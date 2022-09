Les écoles et les traiteurs font face à des décisions difficiles alors que la crise énergétique frappe les repas des enfants

Les traiteurs scolaires britanniques ont averti que la hausse des coûts alimentaires et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pourraient voir les enfants confrontés à de plus petites portions dans les cantines, les familles à faible revenu étant les plus touchées. Alliance de l’image | Getty Images

Alors que les écoles britanniques rouvrent pour le trimestre d’automne, les traiteurs avertissent que les enfants pourraient être confrontés à des portions de déjeuner plus petites et à des plats de moindre qualité alors que la crise du coût de la vie sévit dans le pays. La hausse des coûts de la nourriture et de l’énergie exacerbe les défis existants pour les traiteurs scolaires, poussant beaucoup d’entre eux au “point de basculement” et obligeant les écoles à faire des “choix difficiles” entre chauffer les salles de classe et chauffer les repas, ont déclaré des associations caritatives alimentaires. Le prix de l’énergie a augmenté rapidement à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et dans un contexte de contraintes d’approvisionnement plus importantes. Cela a conduit le régulateur britannique de l’énergie à augmenter le plafond annuel des factures d’énergie domestique de 80% le mois dernier, et les coûts devraient également augmenter pour les propriétés non domestiques comme les écoles et les hôpitaux. La hausse exerce une pression sur les budgets des écoles – et en particulier sur les allocations de restauration – qui sont déjà tendues en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre, des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement et des conséquences des fermetures d’écoles induites par Covid.

“Des temps agités à venir”

Le gouvernement britannique fournit des repas scolaires gratuits à tous les élèves des écoles publiques âgés de quatre à sept ans en Angleterre, ainsi qu’aux enfants plus âgés issus de familles à faible revenu. Mais lorsque ces allocations ne couvrent pas les frais de nourriture et de cuisine, il peut incomber aux écoles de trouver de la place dans leur budget pour couvrir les extras – ou faire des coupes. “Nous atteignons maintenant un point de basculement. Les chefs d’établissement vont être confrontés à des choix difficiles”, a déclaré à CNBC Rob Percival, responsable de la politique de l’association caritative britannique pour la santé alimentaire, la Soil Association. “Les écoles doivent non seulement gérer une cuisine, mais aussi garder les salles de classe au chaud.” Cela pourrait voir davantage d’écoles réduire les options de repas, passer à des importations de qualité inférieure et échanger des repas chauds contre des repas froids plus économes en énergie, dit Perceval. Certains se sont déjà éloignés de la cuisson au four et se sont tournés vers des méthodes de cuisson au micro-ondes moins coûteuses, a-t-il noté. “Il est probable que nous assisterons à un abandon des repas chauds cet hiver, juste au moment où les enfants en ont le plus besoin”, a déclaré Percival.

Les traiteurs doivent maintenant être un peu plus maigres et réduire de quatre choix à trois, ou trois à deux. Adam Curtis co-fondateur, Dolce

Adam Curtis, copropriétaire de Dolce, une entreprise de restauration qui dessert environ 650 écoles à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, a déclaré que les commandes pour la première semaine du trimestre étaient conformes aux attentes, mais il se prépare à une année scolaire incertaine. “Il ne fait aucun doute qu’il y aura des temps turbulents à venir”, a déclaré Curtis. En juin, le gouvernement a déclaré que le financement des repas scolaires – qui est fourni directement aux écoles qui sous-traitent généralement à des entreprises de restauration privées – augmenterait de 7 pence de 2,34 £ à 2,41 £ par repasantidaté à avril 2022. Le budget pour les repas gratuits sous condition de ressources est de 2,47 £. Cependant, les traiteurs et les organismes de bienfaisance ont qualifié l’augmentation de 2,9 % d’insuffisante après avoir échoué à suivre le taux d’inflation, qui a atteint un nouveau sommet en 40 ans de 10,1 % en août. “Vous ne pouvez pas couvrir ce montant”, a déclaré Curtis, qualifiant le manque à gagner de dernier revers après des années de sous-financement. “Avec l’inflation, cela devrait être de 2,90 £.” Un porte-parole du ministère britannique de l’Éducation n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Changer d’articles, couper des portions

En effet, certains traiteurs ont déjà commencé à faire des coupes, le patron du grand traiteur britannique Bidfood avertissant en mai que les écoles pourraient avoir à choisir entre réduire la taille des repas ou utiliser des ingrédients de moindre qualité. Dans une enquête menée le trimestre dernier, plus des trois quarts (78%) des traiteurs scolaires ont déclaré avoir dû réduire les options de leurs menus, selon LACA, l’organisme représentatif des fournisseurs de nourriture scolaire au Royaume-Uni. Plus de la moitié (55%) ont déclaré que la qualité des aliments se détériorerait au cours de la nouvelle année universitaire si la situation ne s’améliore pas. Une enquête distincte menée en juin par la Soil Association a révélé qu’environ la moitié (47 %) des fournisseurs de repas scolaires étaient inquiets qu’ils seraient incapables de satisfaire aux normes alimentaires légales si les prix continuaient d’augmenter. Ils sont encore plus nombreux (55 %) à dire qu’ils s’attendaient à devoir utiliser davantage d’aliments transformés pour réduire les coûts.

Les organisations caritatives alimentaires ont appelé le gouvernement britannique à étendre son programme de repas scolaires gratuits à davantage d’enfants alors que la crise du coût de la vie dans le pays s’intensifie. Dan Kitwood | Getty Images Actualités | Getty Images

“Les traiteurs doivent maintenant être un peu plus maigres et réduire de quatre choix à trois, ou trois à deux”, a déclaré Curtis. Il a ajouté que de nombreuses écoles optent de plus en plus pour des plats végétariens plutôt que pour des plats à base de viande, plus pour des raisons économiques qu’environnementales : “Le fait est que c’est moins cher”. La diététicienne Lucy Upton a déclaré que le fait de ne pas fournir de repas adaptés conformes aux normes alimentaires pourrait laisser les enfants manquer de nutriments essentiels tels que le fer, les fibres et la vitamine C, et finalement saper leur capacité à apprendre en classe. “Il est reconnu que la fourniture de repas bien équilibrés et de nutriments essentiels est associée à de meilleurs résultats scolaires, tels que des résultats aux tests de fin d’année et même une amélioration de la fréquentation scolaire. La réduction de la qualité nutritionnelle des repas scolaires peut compromettre ces avantages”, a-t-elle déclaré. a dit. Cela pourrait également avoir des répercussions sur la sensibilisation nutritionnelle des enfants à mesure qu’ils entrent dans l’âge adulte, a noté la diététicienne Sarah Almond Bushell. “Ces leçons formatives restent avec les enfants pour la vie, ce qui signifie qu’ils pourraient faire des choix alimentaires moins sains à l’âge adulte et subir des conséquences saines ultérieures”, a-t-elle déclaré.

Demande que les repas gratuits soient étendus

Les écoles et les groupes de restauration exhortent maintenant le gouvernement à étendre les repas scolaires gratuits à davantage d’enfants, ajoutant aux tâches du nouveau Premier ministre britannique. LACA a demandé que les repas scolaires gratuits sous condition de ressources soient étendus à tous les enfants dont les familles gagnent moins de 20 000 £ (23 000 $) par an, au lieu du seuil de 7 400 £ après impôt actuellement en place.

L’urgence du coût de la vie signifie qu’il est maintenant plus important que jamais d’étendre les repas scolaires gratuits. Jacquie Blake président national, LACA — The School Food People