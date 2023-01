Les écoles font face à des pressions pour adopter une ligne plus dure en matière de discipline

Alors que le comportement des enfants atteint des points de crise après le stress et l’isolement des fermetures pandémiques, de nombreuses écoles subissent des pressions de la part des critiques pour repenser leurs approches de la discipline – y compris les politiques visant à réduire les suspensions et les expulsions.

Des approches telles que la « justice réparatrice » ont été largement adoptées au cours des dernières décennies alors que les éducateurs mettaient à jour les politiques d’exclusion qui coupaient l’accès des élèves à l’apprentissage et affectaient de manière disproportionnée les élèves de couleur.

Mais de plus en plus d’élèves ont agi et certains systèmes scolaires ont été confrontés à des questions d’enseignants, de parents et de législateurs quant à savoir si une approche douce peut résoudre efficacement les problèmes qui perturbent les salles de classe.

Le dernier exemple est survenu cette semaine à Newport News, en Virginie, où des enseignants se sont plaints lors d’une réunion du conseil scolaire que le système scolaire où un enfant de 6 ans a tiré sur son professeur était devenu trop indulgent avec les élèves. Les élèves qui agressaient le personnel étaient systématiquement autorisés à rester en classe, ont-ils déclaré, en raison d’une concentration erronée sur leur maintien à l’école.

Le conseil scolaire local a déclaré qu’il prendrait “les mesures nécessaires pour restaurer la confiance du public” dans le système scolaire.

À la fois de manière anecdotique et selon les données fédérales, les cas de mauvaise conduite sont en augmentation depuis le retour des élèves dans les salles de classe après la pandémie de COVID-19. Une enquête du National Center for Education Statistics auprès des chefs d’établissement l’été dernier a révélé que 56% des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait entraîné une augmentation des perturbations en classe en raison de la mauvaise conduite des élèves et 48% ont déclaré qu’elle avait conduit à davantage d’actes de manque de respect envers les enseignants et le personnel.

Un nouvel examen minutieux des approches de la discipline pourrait freiner l’élan de la réforme politique, a déclaré Rachel Perera, membre de la Brookings Institution qui étudie l’éducation.

“Il y a beaucoup de pression sur les écoles en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Les écoles disent également qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour résoudre davantage de problèmes de comportement, et je crains que cela ne se traduise par le retour des écoles à d’anciennes pratiques qui ne sont pas efficaces pour soutenir les élèves de la manière dont ils ont besoin.”

Des revirements politiques sont déjà en cours. Dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, le conseil scolaire a approuvé en août l’utilisation d’un programme de «pratiques réparatrices» destiné à se concentrer sur la résolution des conflits, la réparation des préjudices et la reconstruction des relations en classe. Mais le district a suspendu le programme en décembre, avec l’intention de le redémarrer au cours de l’année scolaire 2023-2024, après que des inquiétudes ont été exprimées concernant des incidents à l’école, notamment une vidéo d’un élève agressant un enseignant dans un lycée.

Dans le comté de Clark, au Nevada, les chefs de district ont annoncé en mars qu’ils adopteraient une ligne plus dure en matière de combats et d’altercations physiques, affirmant qu’ils constitueraient un motif d’expulsion. Certains membres de la communauté avaient blâmé une approche de « justice réparatrice » pour une augmentation de la violence.

En 2020, 21 États et le district de Columbia avaient adopté une législation soutenant l’utilisation de pratiques réparatrices dans les écoles, selon une étude du Georgetown Law Center on Poverty and Inequality.

La mise en œuvre correcte de la pratique prend du temps, des ressources et le soutien de la communauté, a déclaré Rebecca Epstein, directrice exécutive du centre.

“Le changement est difficile”, a déclaré Epstein. «Le changement demande du travail et nécessite également des ressources et les éducateurs sont très dispersés. Il ne peut pas appartenir uniquement aux enseignants individuels de changer la culture consistant à recourir automatiquement à l’exclusion des élèves en réponse à un comportement perturbateur. Il faut vraiment un changement culturel dans toute l’école.

Utiliser la justice réparatrice ne signifie pas qu’une école ne peut pas retirer un élève perturbateur de la classe, a déclaré Thalia González, professeur à l’UC College of the Law de San Francisco. Mais contrairement à d’autres formes de discipline, les pratiques réparatrices visent à s’attaquer à la cause profonde du comportement des élèves et à les réintégrer en classe.

“C’est le problème avec la discipline punitive comme la suspension et l’expulsion”, a déclaré Gonzalez. « Vous êtes renvoyé et vous revenez. Rien n’est fait pour réintégrer la communauté et reconstruire le climat, la connectivité, le sentiment de sécurité, toutes les choses que nous savons si importantes pour l’apprentissage des jeunes.

La discipline traditionnelle a creusé les inégalités. Les enfants noirs sont souvent suspendus ou expulsés à des taux beaucoup plus élevés que les enfants blancs. La recherche a révélé que ces disparités disciplinaires peuvent avoir des conséquences à vie pour les enfants, comme une détérioration des résultats scolaires et des taux d’incarcération plus élevés.

Newport News a sa propre histoire avec la justice réparatrice.

Lors d’une réunion du conseil scolaire en 2017, les responsables du district ont discuté des efforts visant à réduire les suspensions scolaires tout en mettant en œuvre des pratiques réparatrices. Tracy Pope, alors spécialiste des pratiques réparatrices du système scolaire, a déclaré à l’époque que de telles pratiques ne supprimaient rien de déjà en place, mais étaient plutôt “une autre façon de voir comment nous appliquons la discipline”.

Bien avant la fusillade du 6 janvier d’un enseignant de première année, tous les éducateurs n’étaient pas satisfaits de la gestion de la discipline des élèves. Selon une enquête du printemps 2022 auprès des enseignants et du personnel, seuls 60 % des répondants ont déclaré que les administrateurs s’occupaient des comportements négatifs des élèves.

Michelle Price, porte-parole des écoles de Newport News, a déclaré dans un courriel que le code de conduite du district “favorise la mission de la division scolaire de s’assurer que tous les élèves obtiennent leur diplôme” prêts pour les citoyens “.

“Il fournit des conseils aux étudiants, aux familles et au personnel, et détaille les nombreuses options disponibles pour le personnel du NNPS pour faire face à la conduite des étudiants”, a-t-elle déclaré.

