Les écoles israéliennes exhortent les parents à dire à leurs enfants de supprimer Instagram et TikTok

Plusieurs écoles israéliennes et juives auraient exhorté les parents à supprimer les applications de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et X, anciennement connu sous le nom de Twitter, des smartphones de leurs enfants pour les empêcher de voir des images et des vidéos violentes liées au conflit Israël-Hamas.

L’association des parents d’élèves d’une école de Tel Aviv a mis en garde contre la possibilité que les combattants du Hamas diffusent des vidéos graphiques d’otages « mendiant pour leur vie ». CNN a rapporté mardi.

« Nous ne pouvons pas permettre à nos enfants de regarder ce genre de choses. Il est également difficile, voire impossible, de contenir tout ce contenu sur les réseaux sociaux », indique le message. « Merci de votre compréhension et de votre coopération. »

Plusieurs écoles juives aux États-Unis ont également émis des avertissements similaires : signalé l’Agence télégraphique juive, qui a ajouté qu’« il n’était pas clair d’où provenaient les informations sur les prochaines vidéos d’otages ».

Le directeur de l’école Frisch de Paramus, dans le New Jersey, aurait envoyé un e-mail aux parents les exhortant à dire à leurs enfants de supprimer Instagram et TikTok « immédiatement ».

Plusieurs personnes ont également publié sur des sites de médias sociaux comme X et le service de messagerie en temps réel Meta’s Threads qu’elles avaient également reçu des avis scolaires avertissant de la possibilité que les élèves puissent voir du contenu bouleversant via les applications sociales.

Aviva Klompas, co-fondatrice de l’association à but non lucratif Boundless Israel, partagée via un X poste le message d’une école aux parents, qui disait : « Il a été porté à notre attention que des vidéos d’otages implorant leur vie seront bientôt diffusées ».

« Veuillez supprimer les applications @TikTok et @instagram des téléphones portables de vos enfants », indique le message.

La journaliste Joanna Stern a partagé un poste sur X qui contenait des messages de son lycée juif et du centre communautaire juif local qui, selon elle, « suggéraient aux parents de supprimer X, Instagram et TikTok en raison des « informations graphiques et trompeuses » sur ces plateformes.

« Le Hamas aurait l’intention d’inonder ces médias de vidéos de captifs », indique l’un des messages partagés par Stern dans son message. « Les parents devraient discuter des dangers de ces plateformes et interroger quotidiennement leurs enfants sur ce qu’ils voient, même s’ils ont supprimé de leur téléphone les applications les moins filtrées. »

Pendant ce temps, Yair Rosenberg de The Atlantic a publié un message sur Threads disant qu’il « a vu aujourd’hui un e-mail provenant d’un célèbre lycée juif américain demandant aux parents de demander à leurs enfants de supprimer TikTok et Instagram, en prévision de la publication par le Hamas de vidéos d’otages israéliens implorant leur vie ou pire. (Quelques vidéos de railleries de des enfants otages circulent déjà.) »

Le président Joe Biden a déclaré mardi lors d’un discours que le Hamas détenait également en otages un nombre indéterminé d’Américains et qu’au moins 14 Américains avaient été tués dans le cadre du conflit.

