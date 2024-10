Les écoles maternelles n’enseignent « pratiquement pas de mathématiques », même si les élèves ont du mal dans les dernières années

Emily Johnson, enseignante en maternelle, compte la rangée de figurines d’ours verts que Mayeda Alan, 4 ans, a posées sur une table au George Forbes Early Learning Center à East Cleveland, Ohio.

« Combien en avez-vous ? Un… deux… trois… quatre », dit Johnson avant de placer un autre ours dans la rangée. « Et si on en rajoutait ? Qu’est-ce qui arrive après quatre heures ?

Johnson sourit lorsque Mayeda répond par « cinq ». La leçon de mathématiques furtives fonctionne. Mayeda a « ajouté » un ours et commence à comprendre, de manière subtile, les toutes premières bases de l’addition.

Recevez des histoires comme celles-ci directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous à la newsletter du 74

« Ils pensent que c’est un jeu », a déclaré Johnson, s’éloignant pour laisser Mayeda aligner les ours toute seule. « Ils ne comprennent pas toujours qu’ils apprennent réellement des choses. »

Des cours de mathématiques comme celui-ci, déguisés en activité amusante jouant avec des ours colorés, devraient faire partie intégrante de l’école maternelle, disent les experts en mathématiques, d’autant plus que Aux États-Unis, les élèves plus âgés ont des difficultés en mathématiques après la pandémie.

Mais de telles leçons sont rares. Les écoles maternelles consacrent seulement cinq pour cent de leur temps aux compétences en mathématiques, les chercheurs ont rapporté plus tôt cette année après avoir observé 77 classes préscolaires dans sept États : Arizona, Californie, Massachusetts, Nebraska, Caroline du Nord, Ohio et Virginie.

Les chercheurs de quatre universités ont également constaté que l’enseignement des mathématiques entre 2018 et 2020 allait rarement au-delà des compétences mathématiques les plus élémentaires, comme l’apprentissage des nombres, le comptage et l’identification des formes, qui sont importantes pour les élèves, mais restent en deçà de ce que la plupart des enfants de quatre ans. peut faire.

« Ils n’apprennent pratiquement pas de mathématiques », a déclaré Michelle Mazzocco, professeur à l’Institut du développement de l’enfant de l’Université du Minnesota et co-auteur de l’étude.

Alors que certains peuvent considérer que compter quelques minutes par jour est la bonne chose pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, Mazzocco et d’autres défenseurs nationaux des mathématiques affirment que c’est une occasion manquée.

Avec baisse des résultats aux tests de mathématiques tels que les tests internationaux du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) – qui a diminué entre 2018 et 2022 des deux tiers d’une année d’apprentissage – l’enseignement des mathématiques de base à l’école maternelle, s’il est bien fait, peut faciliter la compréhension des leçons avancées plus tard, a déclaré Mazzoco. Lorsqu’ils sont présentés sous forme de jeux ou de jeux, même les enfants de quatre ans peuvent apprendre les concepts de base derrière les tâches mathématiques comme la mesure, la géométrie, l’addition et la soustraction.

« Certains de ces enfants qui ont des difficultés en mathématiques le sont parce qu’ils ont démarré lentement », a déclaré Mazzocco. « Cela peut être diminué. »

« Nous devons nous assurer que les enfants d’âge préscolaire ont davantage d’occasions d’exprimer leur intérêt curieux naturel pour les mathématiques, et de le faire régulièrement et fréquemment de manière adaptée à leur développement », a-t-elle déclaré.

Les étudiants du George Forbes Early Learning Centre trient les disques en plastique par couleur, les comptent et les placent en lignes, certaines plus longues que d’autres, pour leur enseigner des modèles, des nombres et les premiers concepts de mesure. (Patrick O’Donnell)

Latrenda Knighten, présidente élue du Conseil national des professeurs de mathématiques, a convenu que les élèves peuvent apprendre les concepts mathématiques dès leur plus jeune âge et que les écoles maternelles devraient en enseigner beaucoup plus. Elle ne s’attend pas à un révolution de l’apprentissage des mathématiques similaire à la « science de la lecture » à travers le pays, mais souhaite que les mathématiques soient une priorité, même à l’école maternelle.

Bien qu’il y ait des débats vigoureux sur la façon dont les progrès préscolaires dans toutes les matières s’estompent avec le temps, a déclaré Knighten. Mais si les élèves apprennent plus de mathématiques dès leur plus jeune âge, et que la maternelle et les niveaux ultérieurs s’appuient sur ces connaissances, au lieu de se contenter de les réenseigner, les résultats devraient augmenter, a-t-elle déclaré. Les mathématiques préscolaires permettent également de commencer très tôt à apprendre la pensée critique, à résoudre des problèmes et à reconnaître des schémas qui seront payants plus tard, a-t-elle déclaré.

« On entend beaucoup parler d’alphabétisation, d’alphabétisation et d’alphabétisation », a déclaré Knighten, ancien entraîneur en mathématiques dans une école primaire. « Dans un monde idéal, vous pourriez peut-être faire tourner ces roues et donner aux mathématiques l’attention que nous accordons à la lecture depuis si longtemps. »

Historiquement, les mathématiques préscolaires ont été peu prioritaires, à la fois en raison de l’accent traditionnel mis sur la lecture, mais aussi parce que l’école maternelle est souvent considérée comme un service de garde d’enfants ou un programme axé sur le jeu plutôt qu’un programme académique. Les États n’exigent pas l’éducation préscolaire et peu d’entre eux paient pour cela, donc seulement 35 pour cent des enfants de quatre ans à l’échelle nationale fréquentent l’école maternelle, selon les Instituts nationaux de recherche sur la petite enfance de l’Université Rutgers.

Il n’existe pas non plus de consensus national sur ce que les élèves de cet âge devraient apprendre. La dernière tentative du pays pour établir des normes d’éducation nationale, le mouvement Common Core, s’est heurté à l’opposition de l’école maternelle jusqu’à la 12e année et a complètement ignoré l’école maternelle.

Même le Conseil national des professeurs de mathématiques a promu les compétences en mathématiques dès la maternelle de 1980 à 2000, avant d’ajouter l’école maternelle en 2000.

Le conseil et de nombreux États ont désormais des recommandations spécifiques sur ce que les enfants d’âge préscolaire devraient apprendre sur les nombres, les formes et les mesures.

Les élèves du Fairmount Early Learning Centre collent de petits pompons colorés sur du papier avec le chiffre 1 dans le cadre d’une parmi plusieurs activités visant à renforcer l’apparence et l’écriture de ce chiffre. (Patrick O’Donnell)

Pensez à compter, par exemple. Compter peut simplement consister à mémoriser et à réciter une liste de noms attribués à chaque numéro. Mais le Conseil et les États souhaitent également que les enfants d’âge préscolaire apprennent que chaque chiffre représente une quantité réelle d’objets. On peut leur apprendre que chaque élément doit être compté une fois – et non plusieurs fois ou compter plusieurs éléments comme un seul – ce qui est une erreur courante que les enfants de quatre ans peuvent commettre.

On peut également leur apprendre que le décompte d’un groupe peut être supérieur ou inférieur à celui d’un autre.

Doug Clements, professeur à l’Université de Denver et co-auteur du très apprécié programme de mathématiques préscolaires Building Blocks, a déclaré qu’il est facile de sous-estimer ce que les enfants d’âge préscolaire peuvent apprendre.

« Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle à l’école maternelle, on apprend à compter, puis à la maternelle, on compte mieux, et enfin en première année, on peut apprendre l’arithmétique », a-t-il déclaré. Si vous donnez aux élèves un récit, une histoire derrière un problème, a-t-il déclaré, et si vous les laissez utiliser des objets pour voir les choses physiquement, ils peuvent bien comprendre les concepts mathématiques.

« Les gens pensent que l’arithmétique est une verticale – un trois, puis un signe plus, deux, une barre en dessous, puis remplissez le chiffre – ce dont je ne parle pas », a-t-il déclaré.

Les enseignants peuvent par exemple demander à des enfants de quatre ans s’ils ont cinq jouets et en donner deux à un ami, combien il leur en reste.

Les ours colorés de la classe de Johnson, un outil courant dans les écoles maternelles, offrent l’occasion de montrer, sans aucun cours ni feuille de travail, que les objets peuvent être triés par couleur ou par taille, qu’une rangée de six ours, par exemple, est plus grande qu’une rangée. de quatre ours et que « ajouter » un autre ours à une rangée change le nombre en un nombre plus élevé.

Cela semble simple, mais les enseignants doivent être intentionnels dans la manière dont ils gèrent ce type de « jeu », a déclaré Knighten.

« Il faut que l’enseignant comprenne ce qui se passe et connaisse les bonnes questions à poser à l’élève », a-t-elle déclaré. « Demandez-leur peut-être : « Que pouvez-vous me dire sur la façon dont vous avez disposé ces ours, ces voitures ou tout ce avec quoi ils jouent ? Avez-vous plus de l’un que de l’autre ? Comment sais-tu que tu en as plus ? Comment peux-tu me le montrer ? Et il ne s’agit même pas de sortir du papier ou un crayon, il s’agit simplement de comprendre les mathématiques qu’un enfant de deux, trois ou quatre ans est capable de comprendre et de savoir comment lui donner l’occasion d’explorer ces choses.

Les ours qui comptent font partie des dizaines de jouets et de jeux emballés dans le placard de mathématiques du Fairmount Early Childhood Centre à Beachwood, Ohio, à seulement quelques kilomètres de la classe Head Start de Johnson.

Là, les élèves comptent les sauts avec écart et les touches d’orteils pour renforcer la quantité. Les enfants assis à une table collent des décorations sur des impressions du numéro un pour renforcer l’apparence du numéro. Dans une autre classe, des enfants de trois ans sélectionnent une boîte de blocs de couleurs différentes et de formes différentes et les alignent en rangées par forme et couleur, en comptant combien ils en ont placé dans chaque rangée au fur et à mesure.

L’enseignante Rosanne Stark guide les élèves à proximité dans les premiers stades d’une autre compétence mathématique : la mesure. Aujourd’hui, les enfants de trois ans choisissent entre des rectangles de papier de couleur plus courts et plus longs et les collent sur une feuille sous des colonnes étiquetées « plus court » ou « plus long ».

« Diriez-vous que c’est sur une longue bande ou sur une courte bande ? » Stark demande à un étudiant. « Long. Bon travail. Nous allons donc le coller.

Les élèves choisissent entre des rectangles de papier de couleur plus courts et plus longs et les collent sur une feuille sous des colonnes intitulées « plus court » ou « plus long ». (Patrick O’Donnell)

Clements a déclaré que comparer les longueurs avec des activités comme celle-ci est un bon début.

« Ensuite, nous passons à la mesure proprement dite, qui consiste à attribuer un nombre à la longueur de quelque chose », a-t-il déclaré. Cela peut se produire d’abord en attachant plusieurs blocs, disons cinq, ensemble pour voir si quelque chose est plus long ou plus court que cinq blocs, puis en « ajoutant » ou en soustrayant des blocs à la bonne taille.

« Ils peuvent vous montrer le nombre de cubes », a-t-il déclaré. « C’est une mesure très concrète. C’est très facile à comprendre conceptuellement pour les enfants, car cela a du sens pour eux.

Cependant, l’impact des mathématiques préscolaires n’est pas clair. Les chercheurs peuvent citer plusieurs études montrant que les mathématiques préscolaires conduisent à de meilleurs résultats en mathématiques à la maternelle et à l’école primaire, parfois jusqu’en huitième année. Mais comme pour l’école maternelle en général, d’autres études montrent que les élèves qui suivent des cours de mathématiques préscolaires ne sont pas plus avancés que les autres élèves des années supérieures. Ce soi-disant « fondu » empoisonne la plupart des débats sur la question de savoir si l’école maternelle en vaut la peine ou si elle en vaut le coût.

Tyler Watts, professeur adjoint au Teachers College de l’Université Columbia qui étudie les effets des mathématiques précoces, a déclaré que les avantages disparaissent parfois presque dès la cinquième année. Lui et d’autres tentent de comprendre pourquoi.

« Je ne pense pas que ce soit tout à fait clair, pour être honnête avec vous », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un problème difficile à résoudre. »

Bien qu’il soit toujours partisan des mathématiques préscolaires et préscolaires, Watts estime – comme Mazzocco et Knighten l’ont suggéré – que cela peut être la première d’une longue étape vers l’amélioration des cours de mathématiques sur plusieurs années.

« Si l’objectif est d’améliorer, disons, les résultats en mathématiques en huitième année, je pense que vous devrez y travailler tout au long du parcours, de la maternelle à la huitième année », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que PreK fonctionnera comme une solution miracle à faible coût pour ce problème. »

Il existe un autre défi pour rendre les mathématiques préscolaires meilleures et plus courantes : la préparation des enseignants. Knighten a déclaré que lorsqu’elle était coach en mathématiques en Louisiane, elle a constaté que beaucoup étaient attirés par l’enseignement de la lecture parce qu’ils ils pensaient qu’ils étaient « mauvais en maths » quand ils étaient à l’école et considéraient cela comme une épreuve, a déclaré Knighten.

C’est pourquoi le conseil s’est associé cette année à l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants pour offrir webinaires sur les mathématiques préscolaires pour les enseignants sur des sujets comme Routines et jeux pour éclairer les grandes idées du sens des nombres et Développer un état d’esprit mathématique positif avec des jeux, des livres et de la technologie pour les jeunes apprenants.

« Si nous donnions réellement aux enseignants plus de confiance dans leur capacité à enseigner les mathématiques aux élèves », a déclaré Knighten. « Ensuite, bien sûr, cela signifie qu’ils consacreront plus de temps à ces activités avec les étudiants, et que ceux-ci vivront davantage de ces expériences initiales fondamentales. »