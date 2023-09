Les écoles du district 99 occupent une place élevée dans les listes du US News & World Report – Shaw Local

Les deux lycées du Community High School District 99 se classent parmi les meilleures écoles dans la liste 2023 des meilleures écoles secondaires d’Amérique du US News & World Report.

Parmi les 723 écoles secondaires de l’Illinois, la Downers Grove North High School était classée 49e et la Downers Grove South High School était classée 116e. À l’échelle nationale, North High s’est classée 1 304 et South High 3 194 sur 17 680 écoles secondaires. La pandémie a eu un impact sur la méthodologie cette année, ce qui a eu un impact sur les scores globaux ; cliquez ici pour plus de détails.

« Nous apprécions que nos écoles occupent une place élevée dans cette publication, mais ce n’est qu’une mesure de la qualité des programmes éducatifs que nous proposons dans le district 99 », a déclaré le surintendant Hank Thiele dans un communiqué de presse. « La plupart des écoles classées en tête de la liste sont des écoles à inscription sélective et ne sont pas similaires aux grands lycées publics polyvalents comme ceux du district 99.

« Les mesures suivies par l’État de l’Illinois, qui fournissent une image plus détaillée de la façon dont nos élèves progressent et apprennent, reflètent davantage nos performances. »

Les données du bulletin d’évaluation de l’État seront présentées au public le 6 novembre.

Lors de la prochaine réunion du conseil scolaire du district 99, le 11 septembre, le district partagera les résultats récents aux examens Advanced Placement, qui montrent une augmentation du nombre de tests AP réussis.