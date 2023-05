Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les écoles sont « déconcertées » par le rythme de l’évolution de l’intelligence artificielle (IA) et pensent qu’elle évolue « beaucoup trop vite » pour que le gouvernement puisse à lui seul fournir les conseils nécessaires, ont averti les chefs d’établissement.

Leurs commentaires interviennent après que le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que des « garde-fous » devaient être mis en place pour maximiser les avantages de l’IA tout en minimisant les risques pour la société.

M. Sunak a déclaré que la réglementation britannique doit évoluer parallèlement à l’avancée rapide de l’IA, avec des menaces, notamment pour les emplois et la désinformation.

Une lettre au Times, signée par plus de 60 personnalités de l’éducation, déclare: «Les écoles sont déconcertées par le rythme très rapide de changement de l’IA et recherchent des conseils et des conseils sûrs sur la meilleure voie à suivre. Mais à qui pouvons-nous faire confiance ?





La vérité est que l’IA évolue beaucoup trop rapidement pour que le gouvernement ou le Parlement seuls puissent fournir les conseils en temps réel dont les écoles ont besoin. Chiffres de l’éducation dans une lettre au Times

« Nous n’avons aucune confiance dans la capacité des grandes entreprises du numérique à s’autoréguler dans l’intérêt des élèves, du personnel et des écoles.

« Ni dans le passé, le gouvernement ne s’est montré capable ou disposé à le faire.

Les chefs se sont dits satisfaits que le gouvernement «saisisse maintenant l’ortie», mais ont ajouté: «La vérité est que l’IA évolue beaucoup trop rapidement pour que le gouvernement ou le Parlement seuls puissent fournir les conseils en temps réel dont les écoles ont besoin.

« Nous annonçons aujourd’hui notre propre organisme intersectoriel composé d’enseignants de premier plan dans nos écoles, guidés par un panel d’experts indépendants du numérique et de l’IA, pour conseiller les écoles sur les développements de l’IA susceptibles d’être bénéfiques et ceux qui sont préjudiciables. »

Selon The Times, les chefs, dirigés par Sir Anthony Seldon, le directeur de l’Epsom College, ont déclaré que les écoles « doivent collaborer pour s’assurer que l’IA fonctionne dans leur meilleur intérêt et celui des élèves, et non des grandes entreprises de technologie de l’éducation ».

M. Sunak a défendu les avantages de la technologie pour la sécurité nationale et l’économie, mais des inquiétudes croissantes ont été soulevées concernant l’importance du bot ChatGPT – qui a passé des examens et peut composer de la prose.

L’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré que l’IA pourrait avoir un impact sur les emplois comparable à la révolution industrielle.

Plus tôt ce mois-ci, Geoffrey Hinton, l’homme largement considéré comme le parrain de l’IA, a averti que certains des dangers des chatbots IA sont « assez effrayants », car il a quitté son emploi chez Google.

La semaine dernière, l’un des pionniers de l’IA a averti que le gouvernement ne se protégeait pas contre les dangers posés par les futures machines super intelligentes.

Le professeur Stuart Russell a déclaré au Times que les ministres étaient favorables à une légère approche de l’industrie naissante de l’IA, malgré les avertissements des fonctionnaires, cela pourrait créer une menace existentielle.

Il a déclaré au Times qu’un système similaire à ChatGPT pourrait faire partie d’une machine de super-intelligence qui ne pourrait pas être contrôlée.

« Comment maintenez-vous le pouvoir sur des entités plus puissantes que vous – pour toujours? » Il a demandé. « Si vous n’avez pas de réponse, alors arrêtez de faire la recherche. C’est aussi simple que ça.

« Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés : si nous ne contrôlons pas notre propre civilisation, nous n’avons pas notre mot à dire sur la question de savoir si nous continuons à exister. »