Les écoles ne doivent rouvrir que le mois prochain si une distance de deux mètres entre le personnel et les élèves peut être garantie et avec un masque facial obligatoire, selon un syndicat.

Et les directeurs d’école doivent avoir la possibilité de rester fermés, sauf pour les enfants vulnérables et ceux des principaux travailleurs des hotspots de Covid-19, a déclaré la NASUWT à Gavin Williamson.

Et il a exigé que les restrictions de sécurité beaucoup plus sévères, ainsi que le retour de certains élèves la semaine prochaine soient retardés jusqu’à ce que ces mesures soient en place.

«Le port obligatoire de masques ou de visières dans les bâtiments scolaires et universitaires» et «les EPI (par exemple, gants, tabliers) devant être portés par le personnel éducatif» sont également nécessaires, dit-il.

M. Gove a déclaré qu’il était toujours dans l’intention des écoles primaires et des élèves du GCSE et du niveau A de revenir la semaine prochaine – et tous les autres élèves une semaine plus tard – «pour le moment».