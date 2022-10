Les écoles du district 428 de DeKalb utilisent la diversité de la main-d’œuvre pour aider les élèves à se sentir mieux vus – Shaw Local

DeKALB – Les écoles du district scolaire de DeKalb 428 ont fait face à leur part de défis d’embauche, tout comme de nombreuses industries à l’ère de COVID-19 qui, selon les responsables de l’école, compliquent les efforts pour promouvoir la diversité de la main-d’œuvre.

Deetra Sallis, directrice des ressources humaines du district, a déclaré qu’elle ne croyait pas avoir dû faire face au type de défis d’embauche auxquels elle est toujours confrontée avec le district.

« Avant, nous recevions même des candidatures de personnes qui n’étaient pas [qualified], mais maintenant nous ne recevons aucune candidature », a déclaré Sallis. “C’est vraiment dur. Je dirais que travaillant dans l’éducation depuis 2008, je n’ai jamais vu ça aussi serré. Il y a eu différents moments où ça a été serré, mais pas à ce point. »

Sallis a déclaré que la diversité est importante en raison de la clientèle desservie par le district.

«Nous servons une communauté diversifiée qui compte des élèves diversifiés qui viennent dans nos écoles», a déclaré Sallis. «Il y a des opportunités de se voir reflétées dans nos employés, c’est un avantage pour eux en tant qu’étudiants. Cela les aide à atteindre leurs objectifs, à se voir reflétés lorsqu’ils grandissent. C’est un facteur de motivation. Il construit la confiance en soi. Il soutient beaucoup de valeurs intrinsèques différentes que les gens possèdent. En plus de cela, nous voulons que notre main-d’œuvre ressemble à notre communauté et à la démographie de nos étudiants, car nous voulons préparer nos étudiants à un monde diversifié, que ce soit en termes de langue, de race, de sexe, quel que soit le domaine.

En 2021, les données montrent que la composition raciale / ethnique des élèves du district scolaire DeKalb 428 était de 38,3% de blancs, 24,7% de noirs, 29,2% d’hispaniques, 6,1% multiethniques / multiraciaux, 1,4% d’asiatiques et 0,3% d’indiens américains, selon l’école de l’Illinois Bulletin scolaire.

Dans cette photo du dossier local Shaw du 18 août 2022, les élèves se dirigent vers l’école pour leur première journée à l’école élémentaire Tyler à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Billy Hueramo, coordinateur du programme élémentaire du district, a déclaré que le district comprend l’importance d’avoir une main-d’œuvre diversifiée, en particulier compte tenu de « nous avons une communauté beaucoup plus diversifiée » et de la façon dont le programme doit être à jour et répondre aux besoins.

Sallis a déclaré que le district emploie une variété de moyens dans l’espoir de jeter un large filet dans son recrutement.

“Nous ciblons le recrutement par le biais de nos affichages de postes, nous publions donc avec différents groupes ou organisations qui pourraient être associés à la diversité sous une forme ou une manière”, a déclaré Sallis. « Nous faisons aussi le même type d’affichage auprès des organisations professionnelles. Donc, nous faisons une variété d’affichages ciblés. Lorsqu’il y aura des occasions d’événements de recrutement, nous y participerons. À cause de [COVID-19] cependant – je n’ai travaillé ici que pendant la période de [COVID-19] – nous n’avons pas beaucoup voyagé.

Les salons de l’emploi se tiennent souvent virtuellement, a-t-elle déclaré, bien que le district ne s’oppose pas aux déplacements pour rechercher des candidats.

Sallis a souligné que l’embauche a été une lutte à tous les niveaux, mais a déclaré qu’il y avait eu un certain succès.

«Nous sommes devenus plus diversifiés de manière organique au sein de notre personnel administratif et de certains postes dans tout le district», a déclaré Sallis. “Nous n’avons pas vu beaucoup de croissance dans notre [DeKalb Classroom Teachers’ Association] groupe d’enseignement, mais nous y travaillons. Avec la pénurie, il y a une lutte avec le recrutement en général.

En 2021, les données montrent que la composition raciale / ethnique des administrateurs du district scolaire DeKalb 428 était de 79,7% de blancs, 10,1% de noirs, 7,6% d’hispaniques et 2,5% multiethniques / multiraciaux, selon le bulletin scolaire de l’Illinois.

La même année, les données montrent que la composition raciale/ethnique des enseignants du district scolaire 428 de DeKalb était de 89,5 % de blancs, 2,6 % de noirs, 5,7 % d’hispaniques, 1,5 % multiethnique/multiracial, 0,5 % d’asiatiques et 0,2 % d’Indiens d’Amérique, selon l’Illinois. Bulletin scolaire.

Deetra Sallis (montrée ici sur une photo d’archive Shaw Local de septembre 2022), la directrice des ressources humaines du district, a déclaré qu’elle ne croyait pas avoir dû faire face au type de défis d’embauche auxquels elle est toujours confrontée avec le district. (Megann Horstead)

Sarah Montgomery, coordinatrice du programme d’études secondaires du district, a nié l’idée qu’il pourrait s’agir d’un exercice d’équilibre pour le district devant s’assurer que les élèves se sentent mieux vus dans le monde politiquement chargé d’aujourd’hui où certaines personnes se demandent comment l’argent est dépensé pour les livres et les ressources.

“Les étudiants ont le choix d’accéder à différentes choses”, a déclaré Montgomery. “Nous veillons toujours à ce que les choses soient adaptées à l’âge.”

Hueramo a accepté.

«En tant que parent, vous avez toujours le choix de retirer votre élève, puis nous n’avons qu’à fournir un programme alternatif à cet élève pendant qu’il est peut-être au centre des médias pendant que nous faisons une leçon de lecture à haute voix en classe. “, a déclaré Hueramo.

Le district se fait une priorité d’examiner l’inclusivité et la diversité des matériaux pour le programme de base, ont déclaré des responsables.

Montgomery a déclaré que l’objectif final du district est simple.

“Nous encourageons nos enfants, quel que soit leur niveau, à être des penseurs, à être analytiques comme leurs parents le souhaitent comme objectif commun pour lequel nous travaillons ensemble”, a déclaré Montgomery. «Les parents, comme nous nous sommes engagés dans différentes conversations, apprécient cela une fois qu’ils comprennent le« pourquoi »de ce que nous faisons. Nous ne cherchons pas à endoctriner les étudiants. Nous voulons qu’ils connaissent bien une sélection variée de documents et qu’ils soient auto-penseurs. »