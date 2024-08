Les écoles du comté d’Osceola pourraient bientôt autoriser les aumôniers religieux à conseiller leurs élèves, une mesure rendue possible par une nouvelle loi de Floride. Mais si tel est le cas, le Temple satanique insiste pour que ses ministres soient également les bienvenus sur les campus.

En avril, le gouverneur Ron DeSantis signé Une loi a été adoptée dans un lycée près de Kissimmee, autorisant les aumôniers religieux à conseiller les élèves sur le campus avec l’autorisation des parents. DeSantis a déclaré que cela aiderait les élèves qui « sont confrontés à des difficultés ou qui ont besoin de construire une communauté et une camaraderie ».

Mais les critiques, dont certains pasteurs, ont déclaré que la loi introduirait de manière inappropriée la religion dans les écoles publiques. Le jour où DeSantis a signé le projet de loi au lycée de Tohopekaliga, le Temple satanique a déclaré que ses ministres « se réjouiraient » de rejoindre les aumôniers d’autres groupes religieux sur les campus de Floride. Le groupe du Massachusetts, attaché à la séparation de l’Église et de l’État, s’est opposé à la loi de Floride et a déclaré que des aumôniers sataniques participeraient à la manifestation pour souligner les dangers de l’autorisation de représentants religieux dans les écoles publiques.

Le conseil scolaire du comté d’Osceola est le premier du centre de la Floride, et l’un des premiers de l’État, à envisager d’autoriser le nouveau programme dans ses écoles. Dès que le conseil a entamé les discussions cet été, le Temple satanique a envoyé des courriels aux membres du conseil pour leur dire qu’il souhaitait y participer, si le conseil décidait d’aller de l’avant.

Le conseil scolaire a discuté du programme mardi mais ne l’a pas approuvé et n’a pas encore programmé de vote sur sa proposition de politique d’aumônerie. Certains membres du conseil ont déclaré avoir entendu des parents qui souhaitaient avoir des aumôniers sur le campus, mais ils craignent également que les courriels du Temple satanique puissent causer des problèmes au district.

« C’est là que nous devrions nous adresser au ministère de l’Éducation et lancer un processus de sélection pour savoir qui est autorisé ou non sur le campus, car je ne me sens pas à l’aise », a déclaré Julius Melendez, membre du conseil d’administration.

Heather Kahoun, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle craignait que le nouveau programme puisse conduire « les gens à venir se moquer de la foi en général ».

Le programme d’aumônerie d’Osceola serait « basé sur la compassion et le respect mutuel », selon le projet de politique du district. Les aumôniers n’auraient pas le droit de promouvoir leur propre religion ou de dénigrer celle des autres.

Le membre du conseil Jon Arguello a déclaré que parce que DeSantis avait signé la législation à Osceola, le conseil devait au gouverneur de mettre en œuvre le programme et a fait valoir que cela aiderait les étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Il y a une raison pour laquelle DeSantis est venu ici et a ouvert le programme dans nos écoles », a déclaré Arguello. « Des parents m’ont dit que leurs enfants manquaient de compétences et qu’ils ne faisaient pas confiance à un autre type de personnel scolaire… et qu’ils voulaient une perspective différente pour répondre aux besoins sociaux et émotionnels des élèves, une perspective basée sur la foi. »

Les conseils scolaires des comtés de Lake, Orange et Seminole n’ont pas encore discuté de l’adoption d’un programme d’aumônerie. À l’échelle de l’État, quelques autres districts, notamment ceux des comtés de Miami-Dade et de Marion, envisagent d’en mettre un en place. Un représentant du Temple satanique a déclaré au Miami Herald en juillet que le groupe essaierait de prendre part au programme de Miami-Dade, s’il était approuvé.

Le Texas a adopté une loi similaire sur les aumôniers en 2023, mais un seul district scolaire de cet État a décidé d’autoriser les aumôniers religieux, a rapporté le Texas Tribune en avril.

Après avoir signé le projet de loi, DeSantis a déclaré que le Temple satanique ne serait pas autorisé à participer. Il a déclaré que le groupe n’était « pas une religion » – bien que l’organisation se qualifie elle-même de groupe religieux sur son site Internet.

Lucien Greaves, un représentant du Temple satanique, a déclaré que DeSantis avait tort et que la loi n’interdisait pas aux représentants de son groupe de servir comme aumôniers scolaires.

« Il ne peut absolument rien faire pour nous empêcher d’être présents si ces conseils scolaires adoptent une politique autorisant la présence d’aumôniers », a déclaré Greaves.

Le district scolaire d’Osceola a refusé de discuter de la légalité des efforts du Temple satanique. « Le conseil scolaire du comté d’Osceola respectera la loi s’il décide de mettre en œuvre le programme », a écrit la porte-parole Dana Shafer dans un courriel.

Bien que Greaves soit opposé à la législation – il estime que les étudiants devraient recevoir des conseils religieux en dehors de l’école – il veut aussi prouver que les aumôniers de toutes confessions peuvent participer. Il s’attend à ce que l’opposition aux aumôniers satanistes, mais aussi à ce que son groupe soit « implacable » pour rappeler au public qui a voté pour des aumôniers religieux dans les écoles, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que le Temple satanique s’intéresse aux écoles publiques du centre de la Floride.

En 2014, lorsque les écoles publiques du comté d’Orange ont autorisé une organisation chrétienne à distribuer des bibles dans les écoles, le Temple satanique a fait pression sur le district pour qu’il l’autorise à distribuer des livres de coloriage « sataniques ». En réponse, le district a décidé d’interdire la distribution de tout matériel religieux.

Le Conseil interconfessionnel de Floride centrale, qui représente neuf confessions, a déclaré au conseil d’administration d’Osceola qu’il s’opposait à la loi et a exhorté les membres à ne pas approuver une politique d’aumônier. Une partie de la préoccupation du conseil est que les conditions requises pour être aumônier sont peu nombreuses.

La loi n’exige pas que les aumôniers scolaires suivent une formation ou obtiennent des diplômes supérieurs, comme c’est le cas pour les aumôniers d’hôpitaux, a-t-elle souligné. Les aumôniers scolaires doivent simplement passer une vérification de leurs antécédents pour participer, comme tout autre bénévole scolaire.

David Kay, rabbin et membre du conseil, a déclaré que les chefs religieux ne devraient pas conseiller les étudiants sans avoir au préalable suivi une formation en services de santé mentale.

« Les étudiants ont certainement besoin d’un meilleur accès à la santé mentale et au soutien émotionnel », a déclaré Kay, « mais cela devrait venir de professionnels formés et certifiés, et non de bénévoles qui peuvent ou non avoir une expérience ou un parcours quelconque. »