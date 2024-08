Les écoles de Lexington et de tout le Kentucky portent du rose lundi pour honorer la vie de Lucy Nash, 9 ans, décédée dans le comté de Henderson la semaine dernière après s’être effondrée dans la cour de récréation le premier jour d’école.

« Lucy a trouvé un ami dans chaque pièce. Elle vivait pour les arcs-en-ciel, les câlins et les tacos. Elle n’a abandonné rien ni personne. Elle pouvait toujours s’arrêter pour aider. Elle était toujours à la recherche de la couleur la plus vive », a déclaré sa nécrologie après sa mort le 13 août.

Les écoles élémentaires Dixie Magnet et William Wells Brown de Lexington, ainsi que les écoles de tout le Kentucky, ont demandé aux élèves et au personnel de porter du rose lundi.

« La vie de Lucy Nash, neuf ans, a été interrompue la semaine dernière dans la cour de récréation de son école primaire du Caire en raison d’un problème cardiaque », a indiqué sur Facebook dimanche la Red Bird Christian School de Beverly, dans le sud-est du Kentucky. « Peu de temps après, ses parents ont dû prendre la décision difficile de faire don de ses organes pour que d’autres puissent vivre. Demain, nous invitons nos élèves et leurs familles à se joindre à notre personnel pour montrer notre soutien à la famille de Lucy, à ses amis et au personnel de son école dans le comté de Henderson, dans le Kentucky, alors que nous nous joignons à d’autres personnes de tout l’État pour porter du rose pour Lucy. #PinkiesUpForLucy. »

Lucy s’est effondrée le 7 août, le premier jour d’école du district, et son père Ryan Nash a posté sur Facebook ce jour-là : « S’il vous plaît, priez pour mon bébé. »

Il a expliqué :

« Lucy est allée à l’école pour son premier jour, tout comme ses sœurs et ses meilleures amies. La première moitié de la journée de mon élève de 4e année s’est apparemment plutôt bien passée.

Pendant la récréation, Lucy s’est effondrée dans la cour de récréation. Son cœur avait cessé de battre. Nous sommes maintenant à l’hôpital pour enfants Riley (à Indianapolis). Ses professeurs, les ambulanciers, les médecins et les policiers qui ont fermé deux autoroutes pour lui porter secours plus rapidement ont réussi à faire repartir son cœur.

Dans un autre message six jours plus tard, Nash a publié, en partie :

« Samedi soir, un changement soudain dans les signes vitaux de Lucy a provoqué une vague d’activité et des encouragements larmoyants et des prières de la part de ses parents, tous les quatre, autour de son lit. Depuis lors, les signes de contrôle de son corps ont disparu. Son cœur bat, les médicaments maintiennent sa tension artérielle stable pour aider son corps. Sa poitrine se soulève et s’abaisse, tandis qu’un respirateur choisit chaque respiration. Ses yeux, d’un bleu vif, amicaux et si compatissants, sont fixes et immuables sous ses paupières endormies.

« Dimanche matin, le médecin qui a amené ma petite « intelligente » à Riley et qui a travaillé toute la nuit pour la sauver de la catastrophe m’a expliqué que le gonflement et les lésions tissulaires qui se produisaient à chaque instant depuis la récréation de mercredi avaient enfin atteint leur terme. Son cerveau n’est plus en vie.

« Mais cela ne veut pas dire que mon bébé est déjà parti. Son cœur bat, ses mains sont chaudes. Ils ont retiré tous les médicaments qui la calmaient et ont procédé à un nouveau contrôle. Très tôt ce matin, après de nombreuses heures d’attente, un autre médecin a finalement pu donner son accord.

Luciana Laine Nash, sœur, amante, attrapeuse, lectrice, rouleuse, naturaliste, chanteuse, maître constructeur de LEGO, enfant de Dieu et amie de tous, est passée à l’endroit suivant où, espérons-le, le Christ l’a rencontrée et a vécu une étreinte qui change vraiment des vies.

« Grâce au travail inlassable du personnel des hôpitaux Riley, Deaconess Gateway et Henderson, des ambulanciers et des enseignants, nous avons eu cinq jours pour tenir la main de Lucy, chanter ses chansons préférées, lire et terminer son livre du soir, et aimer et prendre soin de notre merveilleuse élève de quatrième année.

« Nous voulons que toute la communauté qui l’a entourée de tant d’amour et de prières pleure et remercie Dieu pour sa vie avec nous. Portez votre plus beau rose. #PinkiesUp4Lucy #PinkiesUpForLucy. »