Les écoles d’Uvalde pourraient devenir virtuelles alors que les parents menacent de retirer les enfants du district lors d’un forum émotionnel

Le chef de la police du district scolaire d’Uvalde, Peter Arredondo, a assumé l’essentiel des critiques nationales sur le temps qu’il a fallu aux forces de l’ordre pour s’occuper du tireur. Wu Xiaoling/Xinhua via Getty Images

Le district scolaire d’Uvalde envisage d’offrir aux étudiants une option virtuelle l’automne prochain.

Le surintendant a fait cette annonce lors d’une réunion tendue du conseil scolaire lundi soir.

Plusieurs membres de la communauté ont condamné le conseil scolaire pour son rôle dans la fusillade de masse de mai.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Le district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde pourrait offrir une option virtuelle l’automne prochain aux élèves qui ont peur de retourner en classe après qu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une fusillade de masse à la Robb Elementary School il y a près de deux mois.

Le surintendant du district, Hal Harrell, a annoncé les plans du conseil tout en répondant aux questions lors d’un forum public houleux lundi soir.

“Nous étudions la question”, a déclaré Harrell à propos d’une option de scolarisation virtuelle. “Certaines structures doivent être en place, mais oui, c’est l’une des choses que nous envisageons.”

La commission scolaire d’Uvalde a lancé sa réunion de lundi avec un forum distinct dans lequel les membres de la communauté pouvaient s’exprimer publiquement et sans limite de temps. Des dizaines de personnes sont montées sur le podium pour partager leurs griefs, leur colère et leur chagrin.

Le rassemblement est rapidement devenu tendu alors que les membres de la communauté accusaient le conseil scolaire de ne pas avoir tenu compte de son rôle dans la tragédie du 24 mai. Plusieurs personnes ont exigé que la commission scolaire congédie Pete Arredondo, l’ancien chef de la police du DSIC d’Uvalde qui est actuellement en congé administratif Suivant l’incapacité des forces de l’ordre à arrêter le massacre pendant plus d’une heure.

“S’il n’est pas renvoyé d’ici midi demain, je veux votre démission et celle de chacun d’entre vous, membres du conseil d’administration, parce que vous vous foutez de nos enfants ou de nous”, a déclaré un homme au début de la réunion.

Le conseil scolaire a déclaré qu’il prendrait une décision concernant l’emploi d’Arredondo lors d’une réunion à huis clos, et a déclaré qu’un rapport récemment publié Rapport de la Maison du Texas enquêter sur la fusillade les aiderait à prendre une décision finale.

Lors de la réunion, plusieurs parents ont menacé de retirer leurs enfants des écoles d’Uvalde si le conseil ne fournissait pas de mises à jour satisfaisantes sur l’amélioration des mesures de sécurité face à portes du campus et des clôtures autour des bâtiments scolaires.

“Vos écoles sont nulles et elles ne sont pas sécurisées et nous ne renvoyons pas nos enfants”, a déclaré une mère passionnée. “Faites appel à vos architectes et construisez-nous une nouvelle école.”

Harrell a déclaré que le conseil envisageait également de repousser le début de l’année scolaire jusqu’après la fête du Travail alors que le district s’efforçait de mettre en œuvre des mesures de sécurité améliorées sur ses campus. Le surintendant a déclaré qu’il avait rédigé une proposition pour que le conseil vote plus tard lundi soir concernant le report du retour des élèves en classe.

La mesure prolongerait la fin de l’année scolaire d’environ quatre jours et raccourcirait plusieurs pauses tout au long de l’année afin de compenser la différence de jours d’école, a déclaré Harrell.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.