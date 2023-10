Les écoles juives ajustent leur sécurité alors que la guerre à Gaza attise les craintes

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Dans tout le pays, les écoles juives se précipitent pour se fortifier alors que le conflit Israël-Gaza entraîne de nouvelles menaces dans un contexte de recrudescence d’attaques à caractère religieux aux États-Unis. Les chefs d’établissement, craignant que les attaques contre des civils au Moyen-Orient ne motivent la violence aux États-Unis, embauchent des agents de sécurité, restreignent l’accès et réorganisent leurs plans de sécurité – et puisent en grande partie dans leurs réserves de trésorerie.

À Fort Lauderdale, en Floride, les dirigeants de la Brauser Maimonides Academy renforcent la sécurité.

« Nous sommes désormais en état d’alerte », a déclaré le rabbin Yoni Fein, directeur de l’école de Floride. Le campus de plus de 400 étudiants n’a pas été directement menacé, mais certaines familles et membres du personnel ont peur alors que des manifestations contre la guerre éclatent à travers le pays. « Il y a certainement eu un niveau d’anxiété accru. »

À la SAR Academy de New York, les responsables ont utilisé des subventions pour financer des services de sécurité privés, a déclaré le rabbin Binyamin Krauss, directeur de l’école. L’école de 1.700 élèves s’appuie également sur une escouade de policiers en repos.

Krauss a déclaré que les parents étaient reconnaissants de la présence renforcée des forces de sécurité, en particulier après qu’un ancien dirigeant du Hamas ait appelé à une « journée de colère », l’appel standard aux manifestations du groupe militant, le 13 octobre. et nous essayons de fournir cela.

Paul Bernstein, directeur général fondateur d’un réseau d’externats juifs appelé Prizmah, a déclaré qu’un « petit nombre » de campus avaient choisi de fermer leurs portes la semaine dernière. « L’annonce de choses comme une journée de colère, que nous avons entendue à plusieurs reprises, ne fait que rendre les gens encore plus inquiets. »

Au moins deux de ces écoles fermées se trouvaient dans la région de Washington DC. Les dirigeants de l’école juive Milton Gottesman, l’un de ces campus et la seule école juive de la capitale nationale, sont en « communication constante » avec les forces de l’ordre locales et nationales depuis qu’Israël a déclaré la guerre au groupe militant Hamas, ont indiqué des responsables.

Ce malaise fait suite à plusieurs mois tendus pour les Américains juifs et musulmans. La Ligue anti-diffamation, qui suit la haine anti-juive, a rapporté cette année que les incidents antisémites dans les « écoles non juives de la maternelle à la 12e année » – qui comprennent des agressions, du harcèlement et du vandalisme – ont augmenté de 49 % entre 2021 et 2022.

La Maison Blanche, faisant référence aux statistiques du FBI, a déclaré cette semaine que les Américains musulmans « continuent d’être surreprésentés parmi » les victimes de crimes haineux. Le bureau du Maryland du Council on American-Islamic Relations, un groupe national de défense des droits civiques, reçoit une vague de plaintes et de demandes d’aide d’étudiants musulmans et arabes confrontés au harcèlement et à l’intimidation à l’école et en ligne, ont indiqué des responsables.

« Dans cet environnement politiquement chargé, de nombreux étudiants musulmans et arabes se sentent de plus en plus vulnérables et ciblés en raison de leurs identités diverses », a déclaré Zainab Chaudry, directrice du bureau.

Au centre de ces communautés se trouvent les écoles juives et islamiques, qui accueillent plus de 300 000 élèves aux États-Unis. Contrairement aux écoles publiques, ces établissements dépendent des frais de scolarité et dépendent fortement des subventions étatiques et fédérales pour financer les améliorations de sécurité.

Dans les écoles publiques, la plupart des coûts de sécurité sont déjà intégrés au budget, a déclaré Daniel Mitzner, directeur des affaires gouvernementales de Teach Coalition, qui milite en faveur d’un financement public des institutions juives et des écoles privées. Mais pour les institutions confessionnelles, « c’est quelque chose qu’il faut demander ».

Mitzner a ajouté qu’« au cours des deux dernières semaines, avec les horribles incidents survenus au Moyen-Orient, nous avons reçu de nombreuses demandes – non seulement pour obtenir de l’aide pour demander et accéder aux fonds existants, mais aussi pour savoir ce que nous pouvons faire pour en obtenir davantage. .» De nombreuses écoles souhaitent embaucher davantage de personnel de sécurité, ce qui constitue généralement le coût le plus élevé en matière de sécurité, a-t-il déclaré. Les dirigeants envisagent également des améliorations telles que de nouvelles caméras de surveillance, des systèmes d’alarme et des portes et fenêtres anti-explosion.

« Même si certains États et le gouvernement fédéral ont été généreux en matière de financement, il y a certainement besoin de davantage de fonds », a déclaré Mitzner. « Il y a toujours besoin de plus. »

Les besoins accrus en matière de sécurité ont mis à rude épreuve les écoles. Même avec des subventions publiques, l’Académie Brauser Maimonides a dépensé « des centaines de milliers » de dollars en améliorations de sécurité, a déclaré Fein. À l’Académie hébraïque Joseph Kushner et au lycée Rae Kushner Yeshiva de Livingston, dans le New Jersey, on craint que les coûts de sécurité ne réduisent le financement d’autres besoins.

« En temps de crise, nous devons réaffecter des fonds pour garantir une sécurité sur notre campus qui répondra… malheureusement au taux croissant et alarmant d’antisémitisme dans ce pays », a déclaré le rabbin Eliezer Rubin, directeur de l’école. « Mais l’important maintenant est de penser à notre sécurité et ensuite, à mesure que l’atmosphère se calme, nous verrons comment nous devons réaffecter ou réduire notre budget pour respecter notre budget. »

Comme d’autres campus, l’école du New Jersey a engagé des agents de sécurité supplémentaires et dépend d’une présence plus massive de la police locale. Pendant ce temps, l’école s’agrandit : plusieurs familles israéliennes qui se sont temporairement installées dans la région ont inscrit leurs enfants.

« Nous disposons d’une surveillance électronique de pointe », a déclaré Rubin. « Nous sommes en mesure de verrouiller notre campus lorsque cela est nécessaire. »

Ailleurs, dans la Bay Area, une école islamique essaie de faire profil bas par crainte d’être prise pour cible, a déclaré son directeur de longue date qui a demandé à rester anonyme pour protéger la vie privée de l’école. Suite à l’attaque mortelle d’un garçon palestinien américain de 6 ans à Chicago et à l’attaque présumée d’une femme musulmane à Burlingame, en Californie, « les parents ont été extrêmement inquiets, y compris de nombreux membres de notre personnel », a-t-elle déclaré. .

Les parents ont demandé une sécurité supplémentaire et ont proposé de prendre en charge les frais, selon le directeur. Certains veulent des gardes armés.

Jusqu’à présent, l’école n’a fait ni l’un ni l’autre, a déclaré le directeur. Les responsables s’efforcent plutôt d’avoir le moins de visibilité possible. Après avoir récemment collecté publiquement des fonds pour les victimes du tremblement de terre au Maroc et des inondations en Libye, ils ont décidé de limiter leurs efforts de collecte de fonds pour les victimes palestiniennes des attaques israéliennes à la petite communauté de l’école.