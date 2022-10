Les écoles et les hôpitaux «doivent trouver 11 milliards de livres sterling de réductions» après le gel des dépenses de Kwarteng

Les écoles et les hôpitaux doivent trouver un énorme 11 milliards de livres sterling de coupes après que le chancelier a refusé de protéger leurs budgets contre l’inflation galopante, selon les experts.

Kwasi Kwarteng est averti que sa décision de s’en tenir aux allocations de dépenses de 2021 – malgré la hausse actuelle des prix de 10 % – est une mauvaise nouvelle « pour les services publics sollicités ».

Le chancelier a suscité de nouvelles craintes lorsqu’il a confirmé qu’il avait rejeté les demandes de réouverture de la colonie, affirmant qu’il était essentiel de « rester dans l’enveloppe de la RSE [the Comprehensive Spending Review]”.

Le respecté Institute for Fiscal Studies (IFS) a déjà averti qu’un supplément de 18 milliards de livres sterling était nécessaire l’année prochaine pour restaurer “la générosité en termes réels prévue” lorsque les allocations ont été faites.

Maintenant, il a calculé la douleur à venir pour des services clés tels que la santé et les services sociaux (7,5 milliards de livres sterling), l’éducation (3,4 milliards de livres sterling), le bureau à domicile (0,7 milliard de livres sterling), la justice (1,4 milliard de livres sterling) et la défense (1,4 milliard de livres sterling). ).

“Cela posera des défis évidents pour les services publics tendus”, a déclaré Ben Zaranko, économiste de recherche senior à l’IFS. L’indépendant.

L’avertissement est venu alors que le ministre du gouvernement local a insisté sur le fait qu’il y avait du “gras à couper” dans les budgets des mairies, malgré des centaines de milliards de coupes au cours de la décennie d’austérité.

“Pour être juste, l’examen des dépenses a fourni un règlement généreux [for councils]. Il y a donc du gras à couper », a déclaré Paul Scully au Chronique du gouvernement local.

Il a ajouté: “Je sais que c’est un dilemme moral, mais je pense qu’il y a de la graisse à couper dans tous les domaines. Il s’agit de déplacer un peu les choses. Il y a un certain nombre de conseils qui ont un dépassement de Covid.

Les allocations ministérielles ont été faites alors que l’on prévoyait que l’inflation culminerait à 4 % l’an prochain. Il devrait maintenant atteindre 11% à l’automne, restant à un niveau similaire pendant la majeure partie de 2023.

On s’inquiète déjà de plus en plus de l’arriéré record de patients du NHS, des réductions existantes des dépenses scolaires, de la crise des soins sociaux et des retards massifs dans le système judiciaire.

M. Zaranko a ajouté: “Une inflation plus élevée rend les plans du gouvernement en matière de dépenses de la fonction publique moins généreux qu’ils ne l’étaient à l’origine.”

«L’année prochaine, le financement global du département sera inférieur d’environ 18 milliards de livres sterling en termes réels et ajustés à l’inflation par rapport aux plans initiaux du gouvernement.

“C’est le montant dont le chancelier aurait besoin pour compléter ses plans pour compenser. Si, comme cela semble probable, aucun financement de ce type n’est prévu, les ministères devront absorber ces pressions sur les coûts à partir des budgets existants.

Tulip Siddiq, porte-parole du Trésor travailliste, a déclaré: «Les services publics sont déjà en difficulté après 12 ans de faible croissance et d’austérité sous les conservateurs.

“Ils devraient plutôt chercher non seulement à inverser leur budget, mais aussi toute leur stratégie économique discréditée.”