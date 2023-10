Les écoles juives du Royaume-Uni renforcent leurs mesures de sécurité alors que la guerre entre Israël et Gaza s’intensifie

Les écoles juives du Royaume-Uni ont renforcé leur sécurité face aux craintes d’antisémitisme qui pourrait être dirigé contre les enfants dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les patrouilles de police autour de certaines écoles se sont multipliées à Londres et à Manchester et dans leurs environs, a rapporté la BBC. Les parents ont déclaré craindre pour la sécurité de leurs enfants.

« L’histoire nous a montré que les Juifs du Royaume-Uni sont ciblés en réponse aux actions au Moyen-Orient, de manière totalement inappropriée », a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly à la BBC.

Les élèves de la Jewish Free School de Kenton, au nord de Londres, ont été informés qu’il n’y aurait pas de détentions après l’école et que le port d’un blazer avec le logo de l’école était désormais facultatif.

« La chose la plus importante est d’assurer le passage en toute sécurité des élèves entre la maison et l’école et de s’assurer que cette école soit conçue pour s’occuper de nos enfants pendant la journée scolaire », a déclaré le directeur David Moody dans un e-mail aux parents, selon le média.

Une personne identifiée uniquement comme Suzi, dont le fils de 14 ans fréquente l’école, a ajouté : « Les vagues qui se propagent vont au-delà de l’école et touchent la communauté. »

À Manchester, la fréquentation d’une école juive a chuté.

« Ils ont mis en place une sécurité supplémentaire, annulé les voyages scolaires et veillent à ce que toutes les portes soient verrouillées pendant la journée », a déclaré un parent non identifié à la BBC. « Le plus terrifiant, c’est qu’il y a des gens dans les rues de Manchester qui célèbrent activement la mort du peuple juif. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qu’il pouvait pour assurer la sécurité de la communauté juive du Royaume-Uni.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a écrit aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles pour les exhorter à utiliser « toute la force de la loi » contre les manifestations de soutien au Hamas ou les tentatives d’intimidation de la communauté juive du Royaume-Uni, a indiqué la BBC.

« Les comportements qui sont légitimes dans certaines circonstances, par exemple agiter un drapeau palestinien, peuvent ne pas être légitimes, par exemple lorsqu’ils visent à glorifier des actes de terrorisme », Braverman a écrit. « Il n’est pas non plus acceptable de traverser des quartiers juifs en voiture, ou de cibler des membres juifs du public, pour scander ou brandir de manière agressive des symboles pro-palestiniens. »

Comme les États-Unis, le Royaume-Uni a connu des manifestations de soutien au peuple palestinien depuis que le Hamas a attaqué Israël lors d’une incursion sans précédent, tuant et enlevant des civils samedi matin. Dans une communauté israélienne, au moins 40 bébés ont été retrouvés morts, certains décapités, selon les médias locaux.

Plus de 700 Israéliens, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tués sans discernement en une seule journée – la plus grande attaque terroriste en une seule journée dans l’histoire d’Israël.

Lundi soir, des partisans pro-palestiniens se sont rassemblés devant l’ambassade israélienne à Kensington, barricadée, scandant « Israël est un État terroriste » et « libérez la Palestine » tout en tirant des fusées éclairantes et des feux d’artifice, a rapporté le Guardian.

Aux États-Unis, les institutions juives étaient en état d’alerte et ont multiplié les mesures. Les Fédérations juives d’Amérique du Nord, qui représentent plus de 350 institutions juives aux États-Unis, ont déclaré que même s’il n’existe aucune « menace crédible » connue pour la communauté juive américaine, le groupe recommande que les établissements juifs « réexaminent et appliquent » les protocoles de sécurité.