Les écoles deviennent un point d’éclair pour les républicains qui lorgnent sur la Maison Blanche

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump a appelé les parents à élire et à licencier les directeurs d’école. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a interdit l’enseignement sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la maternelle à la troisième année. Et Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies qui devrait annoncer sa candidature à la Maison Blanche la semaine prochaine, fait partie des républicains qui visent la théorie critique de la race.

Dans les premières étapes de la primaire présidentielle du GOP, le mouvement des «droits des parents» et les leçons pour les écoliers émergent comme un point d’éclair critique.

Avant ce qui pourrait être une primaire présidentielle républicaine meurtrière, l’accent mis sur les questions liées au racisme, à la sexualité et à l’éducation apparaît comme un moyen pour les espoirs potentiels de la Maison Blanche de se distinguer dans un domaine surpeuplé, suggérant des moyens nouveaux et plus profonds pour le gouvernement fédéral de façonner ce qui se passe dans les salles de classe locales. Mais cet effort a suscité des critiques de la part des groupes de défense des LGBTQ, des syndicats d’enseignants, de certains parents et étudiants militants et de ceux qui s’inquiètent des efforts pour éviter les leçons sur le racisme systémique. Les démocrates ont qualifié ces efforts d’appâtage racial et d’injection inappropriée de politique dans les écoles.

“Ce que nous voyons maintenant, du moins pendant cette période, est beaucoup plus axé sur les problèmes de la soi-disant” guerre culturelle “”, a déclaré Jeffrey Henig, professeur de sciences politiques et d’éducation au Teachers ‘College de l’Université de Columbia.

Nulle part le lecteur n’est plus visible qu’en Floride, où DeSantis a fait une poussée agressive contre ce qu’il appelle les politiques «réveillées».

Il a attiré l’attention nationale l’année dernière pour avoir signé le soi-disant projet de loi Don’t Say Gay, interdisant l’instruction sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre pour les jeunes élèves du primaire, ainsi que le matériel jugé non adapté à l’âge, ce qui, selon les critiques, est vague. et pourrait étouffer les discussions en classe. Il a également signé la loi «Stop WOKE» en 2022, une loi qui restreignait l’enseignement selon lequel les membres d’une race sont intrinsèquement racistes ou devraient se sentir coupables des actions passées d’autres personnes de la même race, entre autres.

DeSantis a également étendu son influence politique aux courses des conseils scolaires locaux, approuvant des candidats l’année dernière dans ce qui avait été des concours non partisans et renversant au moins trois conseils d’une majorité libérale à une majorité conservatrice.

Plus récemment, il a empêché les lycées d’enseigner un nouveau cours de placement avancé sur les études afro-américaines, affirmant qu’il s’agissait d’une violation d’une loi de l’État et historiquement inexacte. Au-delà des écoles K-12, il a nommé six administrateurs conservateurs au conseil d’administration d’un petit collège d’arts libéraux et il a annoncé son intention d’empêcher les collèges d’État d’avoir des programmes sur la diversité, l’équité et l’inclusion, et la théorie critique de la race.

La théorie critique de la race, une façon de penser l’histoire de l’Amérique à travers le prisme du racisme, a été une cible prioritaire. La théorie, que DeSantis a qualifiée de «pernicieuse», a été développée par des universitaires dans les années 1970 et 1980 en réponse à ce qu’ils considéraient comme un manque de progrès racial à la suite de la législation sur les droits civils des années 1960. Il se concentre sur l’idée que le racisme est systémique dans les institutions de la nation, qui fonctionnent pour maintenir la domination des Blancs dans la société.

Alors que DeSantis apparaît comme le challenger potentiel le plus redoutable de Trump, l’ancien président a défini ses propres positions sur les mêmes questions et a récemment publié une vidéo de près de 5 minutes décrivant ce que sa campagne a appelé un “Plan pour sauver l’éducation américaine et redonner le pouvoir”. aux Parents.

Déclarant que « les écoles publiques ont été prises en charge par les maniaques de la gauche radicale » et mettant en garde contre les « communistes aux cheveux roses enseignant à nos enfants », Trump a promis, s’il était réélu président, qu’il réduirait le financement fédéral de toute école ou programme faisant la promotion de « critiques la théorie raciale, l’idéologie du genre ou tout autre contenu racial, sexuel ou politique inapproprié sur nos enfants.

Trump a déclaré qu’il prévoyait de créer une organisation nationale d’accréditation qui certifierait les enseignants “qui adoptent les valeurs patriotiques, soutiennent notre mode de vie et comprennent que leur travail n’est pas d’endoctriner les enfants” et mettrait en place un traitement favorable pour les États et les districts scolaires qui adoptent des réformes comme permettre aux parents d’élire directement les directeurs d’école.

“Si un directeur ne fait pas le travail, les parents devraient avoir le droit et pouvoir voter ou le licencier et choisir quelqu’un d’autre qui fera le travail correctement”, a déclaré Trump lors d’une apparition électorale en Caroline du Sud.

L’ancien vice-président Mike Pence, qui envisage une campagne présidentielle, utilise un groupe qu’il a formé pour rallier les conservateurs contre les politiques d’affirmation des transgenres dans les écoles. Les projets du groupe de diffuser des publicités, d’organiser des rassemblements et de solliciter dans l’État de vote anticipé de l’Iowa surviennent alors qu’une cour d’appel fédérale est sur le point d’examiner une affaire impliquant la politique d’un district scolaire de l’Iowa visant à soutenir les étudiants transgenres.

Aux États-Unis, l’éducation publique est gérée par les États et largement payée par les contribuables des États et locaux. Le gouvernement fédéral, par exemple, ne certifie pas les enseignants ni ne réglemente la manière dont les écoles embauchent du personnel. Et les autorités fédérales ne contrôlent pas non plus les normes du programme comme celles que DeSantis a soutenues en Floride. Mais le Congrès ou le ministère de l’Éducation peuvent inciter certaines pratiques éducatives en les liant à l’argent fédéral.

Il n’est donc pas rare que des candidats présidentiels parlent d’éducation.

George HW Bush a déclaré qu’il voulait être connu comme le « président de l’éducation » et a lancé une campagne en faveur de normes et d’objectifs nationaux. Son fils, George W. Bush, a centré son message lors de la campagne de 2000 en partie sur la réforme de l’éducation et, au cours de la première année de son administration, a promulgué la loi No Child Left Behind Act, qui a déclenché un débat national sur l’utilisation appropriée des normes standardisées. tests dans les écoles.

Le changement de division le plus récent vers les problèmes sociaux dans les écoles est une conséquence de la candidature réussie du gouverneur Glenn Youngkin en 2021 pour devenir le premier républicain en plus d’une décennie à remporter le poste de gouverneur de Virginie. Youngkin, lui-même candidat potentiel à la présidentielle, a fait campagne sur les droits parentaux, appelant les parents frustrés par les fermetures d’écoles pendant la pandémie et a déclaré qu’il interdirait l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques.

Une fois en fonction, son administration a commencé le processus de réécriture des politiques modèles de l’État pour le traitement des étudiants transgenres, en publiant des directives pour les divisions scolaires qui annuleraient certaines mesures d’adaptation et resserreraient les exigences de notification parentale.

Kristin Davison, stratège de la campagne de gouverneur de Youngkin, a déclaré que Youngkin s’est concentré sur l’éducation après que la pandémie a poussé les parents dans la salle de classe, entraînant des frustrations avec l’apprentissage à distance du programme lui-même.

“Les électeurs veulent que leurs dirigeants comprennent les problèmes dont ils parlent à leur table de cuisine”, a-t-elle déclaré. “En ce moment, les familles sont assises à leur table de cuisine en train de regarder des bulletins scolaires, de regarder des devoirs, frustrées par le programme.”

Le débat sur l’éducation avait encore du poids lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, donnant potentiellement aux candidats républicains à la présidence une raison de rester concentrés sur la question. La moitié des électeurs aux élections de 2022 ont déclaré que leurs écoles locales K-8 enseignaient trop sur les questions d’identité de genre, selon AP VoteCast, une enquête nationale auprès de l’électorat. Seulement environ un quart ont déclaré que les écoles enseignent trop peu sur le sujet.

Environ 4 électeurs sur 10 ont déclaré que l’on enseignait trop peu sur le racisme aux États-Unis, tandis qu’environ un tiers ont déclaré que les écoles enseignaient trop sur des questions connexes. Environ un quart des électeurs ont déclaré que l’accent mis sur chacun était “à peu près correct”.

Il y avait un large accord parmi les républicains – environ 8 sur 10 d’entre eux ont déclaré que l’identité de genre était trop enseignée dans les écoles. Une petite majorité – 56% – a dit cela à propos du racisme.

Parmi les démocrates, environ les deux tiers ont déclaré qu’il y avait trop peu d’enseignement sur le racisme. Mais il y avait moins de consensus autour de l’enseignement de l’identité de genre. Environ 4 sur 10 ont déclaré que l’on enseigne trop peu, environ 2 sur 10 ont déclaré que l’on enseigne trop et environ 4 sur 10 ont déclaré que les écoles s’en occupaient à peu près correctement.

Celinda Lake, une sondeuse et stratège démocrate qui a travaillé sur la campagne 2020 du président Joe Biden, a déclaré que les messages du GOP sur la protection des enfants semblent viser à tenter de convaincre les femmes des banlieues, qui se sont éloignées de Trump et du GOP, en particulier après le Suprême La Cour a mis fin aux protections constitutionnelles de l’avortement l’année dernière.

“Je pense qu’il reçoit une énergie supplémentaire en raison de son attrait ou de son attrait présumé pour les électrices”, a-t-elle déclaré.