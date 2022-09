Les ÉCOLES seront fermées le jour des funérailles de la Reine.

Le lundi 19 septembre sera un jour férié national en l’honneur du défunt monarque, a-t-on annoncé ce week-end.

Les écoles fermeront lundi prochain pour les funérailles

De la même manière que les autres jours fériés, la plupart des commerces fermeront.

Cela inclut les enfants qui vont à l’école, qui ne seront pas censés être en classe le lundi.

Mais les écoles resteront ouvertes pour le reste de la période officielle de deuil cette semaine.

Et ils retourneront à l’école le mardi après les funérailles.

Les funérailles du roi George VI n’étaient pas un jour férié, mais le gouvernement veut aider à donner au plus grand nombre de personnes possible l’occasion le jour des funérailles d’État de marquer le décès de Sa Majesté et de commémorer son règne.

Cela vient comme…

Les entreprises sont invitées à accorder aux travailleurs le jour de congé qu’elles peuvent – ​​mais c’est aux employeurs de décider.

Aucune décision n’a encore été prise quant à savoir si le jour férié aura lieu chaque année.

Et on ne sait pas non plus s’il y aura un autre jour férié pour le couronnement du roi – et une décision devrait être prise plus tôt.

Le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté la reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée jeudi – faisant de son fils, Charles, le roi.

Aujourd’hui, le roi Charles III a fait une première adresse historique au Parlement pour la première fois en tant que monarque.

Émotionnel Charles s’est engagé à suivre le devoir désintéressé de sa mère bien-aimée alors qu’il prononçait un discours devant les députés et les pairs dans un discours historique.

Le monarque s’est assis solennellement alors qu’il énumérait les hommages des présidents des communes et des lords.

Le roi Charles III s’est adressé aux députés et aux pairs dans un discours historique