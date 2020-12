Ces conclusions contrastent fortement avec la sagesse qui prévaut aux États-Unis, où les responsables de la santé publique se sont concentrés sur les faibles taux de tests positifs pour les coronavirus dans la communauté au sens large comme condition préalable à une éducation personnalisée. Certains districts scolaires américains ont récemment annoncé qu’ils retournaient dans des régions éloignées à mesure que les cas de coronavirus augmentaient, et d’autres districts n’ont pas encore rouvert entièrement leurs salles de classe.

« Il m’est encore difficile de comprendre pourquoi les écoles aux États-Unis sont fermées », a déclaré Otto Helve, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Institut finlandais de la santé et du bien-être qui a étudié la transmission des coronavirus dans les écoles. « Les écoles ne sont pas le moteur de l’épidémie. »

Alors que le nombre de cas parmi les élèves et les enseignants a augmenté parallèlement aux niveaux viraux globaux dans leur communauté, le taux de transmission du virus dans les salles de classe a été lent et constant. – contrairement aux universités, qui sont devenues un sujet de préoccupation.

En Finlande, 20 000 des quelque 1,2 million d’élèves et d’enseignants ont été mis en quarantaine cette année scolaire en raison d’une possible exposition à l’école, a déclaré Helve. Mais seulement 1% de ce groupe – environ 200 personnes – a montré des symptômes de coronavirus et a ensuite été testé positif. Tout le monde sans symptômes ne sera pas testé, mais sur la base de ceux qui le font, 1% supplémentaire de ces personnes ont probablement des cas asymptomatiques du virus, a déclaré Helve.

Les sceptiques disent que les écoles ne font pas suffisamment de tests pour avoir une bonne idée de la propagation du virus. Mais les communautés disposant de suffisamment de ressources pour mener des tests plus larges après une exposition potentielle n’ont généralement pas trouvé de nombreux cas asymptomatiques cachés parmi les enseignants et les élèves. Et parce que la plupart des écoles européennes ont adopté les bulles, où les élèves et les enseignants ne se mêlent qu’à leur classe et à personne d’autre, un contact profond peut être retracé dans les écoles, même s’il faiblit dans la société.

«Nous ne voyons pas la pointe de l’iceberg; nous voyons tout l’iceberg grâce à notre bon suivi », a déclaré Quique Bassat, pédiatre et épidémiologiste espagnol qui était le coordinateur du groupe de travail de l’Association espagnole de pédiatrie sur la réouverture des écoles.

En Espagne, les cas de coronavirus ont déjà augmenté dans tout le pays début septembre alors que les salles de classe se préparent à rouvrir pour la première fois depuis la pandémie.

« Il y avait des inquiétudes légitimes que nous pourrions alimenter l’épidémie, et peut-être que nous avons ajouté plus de carburant à l’incendie, et cela allait être l’apocalypse », a déclaré Bassat. «À la surprise de beaucoup, les écoles ont rouvert, ont appliqué toutes ces mesures de manière stricte, ont contrôlé le transfert et il n’y a pas eu d’épidémie majeure.

Dans la région de Bassat, en Catalogne, 87% des premiers cas dans les salles de classe ne se sont pas propagés à une autre personne. Et sur les 13% qui l’ont fait, la « grande majorité » s’est étendue à seulement deux ou trois autres personnes à l’école, a-t-il dit.

La propagation du virus a été limitée, bien que le taux de test positif du coronavirus en Espagne – 13% à son apogée début novembre et 10% maintenant – soit beaucoup plus élevé que le niveau que de nombreux districts scolaires américains jugent acceptable pour l’éducation personnelle. La ville de New York a fermé ses écoles le mois dernier après que 3% des tests de la ville aient été positifs, puis a fait marche arrière et a planifié de reprendre les cours pour les plus jeunes.

La plupart des écoles espagnoles ont continué sans interruption pour les groupes d’âge les plus jeunes, jusqu’à environ 12. En Espagne et ailleurs, les écoles secondaires sont plus susceptibles que les élèves plus jeunes de passer à l’enseignement à distance à temps partiel ou à temps plein, car le risque d’infection et de transmission semble être plus élevé sous adolescents que chez les jeunes enfants.

La France, qui a sous-performé l’Espagne le mois dernier, a également enregistré un nombre relativement faible d’écoles. Au cours de la semaine du pic en France le mois dernier, 0,1% des élèves et 0,2% du personnel scolaire ont été testés positifs pour le coronavirus. Dans tout le pays, 142 des 528 400 salles de classe ont été mises en quarantaine, environ 0,03%, tandis que 21 des 61 500 écoles ont été mises en quarantaine plus complète, selon les données du ministère de l’Éducation.

Les niveaux croissants d’infection chez les enfants allemands y ont provoqué de la nervosité, mais les experts en santé publique affirment que cela reflète en partie une approche plus détendue des précautions de sécurité. Les personnes âgées de 15 à 19 ans ont été parmi les plus infectées en Allemagne ces dernières semaines, et les cas parmi eux ont triplé entre la mi-octobre et leur pic à la mi-novembre – plus rapidement que ceux de la population générale, qui ont doublé. La chancelière Angela Merkel a appelé à des masques plus stricts et à des classes plus petites, mais ces décisions sont laissées aux États individuels.

Si certains syndicats de parents et d’enseignants restent préoccupés, de nombreuses sociétés européennes soutiennent largement les efforts visant à maintenir les élèves dans leur classe. Les partisans d’une école personnelle disent que le coût des classes virtuelles pour les élèves vulnérables est élevé, tout comme le coût économique du retrait des parents de la population active parce que leurs jeunes enfants sont à la maison.

« Ce n’est pas que nous pensons que les écoles ne sont pas un danger, qu’il n’y a aucun effet », explique Steven Van Gucht, responsable des maladies virales au service de santé publique belge. «Les écoles sont la dernière chose à fermer; ils sont vraiment les derniers sur la liste. Il y a une pression politique et sociale. Nous considérons la formation comme une priorité absolue. «

L’Autriche, la République tchèque et l’Italie faisaient exception en Europe, optant pour une fermeture généralisée des écoles ou une réouverture limitée en cas d’épidémie. En Italie, cette décision a déclenché des protestations d’étudiants de plusieurs villes portant des chapeaux et des gants et assis devant leurs bâtiments scolaires avec leurs ordinateurs portables, affirmant qu’ils avaient droit à une éducation personnelle.

Les mesures pandémiques sont nettement moins polarisées en Europe qu’aux États-Unis, où le président Trump a contredit ses propres conseillers scientifiques et transformé la réouverture de la société en un test de loyauté politique, provoquant des réactions négatives parmi ses opposants. Les syndicats d’enseignants, qui sont apparus comme une forte opposition à la réouverture des écoles aux États-Unis, sont généralement plus accommodants en Europe, faisant pression pour des mesures de sécurité plutôt que pour des fermetures.

Et les sociétés européennes ont généralement été disposées à faire des sacrifices pour garder les écoles ouvertes, telles que l’interdiction de manger à l’intérieur ou la mise à disposition de fonds pour des mesures de sécurité estimées à environ 12000 dollars par mois dans certains pays pour une école de 1000. les élèves.

L’anglais de Cristina Trujillo

La classe d’instruction de Séville, dans le sud de l’Espagne, dispose désormais d’un moniteur de dioxyde de carbone pour surveiller la quantité d’air expiré. Dans certaines pièces, de nouvelles fenêtres ont été coupées pour permettre à l’air d’entrer des deux côtés. L’école, Colegio Santo Ángel de la Guarda, a acheté des masques N95 pour ses professeurs. Lorsque leurs voix étaient trop étouffées, des microphones leur étaient achetés. Le mois prochain, ils auront des cours de chant pour mieux se projeter. Les élèves étant incapables de laisser des livres dans leur classe du jour au lendemain – cela empêcherait une désinfection complète – leur fardeau a été allégé en travaillant sur des Chromebooks achetés par l’école avant la pandémie. Le coordinateur technologique de l’école passe désormais l’essentiel de son temps à protéger tout le monde: vérifier les niveaux de dioxyde de carbone, superviser les rénovations, acheter des masques et du gel pour les mains.

Le contrôle du virus est « plus facile à l’école », a déclaré Trujillo. « L’environnement est sous contrôle ici. »

Alors que les cas se sont accumulés dans toute l’Espagne, à des niveaux comparables à ceux des États-Unis à leur apogée le 4 novembre, pas un seul cas ne s’est propagé au sein de l’école, ont déclaré des responsables. Deux enseignants et onze élèves ont apporté des objets extérieurs à la salle de classe, mais personne n’a été infecté.

Bassat a déclaré qu’il était moins préoccupé par le risque d’éducation personnelle et plus par ce qui se passerait si les 8 millions d’étudiants du pays en faisaient une pause. L’Espagne a des vacances d’hiver de trois semaines et les enfants restent à la maison ou se mêlent à la famille et aux amis. Le passage d’un environnement contrôlé à un environnement non contrôlé peut être dangereux, a-t-il déclaré.

Les décideurs à travers l’Europe disent que les étudiants peuvent s’infecter et s’infecteront mutuellement. Parfois, ils rapportent des cas à la maison et infectent leurs familles. Mais même dans les sociétés où les cas étaient hors du commun, comme ce fut le cas pour la Belgique en octobre, les responsables de la santé publique disent croire que les cas dans les écoles reflétaient la croissance virale de la société dans son ensemble, mais n’en étaient pas un moteur. Un indicateur: l’incidence du virus parmi les enseignants et les élèves n’a jamais été plus élevée que dans l’ensemble du pays.

Lorsque la Belgique a succombé à une deuxième vague dans laquelle le nombre quotidien de cas a culminé à 1536 par million de personnes – plus de trois fois le niveau aux États-Unis aujourd’hui – elle a doublé les vacances scolaires pré-planifiées après Halloween à deux semaines, portant un circuit de 14 les jours se levèrent. disjoncteur construit sur une large écluse rurale. Après cela, les écoles ont repris et les infections ont diminué pendant des semaines.

« Il est très clair pour tout le monde quels sont les inconvénients de la fermeture des écoles », a déclaré Helve. « L’inconvénient de la fermeture devrait être compensé par un résultat extraordinairement bon en termes de contrôle de la maladie, et cela ne semble pas être le cas. »