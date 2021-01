Boris Johnson ce soir a plongé l’Angleterre dans un nouveau verrouillage alors qu’il définissait des mesures d’urgence pour contrôler la propagation de nouvelles souches de coronavirus au milieu des inquiétudes selon lesquelles le NHS risquait d’être submergé.

Les écoles, les magasins et les sites sportifs fermeront leurs portes pendant six semaines dans des scènes qui n’ont pas été observées depuis le verrouillage initial de mars dernier, l’exercice physique étant à peu près la seule raison de quitter régulièrement la maison.

Le discours du Premier ministre du 10 Downing Street est intervenu après que Nicola Sturgeon ait plongé l’Écosse dans un nouveau verrouillage à partir de minuit ce soir.

Le Pays de Galles est en lock-out depuis avant Noël et l’exécutif d’Irlande du Nord doit annoncer ses propres mesures lors de sa réunion de demain.

Les derniers chiffres montrent que 407 personnes supplémentaires sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 lundi et qu’il y a eu un record de 58784 cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Alors, quelles sont les nouvelles règles pour la Grande-Bretagne frappée par Covid?

Angleterre

L’Angleterre sera placée dans un verrouillage national complet qui durera jusqu’au semestre de février.

Toutes les écoles primaires et secondaires fermeront avec effet immédiat, ne demeurant ouvertes qu’aux élèves vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs. Le plan est pour eux de rouvrir après la pause de février.

Il est peu probable que les examens A-Level et GCSE se déroulent comme prévu cet été.

Les universités resteront également fermées aux étudiants jusqu’à la mi-février.

Les crèches resteront entièrement ouvertes.

Le public devrait rester à la maison à moins qu’il ne doive partir pour l’une des cinq raisons suivantes:

Travail, s’il ne peut pas être fait à domicile, comme la construction et les principales fonctions publiques

Shopping pour les produits de première nécessité comme la nourriture et les médicaments

Faites de l’exercice, idéalement pas plus d’une fois par jour. Vous pouvez faire de l’exercice avec n’importe qui dans votre bulle de soutien, ou avec une autre personne, avec une distance sociale.

Pour soigner quelqu’un d’autre.

Pour des soins médicaux urgents ou pré-arrangés, ou pour fuir une urgence

Tous les détaillants non essentiels, l’hôtellerie et les «soins personnels» comme les coiffeurs doivent fermer s’ils ne l’ont pas encore fait dans le cadre du système à plusieurs niveaux.

Les restaurants et autres restaurants peuvent continuer à fonctionner pour les plats à emporter et les livraisons.

Mais les pubs ne seront plus autorisés à proposer des ventes d’alcool à emporter, en raison du nombre de personnes se rassemblant à l’extérieur pour boire.

Les aires de jeux pour enfants resteront ouvertes.

Tous les sites sportifs intérieurs et extérieurs, y compris les terrains de golf et les courts de tennis, doivent fermer et les sports d’équipe ne peuvent pas avoir lieu, même à l’extérieur.

Les sports d’élite comme la Premier League peuvent continuer selon leurs propres plans.

Les cours d’éducation physique pour les enfants encore scolarisés sont autorisés.

Les personnes extrêmement vulnérables (ECV) devraient rester à la maison même si elles ne peuvent pas travailler.

Ils peuvent partir chercher des produits de première nécessité comme la nourriture et les médicaments, mais ils doivent éviter les zones très fréquentées.

Écosse

L’Écosse sera replongée dans un verrouillage national contre les coronavirus à partir de minuit ce soir, a annoncé Nicola Sturgeon.

Le chef du SNP a déclaré que la nouvelle répression, qui durera tout le mois de janvier, comprendra une règle de maintien au domicile juridiquement exécutoire.

L’exercice et les déplacements essentiels seront les seules raisons pour lesquelles les gens seront autorisés à quitter leur domicile.

La réouverture prévue des écoles le 18 janvier est également repoussée au 1er février au plus tôt, tandis que les travailleurs reçoivent l’instruction de travailler à domicile dans la mesure du possible.

Les règles relatives aux rassemblements en plein air seront renforcées pour permettre à un maximum de deux personnes de deux ménages de se rencontrer.

Pendant ce temps, les lieux de culte seront fermés à partir de ce vendredi mais les mariages et les funérailles seront toujours autorisés.

Un maximum de 20 personnes seront autorisées à assister aux services funéraires et un maximum de cinq personnes seront autorisées à assister aux mariages.

Mme Sturgeon a déclaré que de nouvelles mesures difficiles étaient nécessaires en raison du taux d’infection « en forte augmentation » au nord de la frontière, car elle a averti que le verrouillage pourrait être prolongé au-delà de janvier si nécessaire.

Les mesures signifient en fait un retour aux restrictions observées lors du premier lock-out à l’échelle du Royaume-Uni, imposé à la fin du mois de mars de l’année dernière.

Toute l’Écosse continentale est déjà placée dans le niveau le plus élevé des règles Covid-19, mais le nombre de cas a incité Mme Sturgeon à prendre des mesures plus drastiques après l’annonce de 2464 nouveaux cas hier.

Décrivant les mesures qui entreront en vigueur à partir de mardi, le Premier ministre a déclaré aux MSP à Holyrood: « Il n’est pas exagéré de dire que je suis plus préoccupé par la situation à laquelle nous sommes confrontés maintenant que je ne l’ai été à aucun moment depuis mars de l’année dernière. »

Le ministre principal du Cabinet, Michael Gove, aurait discuté des restrictions avec les dirigeants de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord dans un appel précédant la déclaration de M. Johnson.

Les dernières données montrent une augmentation de 41% du nombre de patients atteints de coronavirus confirmés hospitalisés en Angleterre entre le jour de Noël et le 3 janvier, des chiffres qui ont alarmé Whitehall et le service de santé.

Pays de Galles

Le Pays de Galles est complètement verrouillé depuis le 20 décembre.

Les restrictions signifient que les magasins non essentiels, les gymnases et les lieux d’accueil doivent rester fermés.

Après trois semaines, les règles seront revues.

Les règles actuelles impliquent que les détaillants non essentiels, les services d’accueil et les services de contact rapproché tels que les coiffeurs doivent fermer.

Seuls les déplacements essentiels sont autorisés et le travail à domicile doit avoir lieu «dans la mesure du possible».

Deux ménages peuvent former une bulle de soutien, autorisés à se réunir dans des jardins privés ou à l’intérieur le jour de Noël uniquement.

Les fêtes, rassemblements et événements à la maison sont interdits et les écoles devraient utiliser l’apprentissage en ligne.

Un ménage d’une seule personne sera autorisé à se joindre à un autre ménage tout au long des restrictions de niveau quatre.

Michael Gove doit tenir une conférence téléphonique avec les premiers ministres des quatre pays pour coordonner les stratégies. Mais en signe de scission, le Pays de Galles a déclaré qu’il poursuivrait la réouverture des écoles au cours des quinze prochains jours, à moins qu’il n’y ait de nouvelles preuves sur la souche variante.

Auparavant, l’ex-secrétaire à la Santé Jeremy Hunt avait rejoint les demandes des députés travaillistes et conservateurs pour une compression nationale immédiate avec des écoles et des frontières fermées et une interdiction de tout mélange de ménages.

M. Hunt a averti que le mutant Covid avait soumis le NHS à une pression « hors échelle » par rapport aux hivers normaux et que le gouvernement « ne pouvait pas se permettre d’attendre » encore un jour de plus.