Les écoles locales peuvent enseigner la race et lutter contre le racisme, aucun politicien n’est nécessaire

Alors que les éducateurs terminent l’année scolaire 2020-21 et se préparent à une « nouvelle normalité » cet automne, l’une des tâches sur le pont est la planification des programmes d’études. En discutant avec des chefs d’établissement à travers le pays, j’ai entendu de nombreuses préoccupations concernant les législatures des États décidant comment les écoles individuelles enseignent aux élèves la race et le racisme dans l’histoire américaine et forment les éducateurs sur la diversité, l’équité et l’inclusion. L’Association nationale des directeurs d’écoles secondaires estime que les membres des écoles – éducateurs et chefs d’établissement – devraient prendre des décisions concernant les programmes et le développement professionnel, et non ceux des bâtiments du Capitole de l’État ou du gouvernement fédéral.

Le contrôle local est au cœur du système éducatif américain aux niveaux primaire et secondaire. Les communautés au sein d’un même État varient considérablement, tout comme leurs besoins et leurs priorités. Voilà pourquoinotre système éducatif donne la priorité à la prise de décision scolaire au niveau local. Bien sûr, il existe des normes et des critères de référence qui s’appliquent à toutes les écoles en ce qui concerne le programme d’études. Des points communs significatifs et spécifiques, tels que les matières enseignées et les concepts abordés, existent pour une bonne raison.

Faire progresser la justice raciale et l’équité

Sur la base de mes années d’expérience dans l’éducation, les districts qui mettent l’accent sur l’amélioration des résultats des élèves et des performances scolaires ont une chose en commun : ils impliquent et engagent activement leurs éducateurs dans des conversations approfondies sur les normes, les programmes et les stratégies pédagogiques. Le contenu spécifique et les modalités d’enseignement doivent être décidés par et avec les experts : enseignants et chefs d’établissement.

Les enseignants connaissent la composition des élèves dans une classe donnée, et les directeurs connaissent la composition des élèves de chaque année, ainsi que le contexte plus large, les défis, les forces et les caractéristiques démographiques de l’ensemble de l’école. Les directeurs connaissent intimement le fonctionnement interne de leurs bâtiments, la myriade de personnalités, les forces et les faiblesses des élèves et du personnel, que les enfants et les enseignants montent en flèche et qui ont besoin de plus de soutien.

Les directeurs développent et entretiennent des relations avec les familles et les membres de la communauté, s’assurent que les antécédents culturels et les langues parlées à la maison des élèves sont reconnus et respectés, et créent des horaires et des structures qui permettent aux familles de s’engager de manière authentique dans les activités scolaires et la prise de décision. Quoi enseigner et comment l’enseigner d’une manière qui fait progresser les étudiants et leur apprentissage est une décision nuancée qu’il vaut mieux laisser à ceux qui travaillent le plus étroitement avec nos étudiants.

Théorie critique de la race : Mon école publique du Texas a assainie l’histoire, facilité l’injustice

Créer des écoles qui soutiennent la réussite des élèves va au-delà des leçons. Les chefs d’établissement jouent un rôle déterminant dans la création de cultures scolaires qui honorent, célèbrent, affirment et défendent la riche diversité d’identité, de culture, de race, de langue et de communauté que les élèves et le personnel apportent dans le bâtiment. Les directeurs ont le pouvoir d’identifier le racisme, de mettre en œuvre des stratégies antiracistes, d’élever les élèves et le personnel de couleur et, en fin de compte, de rendre nos écoles et notre société plus inclusives et plus justes.

Le NASSP a longtemps condamné le racisme structurel, institutionnel et systémique qui imprègne toutes les dimensions de la vie américaine, y compris l’éducation. En tant qu’organisation nationale, nous appelons les chefs d’établissement à adopter et à promouvoir la justice raciale et l’équité en matière d’éducation.

Fondamentalement, l’équité est un engagement envers la justice sociale, les droits civils et les liens humains. C’est pourquoi, dans notre énoncé de position sur la justice raciale et l’équité éducative, le NASSP souligne le rôle essentiel que jouent les directeurs et directeurs adjoints dans la création d’environnements d’apprentissage culturellement adaptés et équitables pour tous les élèves.

Les politiciens ne sont pas des experts en éducation

Le NASSP encourage les chefs d’établissement à : mettre en œuvre diverses pratiques de recrutement et d’embauche ; embaucher des éducateurs expérimentés dans l’enseignement de la race et de l’inégalité ; offrir un perfectionnement professionnel qui prépare les enseignants à faire face aux incidents et à faciliter les discussions sur le racisme, les préjugés et l’identité ; et s’assurer que le programme comprend des récits et des représentations de personnes diverses – y compris les systèmes injustes sous lesquels ils ont été opprimés et les luttes en cours pour la justice.

Les chefs d’établissement ont la responsabilité de s’assurer que les programmes d’histoire, d’études sociales et d’éducation civique et le matériel pédagogique comprennent des représentations précises du rôle central joué par la race dans l’histoire et la gouvernance américaines, ainsi que l’impact traumatique et durable de l’esclavage sur notre société.

Ils ont la responsabilité d’explorer comment une optique antiraciste peut être appliquée à l’enseignement de toutes les matières, y compris les mathématiques et les sciences. Ils ont la responsabilité d’examiner les données et les politiques ventilées sur la notation, la discipline et l’accès aux cours avancés dans le but d’éliminer les inégalités. Et ils ont la responsabilité de se familiariser avec une pédagogie adaptée à la culture et de soutenir les enseignants dans leurs efforts pour examiner leurs propres préjugés implicites et rendre leurs pratiques d’enseignement plus équitables et inclusives.

Mauvais enseignement : L’interdiction de la théorie critique de la race dans les écoles réduit la réalité et vend des enfants

Les organes législatifs étatiques et fédéraux ne sont pas des experts en éducation, et ils ne peuvent pas connaître les individus et les communautés qui composent l’écosystème d’une école. Mais les éducateurs et les chefs d’établissement le font. Ce sont des professionnels expérimentés et compétents qui devraient prendre des décisions concernant les programmes d’études en fonction de leur expertise approfondie de ce que les enfants ont besoin de savoir, de la façon dont ils apprennent réellement – ​​et de qui ils sont vraiment.

Ronn Nozoe est le PDG de l’Association nationale des directeurs d’écoles secondaires. Dans son État d’origine, Hawaï, Ronn a été surintendant d’État adjoint, surintendant de district, directeur, directeur adjoint et enseignant. Suivez-le sur Twitter : @RonnNozoe