Les écoles du 49e district du Sénat recevront plus de 200 millions de dollars en financement supplémentaire – Shaw Local

La sénatrice d’État Meg Loughran Cappel a annoncé que les districts scolaires du 49e district du Sénat recevront près de 206 millions de dollars de financement pour aider à relever les défis financiers de ces dernières années.

Le financement provient de la formule de financement fondée sur des preuves de 2017 – une refonte de la façon dont l’État finance l’éducation K-12. La loi a rendu le financement des écoles plus équitable en calculant les besoins des districts scolaires individuels et en basant les revenus de l’État sur ces besoins. La formule prend en compte le nombre total d’inscriptions d’un district, le taux de pauvreté et le nombre d’apprenants en éducation spécialisée ou en anglais, entre autres facteurs.

Certaines écoles locales qui devraient recevoir un financement comprennent:

Oswego CUSD 308 : 89 022 359 $

: 89 022 359 $ Communauté Troy CUSD 30C : 5 251 688 $

: 5 251 688 $ District scolaire de Richland 88A : 1 156 239 $

: 1 156 239 $ District scolaire de Plainfield 202: 111 443 449 $

Le budget de l’exercice 23 a investi 350 millions de dollars supplémentaires dans la réussite des étudiants grâce au modèle de financement fondé sur des données probantes. Pour plus d’informations, visitez isbe.net/pages/evidencebasedfunding.