Les écoles italiennes devraient rouvrir alors que les ONG soulignent les risques de l’apprentissage à distance

Après des jours de discussions longues et difficiles, l’Italie a décidé de rouvrir ses écoles primaires et secondaires jeudi. Les écoles secondaires devraient également rouvrir à partir de lundi, mais la moitié de ces élèves devront toujours suivre les cours de chez eux, en s’appuyant sur l’apprentissage à distance.

Après deux mois d’absence de classe pour les étudiants italiens et plusieurs verrouillages régionaux et nationaux tout au long de la plus grande partie de 2019, beaucoup sont devenus sceptiques quant à l’efficacité de l’apprentissage à domicile.

Recherche de Sauver les enfants et Ipsos a mis en évidence les risques de l’apprentissage à distance.

Antonella Inverno est responsable des politiques relatives aux enfants pour Save the Children. Elle dit:

«Les effets négatifs de la scolarisation à distance sont sous-estimés. 35% des élèves interrogés disent avoir plus de sujets à rattraper que l’année précédente. Mais ce qui nous inquiète le plus, c’est le risque très élevé de décrochage scolaire».

Selon leurs recherches, 28% des étudiants affirment qu’au moins un de leurs camarades de classe a cessé de suivre des cours. Save the Children dit qu’il pourrait y en avoir 34 000 qui pourraient emboîter le pas d’ici la fin de l’année.

Les mauvaises connexions Internet et le manque de concentration semblent être les plus grands défis.

Les nouvelles mesures COVID-19 seront appliquées dans les écoles lors de leur réouverture. Les dirigeants régionaux sont également autorisés à décider de retarder davantage la date de réouverture des lycées s’ils le jugent nécessaire.