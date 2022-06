Les écoles dépensent des milliards en défense high-tech pour les fusillades de masse

Mais il y a peu de preuves tangibles suggérant que les technologies de sécurité ont empêché ou atténué les événements scolaires catastrophiques comme les fusillades de masse, selon un rapport de 2016 sur les technologies de sécurité scolaire par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins.

“Il peut y avoir une tendance à saisir les dernières technologies et à donner l’impression que vous faites quelque chose de vraiment protecteur et très innovant”, a déclaré Brian Casey, directeur de la technologie du district scolaire public de Stevens Point Area dans le Wisconsin. «Nous devons vraiment prendre du recul et regarder cela et dire: quel avantage en tirons-nous? Et quel est le coût ? »

Les experts en liberté civile avertissent que la diffusion des technologies de surveillance telles que les détecteurs d’armes à feu peut rendre certains étudiants moins en sécurité. Ils disent que les outils ne font rien non plus pour traiter ce que beaucoup considèrent comme les causes sous-jacentes des fusillades dans les écoles : la disponibilité généralisée des armes d’assaut et une crise nationale de santé mentale.

“Une grande partie de cette technologie sert de distraction”, a déclaré Chris Harris, directeur des politiques de la Austin Justice Coalition, un groupe de justice raciale au Texas.

Wesley Watts, le surintendant des écoles paroissiales de West Baton Rouge, un district de Louisiane comptant environ 4 200 élèves, a déclaré que la création d’une culture scolaire favorable était plus importante pour la sécurité que la technologie de sécurité. Même ainsi, certains outils peuvent donner aux écoles “une couche de sécurité supplémentaire”, a-t-il déclaré.

Son district a récemment commencé à utiliser l’analyse vidéo d’une start-up appelée ZeroEyes qui scanne les flux de caméras de l’école à la recherche d’armes à feu. La société, fondée par des vétérans de l’armée américaine, a déclaré avoir utilisé ce que l’on appelle l’apprentissage automatique pour entraîner son système à reconnaître environ 300 types de fusils d’assaut et autres armes à feu.