Les écoles du comté de Centre se joignent à la tendance nationale de politiques plus strictes en matière de téléphonie mobile

Les districts scolaires de tout le pays renforcent la réglementation sur l’utilisation des téléphones portables dans les salles de classe, et le comté de Centre ne fait pas exception.

Plusieurs États ont projets de loi adoptés ou envisagés qui interdirait les téléphones portables dans les salles de classe dans le cadre d’un mouvement croissant visant à limiter l’utilisation des téléphones dans les écoles. En juillet, la législature de l’État de Pennsylvanie a signé Projet de loi 700 du Sénatqui fournit un financement aux écoles pour l’achat de sacs verrouillables pour téléphones portables dans le cadre du programme de subventions pour la sécurité et la santé mentale dans les écoles.

Bien que les sacs ne soient pas utilisés dans le district scolaire de Penns Valley Area, les autorités ont instauré une nouvelle politique en 2023 interdisant les téléphones portables au collège et au lycée pendant la journée scolaire. Les lycéens et les étudiants du Central Pennsylvania Institute of Science and Technology sont autorisés à utiliser les téléphones dans les cours du CPI et pendant la pause déjeuner uniquement.

Cet automne, le district de Bald Eagle a emboîté le pas en renforçant sa politique préexistante sur l’utilisation du téléphone. Le district a envoyé un rappel sur sa page Facebook indiquant que les élèves ne seraient pas autorisés à utiliser leur téléphone pendant les heures de cours. Au lieu de cela, ils doivent les enregistrer à l’avant de la classe pour chaque période. Le surintendant du BEA, Chris Santini, a déclaré que limiter l’utilisation du téléphone portable permet aux élèves de mieux se concentrer sur le contenu du cours.

« Je pense que certains parents apprécient le genre de pause forcée par rapport au téléphone que cette politique crée », a déclaré Santini. « Et les enseignants apprécient cela parce qu’ils ne sont pas en compétition avec le téléphone pour attirer l’attention des enfants pendant les 45 minutes d’enseignement lorsqu’ils ont l’enfant en classe. »

Pour Penns Valley, la politique plus stricte sur les téléphones portables a été un succès majeur aux niveaux intermédiaire et secondaire, a déclaré le surintendant Brian Griffith.

« J’avais peur que nos élèves et nos familles ne s’opposent à cette initiative, mais nous avons généralement bénéficié d’un large soutien de la part de nos parents et de nos élèves », a déclaré Griffith. « Et beaucoup de nos élèves ont déclaré qu’ils se sentaient libres de ne pas avoir leur téléphone portable avec eux. »

Santini a déclaré que le district avait discuté de plusieurs options, y compris les sacs verrouillés pour smartphones, mais avait opté pour un panier suspendu qui maintiendrait les téléphones à l’avant de chaque classe.

« Nous n’avons pas aimé l’idée (des sacs verrouillés) principalement parce qu’en cas d’urgence, nous pensons qu’ils devraient pouvoir accéder à leurs téléphones si une telle situation se produisait », a-t-il déclaré.

Santini a déclaré qu’il espérait que cette politique contribuerait également à limiter la cyberintimidation ou les conflits en ligne entre les élèves tout au long de la journée scolaire. Il estime que l’utilisation accrue du téléphone nuit à la santé mentale et aux niveaux d’anxiété des élèves, et que même si les districts ne peuvent pas contrôler ce que font les élèves en dehors du bâtiment, ils peuvent s’efforcer d’atténuer ces effets pendant les heures où ils sont à l’école.

« Nous constatons que les enfants sont victimes de harcèlement via des applications sur leurs téléphones », a déclaré Santini. « Nous constatons que lorsque nous avons quelques centaines d’enfants assis à la cafétéria pour déjeuner et ayant du temps libre avec leur téléphone, en particulier ceux du collège, ils s’envoient des messages méchants et cela se produit ensuite après le déjeuner. »

Il existe depuis longtemps des effets néfastes du temps passé devant un écran et des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. Une étude de 2020 publiée dans Journal de l’Association médicale canadienne ont constaté que l’utilisation des smartphones et des médias sociaux peut accroître la détresse mentale, les comportements d’automutilation et les tendances suicidaires, en particulier chez les filles.

Santini estime que l’accès non filtré aux médias sociaux et à Internet peut être nocif pour la santé mentale et émotionnelle des étudiants, en particulier aux plus jeunes âges.

« Je ne suis pas sûr qu’il soit approprié, du point de vue du développement, de mettre un smartphone qui a accès à toutes les bonnes choses, mais aussi à toutes les mauvaises choses d’Internet, entre les mains d’un enfant de 7, 10, 12 ou même 14 ans », a déclaré Santini.