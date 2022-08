Les écoles devraient mettre en œuvre et mettre en pratique un plan de sécurité détaillé – Shaw Local

Comme vous le savez bien, la sécurité à l’école a été à l’honneur au niveau national au cours des derniers mois.

J’ai écrit des articles sur la sécurité à l’école et les procédures, les réponses et les problèmes qui l’entourent. Dans cet esprit, j’aimerais discuter des mesures de sécurité de base que les écoles peuvent prendre et de la manière dont elles peuvent surveiller de plus près et réagir aux actions perturbatrices des élèves, du personnel ou même des visiteurs.

Il existe 10 actions de base que toute école ou organisme d’application de la loi, de préférence les deux, peut instituer, mettre en pratique et servir la communauté scolaire. Ce sont des actions – pas seulement des mots et des classeurs fantaisistes contenant des plans de sécurité scolaire.

Les 10 actions décrites ci-dessous peuvent être prises pour s’assurer que les communautés scolaires maintiennent non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité mentale et émotionnelle. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n’est vraiment pas le cas.

1. Bilan scolaire complet

2. Climat scolaire positif pour les élèves, le personnel et les visiteurs

3. Sécurité du campus, des bâtiments et des salles de classe

4. Système de signalement anonyme – un must

5. Coordination avec les premiers intervenants

6. Évaluation et gestion des menaces comportementales

sept. Programme d’application de la loi en milieu scolaire (SRO)

8. Services et ressources obligatoires en santé mentale

9. Exercices par la police et les pompiers sur le terrain de l’école

dix. Surveillance des médias sociaux par le personnel scolaire désigné

Ces 10 points d’action peuvent être efficaces. Pour être efficace, vous devez commencer par une évaluation des risques et l’élaboration d’un plan de sécurité scolaire entrepris par une équipe fiable et multidisciplinaire avec une personne servant de chef d’équipe. Cela comprendrait tous les services de police qui répondraient à l’école, ainsi que le personnel du service d’incendie, le personnel clé de l’école, les représentants des élèves et (je crois) un membre de la communauté qui est investi dans la sécurité de l’école.

Ce document sur la sécurité scolaire doit être traité comme un document évolutif qui est revu et mis à jour chaque année en fonction des contributions de toutes les parties prenantes susmentionnées.

Un domaine régulièrement négligé, et parfois non adopté par le personnel scolaire, est la notification d’urgence de masse pour la communauté scolaire.

Je crois fermement que la police devrait diffuser des avis d’urgence de masse lorsque des incidents se produisent à l’école. Il a été débattu que les administrations scolaires devraient diffuser ce message. Je ne suis pas d’accord et je crois que les centres 911 qui ont un accès immédiat à la distribution de messages flash courts et directs devraient être ceux qui les émettent.

Certaines autres mesures de sécurité de base que je recommande, mais qui ne sont vraiment pas courantes dans la plupart des milieux scolaires, sont des mesures que nous avons prises à Riverside lorsque j’étais chef. Il doit y avoir des défibrillateurs externes automatisés et des kits Stop-Bleed, actuellement appelés sacs de triage, dans chaque école à certains endroits prédéterminés.

En outre, la police, les pompiers et le personnel scolaire doivent inspecter les écoles pour localiser les systèmes de relais radio de la police et des pompiers et améliorer ces communications si elles sont médiocres. Ceci est courant dans les écoles car elles ont été construites pour résister et aider à prévenir les incendies, mais ne fait cependant rien pour les communications.

Il est typique que les écoles aient des murs extrêmement épais et que les transmissions du système radio de la police et des pompiers soient très difficiles à envoyer depuis le bâtiment de l’école à moins que les agents ne se tiennent à côté d’une fenêtre. Cela doit être évalué et des ordonnances exigeant des systèmes de répéteurs doivent être promulguées.

J’encourage également toujours les alarmes de panique silencieuses. Bien que certains n’aiment pas cela, je pense qu’il devrait y avoir des alarmes de panique silencieuses dans chaque classe. Je pense également que les services de police locaux devraient donner une de leurs radios de police à un membre du personnel de l’école qui se trouve sur le campus en tout temps. Ce membre du personnel doit être formé sur la façon d’utiliser la radio de la police, quand l’utiliser, quand il est approprié d’y diffuser et de l’utiliser pour les situations d’urgence. Cela pourrait être l’une des décisions les plus importantes prises par les responsables de la police et le personnel scolaire. Avoir un accès immédiat aux opérations du centre 911 du service de police, je crois, est primordial.

Nous ne pouvons plus, en tant que cadres policiers, vivre dans un cocon où seuls les policiers peuvent disposer de certains outils. Avec une formation et des assurances appropriées, cette communication radio directe avec le centre 911 sauvera des vies, augmentera considérablement la réponse de la police et établira des partenariats entre le personnel de sécurité et la police.

Il va sans dire qu’il n’y a pas vraiment de solution unique pour chaque école. Le personnel scolaire, la population étudiante, la taille du bâtiment et d’autres facteurs entreront dans la prise de décision pour les plans de sécurité scolaire. L’importance d’avoir un plan de sécurité scolaire et de mettre en pratique ce plan, en plus d’affecter tous les professeurs et le personnel à des rôles clairement définis lors de la mise en œuvre du plan de sécurité, devrait être notre tâche principale, tout en évaluant un plan de sécurité scolaire complet. Si nous ne pouvons pas le faire, nous avons échoué.

Tom Weitzel est l’ancien chef du département de police de Riverside. Suivez-le sur Twitter à @chiefweitzel.