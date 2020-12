La ville de New York rouvre lundi certaines de ses écoles publiques en raison d’une aggravation de l’épidémie de coronavirus. La décision de le faire reflète l’évolution de la réflexion en matière de santé publique sur l’importance de maintenir les écoles en fonctionnement, en particulier pour les jeunes étudiants, et l’expérience réelle de plus de deux mois de cours en personne dans le système scolaire de la ville, le plus grand du pays. Les écoles du pays ont dû prendre la décision difficile de savoir quand fermer et quelles mesures suivre, certaines restant ouvertes au milieu des taux de positivité locaux chez les adolescents et d’autres utilisant des seuils bas à un chiffre. Sur les 75 plus grands districts scolaires publics du pays, 18 sont revenus à l’apprentissage à distance au cours du mois dernier, selon les données compilées par le Conseil des écoles de la grande ville et rapporté dans le Wall Street Journal.

En Californie, bon nombre des plus grands districts scolaires étaient déjà fermés avant que de nouvelles restrictions n’entrent en vigueur dimanche dans trois régions de l’État. Les nouvelles restrictions incluent les commandes de séjour à la maison, mais n’obligent pas les écoles qui avaient rouvert à fermer à nouveau (une version antérieure de cet article disait à tort que oui). La semaine dernière, la Californie a signalé plus de 150 000 nouveaux cas, un record pour tous les États. Les décisions de fermer les écoles ont souvent été prises au niveau local et de manière incohérente. Certaines écoles ont «fait une pause» pendant de courtes périodes – comme ce fut le cas dans des dizaines de districts du centre du Texas ou récemment au Delaware, au suggestion du gouverneur. D’autres ont opté pour l’apprentissage mixte avec quelques jours à l’école et quelques jours à distance. Beaucoup ont enduré des périodes troublantes de fermeture, d’ouverture et de fermeture. Toutes les solutions semblent mener à l’épuisement professionnel, à l’instabilité et aux troubles. Les élèves, parents et enseignants de la ville de New York ont ​​ressenti leur propre coup de fouet, d’un arrêt complet avant Thanksgiving à une réouverture partielle moins de trois semaines plus tard. Le maire Bill de Blasio s’est engagé à garder les écoles ouvertes, disent ses collaborateurs, et a commencé avec les écoles élémentaires et celles pour les élèves gravement handicapés. (Environ 190000 enfants dans les classes et les écoles que la ville rouvre cette semaine seraient éligibles.) Trois des plus grands districts du pays – à Birmingham, Ala., Tulsa, Okla., Et Wichita, Kan. – ont pris la décision inverse et ont fermé la semaine dernière. À Birmingham, le directeur a déclaré que la pandémie était «Impactant radicalement notre communauté et nos écoles.» À Tulsa, deux employés de l’école publique sont décédés récemment après avoir été testé positif au virus. Et plusieurs écoles publiques de Wichita avaient tant de membres du personnel mis en quarantaine qu’ils pouvaient difficilement couvrir les vacances au moment où le district a décidé de fermer, a déclaré le surintendant.