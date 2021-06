Les écoles du Lancashire devraient rester fermées pendant une semaine après la mi-session pour lutter contre la variante indienne de Covid, selon le syndicat

Les ÉCOLES du Lancashire devraient rester fermées au-delà de la pause à mi-parcours pour lutter contre la souche mutante indienne Covid, selon un syndicat.

Le National Education Union (NEU) appelle toutes les écoles à garder leurs portes fermées pendant une semaine supplémentaire dans le but de réprimer l’augmentation des cas.

Un syndicat dit que les écoles du Lancashire doivent rester fermées au-delà de la pause de mi-session alors que les cas de Covid augmentent Crédit : SWNS

Le Lancashire est actuellement la zone la plus touchée d’Angleterre pour les cas, avec 10 zones dans les 20 premiers points chauds de la semaine au 28 mai.

Il survient alors que la souche indienne – rebaptisée « variante Delta » par l’Organisation mondiale de la santé – devient dominante dans le nord.

Et le NEU dit que les élèves doivent être enseignés à la maison temporairement pour limiter les nouvelles infections, rapporte la BBC.

Les dirigeants syndicaux disent que les écoles conduisent la transmission – et qu’un disjoncteur est nécessaire de toute urgence.

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a plus que triplé à Blackburn avec Darwen et Preston et plus que quadruplé à Hyndburn et South Ribble au cours de la semaine précédant le 27 mai.

Et les cinq zones qui ont connu la plus forte augmentation des infections au cours de la semaine dernière sont toutes concentrées dans le nord-ouest.

Blackburn with Darwen a actuellement le taux de Covid le plus élevé d’Angleterre, avec 436 cas pour 100 000 personnes.

Blackburn est actuellement la zone la plus touchée d’Angleterre pour les cas de Covid Crédit : Getty

Et les chefs syndicaux disent que les enfants doivent continuer à apprendre à la maison pendant encore une semaine à la fin de la pause Crédit : Getty

La ville voisine de Rossendale compte 312 cas pour 100 000. Par comparaison, en utilisant la même mesure, l’Angleterre compte en moyenne 16 cas.

Le directeur de la santé publique de Blackburn, le professeur Dominic Harrison, affirme que les vaccins sont « désespérément nécessaires » pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans – car les taux sont « exceptionnellement élevés » chez les personnes à la fin de leur adolescence.

Cependant, il a déclaré qu’un retour à un système de style par niveaux n’était pas la voie à suivre – et la meilleure stratégie consiste à « apprendre à gérer au mieux cette situation », plutôt que « d’inverser les règles de base de levée du verrouillage ».

Pendant ce temps, la conseillère de Blackburn, Julie Gunn, a déclaré que les autorités locales ne soutiendraient pas les fermetures d’écoles.

Elle a déclaré: « Nos enfants ont manqué suffisamment d’enseignement en face à face ainsi que de temps avec leurs pairs. »

Et le Dr Sakthi Karunanithi, directeur de la santé publique du Lancashire, a averti: « On a l’impression que nous sommes au pied d’une autre vague de cette variante Delta. »

Cela survient alors que le «tsar de rattrapage» du gouvernement, Sir Kevan Collins, démissionne en fureur ce soir.

Les autorités ont promis 1,4 milliard de livres sterling pour aider les enfants à rattraper leur retard dans l’éducation pendant Covid – mais le montant n’est qu’un dixième du total, selon Sir Kevan, nécessaire.

Il a été révélé aujourd’hui que les écoliers britanniques se verraient offrir 100 millions d’heures de cours supplémentaires au cours des trois prochaines années dans le cadre du blitz de retour à l’école de Boris Johnson.

Le nouveau hotspot Covid de l’Angleterre est dans le nord-ouest

Les initiés de Westminster disent que M. Johnson considère les cours particuliers comme la clé pour aider la « génération Covid » à rattraper son retard, une source les qualifiant de « grande idée du Premier ministre ».

La majeure partie de l’argent supplémentaire distribué par le gouvernement servira à financer jusqu’à six millions de cours de tutorat de 15 heures pour les écoliers défavorisés.

Il verra également le fonds pour les frais de scolarité pour les 16-19 ans élargi et des cours supplémentaires ciblés sur les matières principales que sont les mathématiques et l’anglais.

Pendant ce temps, 500 000 enseignants recevront une formation supplémentaire.

Et les élèves de sixième auront la possibilité de redoubler leur dernière année – pour compenser les cours manqués en raison du chaos du verrouillage.

Les écoles et les collèges recevront de l’argent pour permettre aux étudiants de 13e année de répéter leurs dernières années si nécessaire.

Ailleurs, il est rapporté que la journée d’école s’allongera, les enfants faisant face à des semaines de 35 heures en classe dans le but de les rattraper.

Mais Sir Kevan, qui voulait un paquet de 15 milliards de livres sterling, a déclaré que c’était loin d’être suffisant.

Dans sa lettre de démission, révélée pour la première fois par TES, Sir Kevan a déclaré que le programme gouvernemental était « trop ​​étroit, trop petit et serait livré trop lentement ».

« Une approche timide risque de faire échouer des centaines de milliers d’élèves », a-t-il déclaré.