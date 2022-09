Les écoles du centre de l’Okanagan reconnaissent la mort de Queen – Kelowna Capital News

Les drapeaux seront mis en berne dans les écoles publiques du centre de l’Okanagan pour rendre hommage au décès de la reine Elizabeth II.

Moyra Baxter, présidente du Central Okanagan Board of Education, a déclaré que des protocoles étaient en place pour la mort d’un monarque au pouvoir, et elle s’attend à ce que dans les jours à venir, de nouvelles directives soient fournies par les gouvernements fédéral et provincial.

“Nous avons une réunion zoom avec le ministère et les présidents des conseils scolaires pour vérifier l’ouverture des écoles, donc je soupçonne que lors de cette réunion, nous en apprendrons davantage sur les protocoles qui seront pris au niveau du district scolaire”, a déclaré Baxter.

Elle a noté qu’avec une élection à venir, le serment de langue du bureau lorsque les administrateurs élus sont assermentés sera probablement modifié, comme la référence donnée au successeur de la reine, son fils le prince Charles.

Baxter a déclaré aujourd’hui qu’elle se considère comme une Canadienne, mais son histoire familiale l’a vue née en Irlande du Nord, élevée en Angleterre où elle a également reçu sa formation d’infirmière.

Elle a émigré au Canada en 1969 et a été suivie par son père en 1980.

Baxter a déclaré que son père avait une photo encadrée de lui-même avec la reine qui était toujours accrochée à son mur et qui orne maintenant un mur de sa maison de Peachland.

“L’hôpital où mon père travaillait à l’époque a ouvert une nouvelle aile de l’hôpital et la reine est venue l’ouvrir officiellement, c’est à ce moment-là que la photo a été prise”, se souvient-elle.

Baxter a déclaré que l’effusion de chagrin et de respect pour l’héritage de la reine Elizabeth sera probablement profonde et à une échelle épique.

“Je pense que nous avons pu voir comment le peuple britannique a réagi lors des célébrations du 70e anniversaire de la reine… pour la plupart des gens en Angleterre, au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth, elle a été une présence pour beaucoup pendant toute leur vie”, a déclaré Baxter.

Pour Baxter, elle a parlé d’admiration pour l’éthique de travail de la reine et le lien entre le système politique canadien et la monarchie.

« J’ai toujours eu l’impression que vivre au Canada nous offrait une certaine protection dans la mesure où nous n’avons pas de président, nous avons un premier ministre et nous avons un gouverneur général qui est le représentant de la reine. J’ai apprécié de vivre dans ce genre de démocratie », a-t-elle déclaré.

LIRE LA SUITE: Un accueil de la reine: la reine Elizabeth II a visité Kelowna il y a 51 ans

LIRE LA SUITE: La reine, monarque ayant régné le plus longtemps dans l’histoire britannique, décède à 96 ans

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesDécèsOkanagan