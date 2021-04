Rory Levin, un élève de sixième à Bloomington, Minnesota, détestait aller à l’école. Il a un problème de santé qui lui fait souvent ressentir de l’appréhension face aux autres élèves. Prendre des cours d’éducation spéciale n’a pas atténué son anxiété. Ainsi, lorsque son district a créé un programme autonome uniquement numérique, École en ligne Bloomington, l’année dernière pour la pandémie, Rory a choisi de l’essayer. Aujourd’hui, l’enfant de 11 ans profite de l’école pour la première fois, a déclaré sa mère, Lisa Levin. Il adore les cours de vidéo en direct et s’est lié d’amitié avec d’autres étudiants en ligne, a-t-elle déclaré. En décembre, les écoles publiques de Bloomington ont décidé de continuer à gérer l’école en ligne même après la disparition de la pandémie. Mme Levin prévoit de réinscrire Rory cet automne. «C’est un si bon choix pour lui», a-t-elle déclaré. «Nous espérons vraiment qu’ils pourront le poursuivre pour le reste de sa carrière scolaire.»

Un an après que le coronavirus a déclenché une perturbation sismique dans l’éducation publique, certains des programmes éloignés que les districts voulaient être temporaires sont sur le point de survivre à la pandémie. Alors même que les élèves retournent dans les salles de classe, un sous-ensemble de familles qui en sont venus à préférer l’apprentissage en ligne s’efforcent de le maintenir – et les systèmes scolaires se précipitent pour les accueillir. Les districts s’empressent de mettre en place des écoles en ligne à part entière alors même que l’apprentissage à distance a eu un impact considérable sur les progrès scolaires de nombreux enfants et santé émotionnelle. Les parents et les législateurs, alarmés par la situation, ont exhorté les écoles à rouvrir. Le mois dernier, le gouverneur Phil Murphy, un démocrate, est allé jusqu’à dire qu’il devrait y avoir pas d’apprentissage à distance option pour les enfants du New Jersey cet automne. Même ainsi, au moins plusieurs centaines des 13 000 districts scolaires du pays ont créé des écoles virtuelles cette année scolaire, dans le but de les exploiter pendant des années, ont déclaré des chercheurs en éducation. Contrairement à de nombreux programmes scolaires de fortune en cas de pandémie, ces écoles virtuelles autonomes ont leurs propres enseignants, qui ne travaillent qu’avec des élèves éloignés et utilisent des programmes conçus pour l’apprentissage en ligne.

Image L’école en ligne de Bloomington «lui convient tellement», a déclaré Mme Levin. Crédit… Jenn Ackerman pour le New York Times

La demande d’écoles virtuelles a grimpé en flèche. Les écoles du comté de Fulton à Atlanta, l’un des plus grands systèmes scolaires du pays, prévoit d’inscrire environ 1000 élèves dans son nouveau école en ligne cet automne. Le district scolaire d’Anchorage s’attend à ce qu’environ 2 000 enfants fréquentent son école en ligne vieille d’un an à partir d’août. Et dans le Minnesota, le nombre d’écoles en ligne approuvées par l’État est en passe de doubler cette année pour atteindre 80 ou plus, contre 37 avant la pandémie.

Dans une étude de la RAND Corporation, «L’apprentissage à distance est là pour rester», 58 administrateurs de district sur 288 – soit environ 20% – ont déclaré que leur système scolaire avait déjà ouvert une école en ligne, prévoyait d’en créer une ou envisageait de le faire comme une offre postpandémique. «Ce n’est pas une panacée ou une solution miracle pour l’enseignement public», a déclaré Heather Schwartz, chercheur principal en politiques à RAND qui a dirigé l’étude. Mais, a-t-elle ajouté, «il y a une minorité de parents, une minorité d’élèves et même une minorité d’enseignants pour qui la scolarisation virtuelle est le mode préféré.« Pourtant, une vague d’écoles en ligne comporte des risques. Cela pourrait normaliser les approches d’apprentissage à distance qui ont eu de mauvais résultats pour de nombreux étudiants, ont déclaré des chercheurs en éducation. Cela pourrait également diviser davantage un système éducatif national fragile, en particulier lorsque de nombreuses familles asiatiques, noires et latino-américaines hésitent à renvoyer leurs enfants à l’école cette année. «Je crains que cela ne conduise à davantage de fractures et de fragmentation», a déclaré Jack Schneider, professeur adjoint d’éducation à l’Université du Massachusetts à Lowell. Les districts ont déclaré qu’ils répondaient simplement à la demande des parents et des enfants qui veulent s’en tenir à l’apprentissage à distance – certains en raison de problèmes de santé des élèves, d’autres en raison de préoccupations concernant l’intimidation ou la discrimination dans leur école, et certains qui préfèrent simplement la commodité d’apprendre à la maison . Les districts qui ne parviennent pas à démarrer des écoles en ligne pourraient perdre des étudiants – ainsi que le financement du gouvernement pour l’éducation – au profit d’académies virtuelles gérées par des districts voisins, des entreprises ou des organisations à but non lucratif, ont déclaré les administrateurs. Pour payer les nouvelles offres en ligne, certains districts ont déclaré qu’ils utilisaient des fonds fédéraux de secours contre les coronavirus ou transfert de ressources d’autres programmes. Les écoles en ligne ont commencé à s’ouvrir dans les années 1990, certaines gérées par des États ou des districts et d’autres par des entreprises privées ou des organisations de gestion de charte à but non lucratif. Mais jusqu’à récemment, ils jouaient un rôle de niche dans de nombreux États.