Les écoles doivent donner aux étudiants des tests standardisés cette année, selon l’administration Biden

Les États devront administrer des examens de rendement normalisés annuels aux étudiants en 2021, mais ils peuvent modifier ou retarder les tests, a déclaré lundi le ministère américain de l’Éducation.

Dans une lettre adressée aux responsables de l’éducation de l’État, le secrétaire adjoint à l’éducation par intérim Ian Rosenblum a écrit que l’administration Biden n’envisagera pas de «renonciations générales aux évaluations» cette année.

En vertu de la loi fédérale, les États doivent administrer des examens annuels dans des matières clés, notamment la lecture et les mathématiques, aux élèves de la troisième à la huitième année et une fois au lycée. Les résultats de ces examens peuvent être utilisés pour juger les écoles, et parfois aussi les enseignants, sur leurs performances, et ils peuvent également déclencher des efforts d’amélioration.

L’obligation d’administrer les examens d’État a été levée par l’ancienne secrétaire à l’éducation Betsy DeVos au printemps 2020, lorsque la plupart des écoles américaines ont fermé leurs portes à la suite du COVID-19.

Les nouvelles orientations de l’administration Biden interviennent avant que son candidat au secrétaire à l’éducation, Miguel Cardona, ne soit confirmé. Lors de son audience de confirmation au début de février, Cardona n’a pas dit si les examens requis par le gouvernement fédéral devraient être annulés à nouveau cette année. Il a dit qu’il était important d’évaluer les progrès des élèves, mais que les écoles ne devraient probablement pas ramener les élèves en personne simplement pour administrer un examen.

Les États peuvent décider de raccourcir les examens annuels, de les administrer à distance ou de les reporter à l’été ou à l’automne, selon les nouvelles directives. De plus, les écoles ne seront pas tenues responsables des résultats des performances des élèves.

«Certes, nous ne pensons pas que s’il y a des endroits où les élèves ne peuvent pas aller à l’école en toute sécurité en personne en raison de la pandémie, ils devraient être amenés dans les bâtiments scolaires dans le seul but de passer un test», a écrit Rosenblum.

La question des tests standardisés a divisé la communauté éducative, et cette décision politique n’a pas fait exception.

L’annonce a incarné un «virage frustrant» pour l’administration, après une série de succès dans le soutien aux enfants pendant la pandémie, a déclaré Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, le plus grand syndicat d’enseignants du pays.

«En tant qu’éducateurs dans la salle de classe, nous avons toujours su que les tests standardisés ne sont pas le meilleur moyen de mesurer le développement d’un enfant, ils n’aident pas particulièrement les enfants ou n’informent pas les meilleures pratiques d’enseignement et d’apprentissage», écrit-elle dans la déclaration. « Cela est particulièrement vrai en ces temps sans précédent, lorsque les élèves et les enseignants refont l’expérience scolaire dans les circonstances les plus improbables. »

Mais la PDG du Conseil des chefs des écoles d’État, Carissa Moffat Miller, a déclaré qu’elle soutenait l’exigence fédérale, écrivant lundi dans un communiqué que l’annonce «reconnaît les défis réels et variés auxquels les éducateurs, les étudiants et les familles sont confrontés à travers le pays.

«Les responsables de l’éducation de l’État et le CCSSO apprécient profondément l’évaluation en tant qu’outil pour savoir où en sont les étudiants, identifier les inégalités et éclairer la prise de décision, notamment en veillant à ce que les soutiens parviennent aux étudiants qui en ont besoin», a-t-elle ajouté.

La National Parents-Teacher Association a publié lundi un sondage qui a révélé que 52% des parents interrogés étaient favorables aux tests de fin d’année ce printemps « pour mesurer l’impact de la pandémie sur l’apprentissage des élèves ».

Habituellement, les tests d’état de rendement sont administrés aux étudiants au printemps. Ils permettent «d’avoir une image plus claire de la situation des enfants sur le plan scolaire et aident les parents à plaider efficacement en faveur de l’apprentissage de leur enfant», a déclaré le chef de l’AEP Leslie Boggs.

«Comme le soulignent les résultats de l’enquête, les parents et les éducateurs devraient disposer de données significatives sur l’apprentissage et les progrès des élèves» afin d’adapter l’apprentissage, a-t-elle ajouté.