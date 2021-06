Les écoles « ne sont pas ennuyeuses », mais l’essentiel est souvent

Vous accrochez-vous toujours à l’idée joyeuse que notre système d’éducation est le meilleur au monde ?

C’est quelque chose que nous avions toujours l’habitude de nous dire, à l’époque. C’était peut-être vrai autrefois.

Les écoles ne sont pas ennuyeuses, mais l’essentiel l’est souvent, dit Rod Liddle Crédit : Getty

Ce n’est certainement plus vrai maintenant. Dame Sharon White est la patronne de John Lewis, l’endroit où les gens de la classe moyenne achètent leurs rideaux.

Elle vient de rendre un verdict accablant sur nos écoles. Les enfants pris en charge par son entreprise ont besoin de cours d’alphabétisation et de calcul de base avant d’être laissés en liberté à proximité des produits ou des clients.

Ils ne savent pas écrire, ils n’ont pas trop envie de lire et ils ne savent pas compter. Dame Shazza dit que les écoles ont «échoué» une génération de jeunes quittant l’école. Elle n’a pas tort.

Nos écoles ont glissé dans les classements internationaux de l’éducation pendant un certain temps. Un rapport de 2016 de l’OCDE a révélé que nous avions les pires écoles d’alphabétisation dans le monde développé.

À la fin de l’école primaire, 43 % des élèves ont des compétences en lecture et en écriture « insuffisantes ». Et franchement, ça ne s’améliore pas beaucoup plus tard.

VOULEZ DIVERTIR LES ENFANTS

Lorsque les enfants sortent de l’école secondaire à l’âge de 18 ans, près de 20 % d’entre eux sont encore « analphabètes fonctionnels ». Et ainsi ils se présentent à la gaffe de Sharon White à peine capables d’épeler leurs propres noms.

Sans parler de mesurer une longueur de damas pour les nouveaux rideaux de James et Olivia. La question évidente est : qu’est-ce qu’ils font alors à l’école depuis 11 ans ?

Et plus précisément, qu’ont fait les enseignants ? Ce n’est pas grand-chose à demander — lecture et calcul de base.

Il n’y a aucune preuve que les enfants soient plus gros qu’avant. Alors qu’est-ce qui ne va pas ?

Le problème est qu’apprendre à lire correctement peut être ardu et ennuyeux.

Dame Sharon Michele White DBE est actuellement présidente du John Lewis Partnership Crédit : Rex

Apprendre les bases des mathématiques est aussi ennuyeux. Il en va de même pour la ponctuation, la syntaxe et la grammaire.

Et les écoles ne s’ennuient plus. L’idée d’amener un enfant de six ans à mémoriser sa table de douze fois est un anathème complet pour les enseignants d’aujourd’hui. Ils n’aiment pas apprendre par cœur. Ils veulent que les enfants s’amusent.

Vous savez probablement que les examens sont devenus beaucoup, beaucoup plus faciles au cours des 40 dernières années, dans la mesure où le niveau d’apprentissage pour un niveau O en 1981 vous permettrait probablement d’obtenir un niveau A maintenant.

La difficulté a été retirée de la vie de nos enfants. Il en va de même pour l’accumulation de connaissances. De plus en plus, on demande aux enfants ce qu’ils « ressentent » à propos de quelque chose, plutôt que de régurgiter des choses qu’ils ont apprises.

Mais la régurgitation peut être utile. On m’a appris les tables de multiplication, de 2 x 2 à 12 x 12. Je ne suis pas un adepte des maths, mais connaître ces tables me donne une approximation approximative de la taille des nombres.

DIFFICULTÉ EXCISE

Je sais immédiatement, par exemple, que si j’achète quatre paquets de cigarettes à 11 livres chacun et que le commerçant me facture 60 £, il se trompe.

Les mathématiques de base sont VITALES pour naviguer dans ce monde. Il en va de même de savoir épeler pour être compris.

Je viens de lire que les écoles vont bientôt enseigner aux jeunes élèves le « privilège blanc ». Un concept odieux.

Je préférerais de loin qu’ils apprennent à épeler « privilège ». Et « blanc », d’ailleurs.

Nos enseignants et le programme d’études doivent d’abord régler les bases. Pour ne pas laisser tomber une autre génération d’enfants.

Ronaldo fizz rap ENTENDRE que le footballeur au cou étrangement épais, Cristiano Ronaldo, déteste apparemment Coca-Cola, ne m’a fait que plus aimer ce truc. C’est une invention brillante, presque aussi bonne que les fèves au lard et les garnitures pour toasts. Ronaldo a retiré deux bouteilles de Coca-Cola de sa conférence de presse. Il est opposé aux boissons gazeuses et préférerait que nous buvions tous de l’eau. Mais l’eau en bouteille est probablement le plus grand crime environnemental qui soit.

La fête freine le rock

LE gouvernement assouplit les règles sur les mariages à partir du 21 juin – mais ne les assouplit pas beaucoup.

C’est une excellente nouvelle pour les misérables salauds comme moi qui détestent vraiment aller aux mariages. C’est le seul morceau de confinement que je voudrais garder pour toujours.

Le gouvernement assouplit les règles sur les mariages à partir du 21 juin, sans limitation du nombre de participants

Après le 21 juin, il n’y a plus de limite au nombre de personnes que vous pouvez avoir lors d’un mariage.

Mais, et voici le point crucial, les règles de distanciation sociale signifient qu’en pratique, les fêtes de mariage seront beaucoup plus petites que d’habitude.

Super, ça veut dire que j’ai moins de chance d’être invité. On dit aussi aux gens de ne pas trop se mêler.

Bien, même si j’aimerais aller parler à Mad Tante Violet, malheureusement le gouvernement préférerait que je ne le fasse pas. Je vais donc m’asseoir ici avec mon Jack Daniel’s, merci.

En outre, le gouvernement déconseille aux gens de danser. Oui, même quand Lady In Red s’allume. Quelle tragédie.

Une idée meilleure et plus sûre serait d’interdire les mariages à tous les hommes, à l’exception du marié, du témoin et du père de la mariée.

Les seules personnes qui aiment les mariages sont les femmes, alors laissez-les remplir les espaces disponibles pendant que nous, les hommes, restons à la maison à regarder les euros.

Sommet Poutine-Biden en cours LA réunion au sommet Poutine-Biden est en cours. Ce n’est pas vraiment un concours équitable, n’est-ce pas ? Un ours géant et hargneux contre un sac de purée de pommes de terre. Ce sera un miracle si le président américain Joe Biden parvient à rester éveillé. Mais il devrait s’en prendre à l’Ukraine, aux cyberattaques russes et à l’emprisonnement illégal de politiciens de l’opposition. Un jour, nous devrons tenir tête à Poutine. Biden le fera-t-il ? Ha.

Les statistiques engendrent la peur

JE NE VOUDRAIS PAS trop espérer que le 19 juillet soit le nouveau Jour de la Liberté.

Il y aura toujours une nouvelle variante pour terrifier les scientifiques.

Boris a promis que les Britanniques seraient libérés du verrouillage le 19 juillet Crédit : EPA

Le I-Can’t-Believe-It-Is-Not-Covid Covid, par exemple.

C’est incroyable. Nous avons l’un des meilleurs taux de vaccination – et pourtant des restrictions strictes.

Pendant ce temps, le public est bombardé de statistiques effrayantes, telles que les admissions à l’hôpital de Covid ont augmenté de 48%.

Cela semble effrayant, mais cela n’a presque aucun sens, à moins que vous ne sachiez ce que c’est à 48%.

Voici donc une autre statistique pour vous. Le nombre de patients qui ont été admis à l’hôpital avec Covid représente un peu plus de 1% du nombre total de patients dans le pays. Un peu plus de 1 000 personnes.

Et nos vies restent en suspens.

Bienvenue GB Nouvelles Un GRAND accueil à GB News, le nouveau réseau lancé par Andrew Neil. Le début a été difficile, mais tous ces problèmes devraient bientôt être réglés. La raison pour laquelle il sera populaire est que les gens en ont marre de la couverture biaisée qu’ils reçoivent de la BBC. Donnez-leur une alternative et ils afflueront vers elle – comme le prouvent TalkRadio et Times Radio en ce moment.

Jeu de blâme pour l’interview de Diana

DEUX anciens directeurs généraux de la BBC ont comparu devant un comité de députés enquêtant sur l’affaire Bashir.

Tout cela concernait le journaliste Martin Bashir utilisant des méthodes frauduleuses pour obtenir une interview avec la princesse Diana.

Deux anciens directeurs généraux de la BBC ont comparu devant un comité de députés enquêtant sur l’affaire Bashir, où le journaliste Martin Bashir a utilisé des méthodes frauduleuses pour obtenir une interview avec la princesse Diana

Le DG à l’époque était John Birt. Et le chef de l’information, un type profondément peu impressionnant appelé Tony Hall.

Vous serez étonné de découvrir qu’aucun d’eux n’a accepté le blâme pour toute l’affaire. Pas moi, Guv, c’était l’attitude générale.

C’est le problème avec la BBC. Un mastodonte avec beaucoup trop de cadres. Qui refusent tous d’être blâmés. Tous sont averses au risque.

Cela rend les programmes ennuyeux. Et le genre de crise qui s’est produite avec Bashir.

La BBC a plongé dans la crise après s’être révélée avoir dissimulé les mensonges de Martin Bashir lors de l’obtention de son interview explosive avec la princesse Diana

ABSOLUMENT FABULEUX, ABSOLUMENT PAS L’HOMÉDIANE Jennifer Saunders a raison. Absolutely Fabulous, la série dans laquelle elle a écrit et joué, ne serait jamais à l’écran aujourd’hui. Beaucoup trop risqué. Imaginez toutes les personnes qui seraient offensées. Sexiste, âgiste et affichant un comportement irresponsable. Bien sûr, c’est ce qui le rendait si brillant. La vérité est qu’aucun des spectacles vraiment drôles du passé ne le ferait. Je doute que les Extras de Ricky Gervais soient montrés, étant donné les blagues sur les handicapés, les blagues sur les gays et les blagues sur la race. Le fait que Gervais se moquait d’attitudes fanatiques n’aurait aucune importance. Il serait annulé. Et ces émissions précédentes, telles que Til Death Us Do Part ou même Monty Python ? Aucune chance. Et donc à la place on se retrouve avec des comédies qui ne sont pas vraiment des comédies du tout, parce qu’elles ne sont pas drôles. L’humour a besoin d’un peu d’audace pour être drôle, mais les arêtes ne sont plus autorisées et personne n’est autorisé à être offensé. C’est un peu comme si nous étions tous gouvernés par Saffy d’Ab Fab.