimination et d’une persécution totalement injustes”.

Pourtant, pour les 63 écoles Joseon restantes, le plus grand défi immédiat est financier. Beaucoup ferment leurs portes en raison d’un manque de soutien de Pyongyang et de Tokyo – une partie des relations tendues des gouvernements.

L’école élémentaire de Johoku est l’une des trois écoles de la préfecture d’Osaka qui cesseront leurs activités l’année prochaine. Fondée en 1959 et l’une des plus anciennes écoles Joseon du Japon, elle ne compte que 38 élèves. Ses familles affirment que sa fermeture signifiera la perte d’un endroit spécial qui favorise leur sentiment d’appartenance et d’identité dans un pays qui les a longtemps évités.

Les couloirs du bâtiment sont bordés d’affiches et de dessins exprimant la fierté de l’école. La salle de musique est remplie d’instruments coréens traditionnels et de robes hanbok pour enfants pour des spectacles de danse. Il contient également des rangées de CD avec des chansons que les enfants apprennent à jouer et à chanter, y compris des chansons de propagande nord-coréennes telles que “Generalissimo Kim Il Sung Is with Us” et “Songs of Loyalty”.

“Il y avait évidemment des écoles japonaises beaucoup plus proches de chez nous”, a déclaré Kim Kiyon, un Zainichi de troisième génération dont le plus jeune enfant fréquente le Johoku. “Mais étant moi-même éduqué dans les écoles de Joseon, je pense que c’était juste ancré en moi que lorsque j’aurais des enfants, je les enverrais également à l’école de Joseon.”

Presque tous les Coréens de Zainichi ont des racines dans ce qui est aujourd’hui la Corée du Sud. Après la fin de la colonisation, ils ont perdu leurs droits en tant que ressortissants japonais. Il n’y avait alors qu’une seule Corée, et ils se sont donc enregistrés sous le nom de “Joseon”, ce qui signifie qu’ils venaient de la péninsule coréenne. Le Japon leur a refusé la citoyenneté. (Aujourd’hui, ils peuvent le demander par naturalisation.)

La Corée du Nord a fait des ouvertures à la communauté pendant deux décennies après la division de la péninsule en 1953. Kim Il Sung a offert un programme de rapatriement et un financement pour créer des écoles, ce qui a favorisé l’affinité de la communauté envers lui et le Nord. Pour beaucoup, l’expérience de Kim dans les combats de guérilla anti-japonais l’a légitimé en tant que leader national – contrairement à Syngman Rhee, le président sud-coréen soutenu par les États-Unis à l’époque.

Mais alors que l’économie de la Corée du Sud commençait à dépasser celle du Nord, de plus en plus de Coréens de Zainichi ont changé d’allégeance. Environ 26 000 s’identifient désormais comme Joseon tandis qu’environ 400 000 s’identifient à la Corée du Sud.

Les influences nord-coréennes restent fortes dans les écoles Joseon, qui sont ouvertes à toute personne ayant des racines dans la péninsule coréenne. Leur langue incorpore le vocabulaire nord-coréen, parlé avec un accent japonais. Les étudiants lisent des livres envoyés de Corée du Nord sur la musique et le folklore et découvrent l’histoire et l’héritage de la famille Kim – bien qu’ils ne soient pas informés sur les aspects les plus controversés du Nord, tels que les violations des droits de l’homme et la pauvreté endémique.

Oh Youngho, chercheur à l’Institut de recherche sur les droits de l’homme de Kyoto qui étudie l’histoire des écoles Joseon, pense souvent aux mots incorporés dans les portes d’une école à Tokyo. Ils ont lu: “L’école Joseon est notre ville natale.”

“Je pense que c’est un sentiment partagé par les diplômés et les familles”, a déclaré Oh, qui est un Zainichi de troisième génération. Les écoles sont « un lieu qui a nourri notre identité ».

Au nord de Tokyo, les cartes et dessins de la Corée accrochés dans les couloirs de l’école primaire et secondaire coréenne de Saitama dépeignent tous une Corée unifiée. C’est comme si la division ne s’était jamais produite – jusqu’à ce que vous ayez un aperçu d’un projet de classe sur les sommets Nord-Sud passés axés sur les pourparlers de paix et les accords conclus entre les deux parties à l’époque.

La réalité d’aujourd’hui est que la Corée du Nord s’est plus que jamais retirée de l’engagement diplomatique avec le Sud. Et il y a peu d’espoir de progrès dans ses relations avec le Japon, notamment au vu du sujet des ressortissants japonais enlevés par Pyongyang. Bien que Kim Jong Il ait reconnu les enlèvements et présenté ses excuses en 2002, ils ont été un point de discorde clé entre les deux pays depuis au moins 2006 sous l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Il y a une douzaine d’années, le gouvernement japonais a supprimé les frais de scolarité du secondaire pour les étudiants japonais. Mais il a exclu les écoles Joseon, bloquant l’utilisation de l’argent des contribuables jusqu’à ce que le problème des enlèvements soit résolu. Le gouvernement a exigé que la Corée du Nord enquête sur tous les enlèvements et renvoie les victimes. Le régime a déclaré en 2014 qu’il le ferait ; plus rien ne s’est passé.

De nombreux gouvernements locaux ont retiré des fonds pour le même problème. Saitama Korean Elementary and Middle a perdu sa subvention en 2011 et s’est accroché pour ses 173 élèves grâce aux frais de scolarité, aux dons, aux collectes de fonds et au soutien de l’organisation ethnique Chosen Soren.

“Les choses sont devenues difficiles pour la communauté zainichi … alors que le Japon s’est orienté au fil des ans vers une direction plus à droite et conservatrice, en particulier sous l’administration Abe”, a déclaré Kim Pom Jung, qui dirige la collecte de fonds en tant que directeur adjoint de la Fondation coréenne des bourses d’études. .

Un samedi récent, un groupe de parents en tablier travaillait dans la petite cuisine de l’école au milieu d’une odeur perçante d’ail et de chou vieilli. Leur collecte de fonds tous les deux mois pour le kimchi devient de plus en plus populaire, en particulier auprès des fans du groupe de K-pop BTS qui la partagent en ligne. Le transport de novembre des parents a été le meilleur à ce jour, vendant un record de 3 400 lots à expédier à travers le pays. Le bénéfice : 5 000 $.

Ce n’est pas facile pour les familles d’envoyer leurs enfants dans ces écoles, Oh dit, mais ils essaient de préserver l’opportunité pour les générations futures.