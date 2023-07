Les écoles et la bourse fermées alors que Hong Kong se prépare au typhon Talim

HONG KONG (AP) – Les écoles et la bourse ont été fermées à Hong Kong lundi alors que le typhon Talim balayait le sud de la ville.

Alors que le centre financier se préparait à un temps pluvieux et venteux, plus de 100 personnes ont cherché refuge dans des abris temporaires. Certains services gouvernementaux et de ferry ont été interrompus et divers événements ont été reportés. L’autorité aéroportuaire de la ville a déclaré que 16 vols avaient été annulés.

L’Observatoire de Hong Kong a émis un signal de typhon n ° 8, le troisième avertissement le plus élevé du système météorologique de la ville, à 00h40 lundi. C’était le premier signal de ce genre hissé cette année. Le météorologue s’attend à ce que Talim – avec des vents maximums soutenus atteignant 140 kilomètres (87 miles) par heure – contourne à moins de 300 kilomètres (186 miles) au sud-sud-ouest de Hong Kong lundi matin.

Le Centre météorologique national chinois a prévu que le typhon toucherait les régions côtières des provinces voisines du Guangdong et de la province de Hainan lundi soir avant d’entrer dans le golfe du Tonkin et de toucher à nouveau la région du Guangxi mardi. Talim devrait s’affaiblir mercredi au Vietnam, a-t-il ajouté.

À Hong Kong, le gouvernement a reçu 18 rapports d’arbres tombés. Les résidents ont été invités à rester à l’écart du rivage et à éviter les activités de sports nautiques, a indiqué l’observatoire.

Kanis Leung, Associated Press