Les écoles de technologie et à charte s’efforcent de combler les écarts | Actualités, Sports, Emplois

Les nouvelles statistiques du ministère de l’Éducation de l’Ohio montrent que les écoles à charte de la Mahoning Valley parviennent à combler les écarts et que les écoles techniques de la région continuent d’aider les étudiants à trouver une place dans le cheminement de carrière qu’ils ont choisi.

Les bulletins scolaires, révélant les performances des élèves dans tous les bâtiments scolaires et districts de l’État, ont été publiés en septembre pour évaluer les performances dans six catégories, dont l’une est la réduction des écarts.

La composante de réduction des écarts montre dans quelle mesure les écoles répondent aux attentes de performance des élèves en anglais, en mathématiques et en diplômes.

Il mesure également la manière dont les écoles aident les apprenants d’anglais à améliorer leurs compétences linguistiques, à réduire l’absentéisme chronique de tous les élèves, à identifier les élèves doués et à fournir des services surdoués.

« Les écarts que nous réduisions auparavant n’étaient pas aussi importants que ceux que nous comblons maintenant. » Heather Knapp de la Youngstown Academy of Excellence, a déclaré. « Au lieu d’un an d’écart, nous sommes confrontés à deux ou trois années plus difficiles à combler – cela est en partie lié à la pandémie de COVID-19. »

Le centre de carrière et technique de Trumbull, globalement noté quatre étoiles et demie sur cinq étoiles possibles, et le centre de carrière et technique du comté de Mahoing, noté cinq au total et dans presque tous les composants, reçoivent également un bulletin annuel.

Les notes des écoles techniques sont davantage basées sur l’acquisition de compétences.

• 1 à 1 1/2 étoiles signifie qu’un district a besoin d’un soutien important pour répondre aux normes de l’État ;

• 2 à 2 1/2 étoiles signifie qu’il a besoin d’un soutien pour répondre aux normes de l’État ;

• 3 à 3 1/2 étoiles signifie que le district répond aux normes de l’État ;

• 4 à 4 1/2 étoiles signifie qu’il dépasse les normes de l’État ;

• 5 à 5 1/2 étoiles signifie que le district dépasse largement les normes de l’État.

COMTÉ DE TRUMBULL

La STEAM Academy de Warren attribue sa réussite scolaire en alphabétisation précoce à l’attention accrue de l’équipe administrative sur les programmes de lecture pour l’apprentissage de la maternelle à la 2e année, après avoir augmenté sa précédente note de 1 étoile à 3 dans cette catégorie.

L’école a obtenu une note globale de 4 étoiles, tout en maintenant des notes de 5 étoiles en cours et en réduisant l’écart.

Wendy Thomas, directrice de STEAM, a déclaré que les premiers programmes de littérature et les évaluations hebdomadaires des enseignants fournissaient les données dont l’école avait besoin pour continuer à réussir dans ses premières évaluations d’alphabétisation. Et de nombreux aides pédagogiques aident à l’enseignement en petits groupes, ce qui aide les élèves à rester prêts à apprendre.

Thomas a ajouté que le score de réussite STEAM est resté à 2 étoiles en partie à cause de l’afflux de nouveaux étudiants.

« Il est difficile de retarder les nouveaux élèves de deux ou trois niveaux scolaires par rapport à ce qu’ils devraient être » dit Thomas. « J’ai un personnel formidable de la troisième à la huitième année, qui analyse toujours les données et examine tout pour renforcer la réduction des écarts et le progrès. »

• Paula Baco, directrice du centre technique et de carrière de Trumbull, a déclaré qu’en termes de points forts de l’école, la catégorie de résultats post-programme contribue à augmenter son score. Avec une note globale de 4 1/2 étoiles, 3 en réussite, 5 en préparation à la carrière, 5 en taux d’obtention du diplôme et 5 en post-programme, l’école marque la phrase « inscrit, enrôlé ou employé » à l’intérieur de son bâtiment.

Baco a ajouté qu’un autre point fort est le taux d’obtention du diplôme, alors que le taux de quatre ans est toujours supérieur à celui de cinq ans.

« Notre classement en matière de réussite est un peu différent de celui de nos districts d’origine » » dit Baco. « Leur réussite repose davantage sur les tests de fin de cursus. Le nôtre est un équilibre avec l’acquisition de compétences techniques. Ainsi, nos étudiants passent deux types différents d’évaluations de fin de cours.

Les étudiants du TCTC et du MCCTC passent des évaluations plus lourdes dans leurs domaines de programme, ainsi que des évaluations gouvernementales et géométriques au cours de l’année.

« Les résultats gouvernementaux de nos étudiants sont toujours égaux ou supérieurs à la moyenne de l’État » » dit Baco. «Et puis nous avons des étudiants qui passent des tests encore et encore, en English Language Arts II et en Algèbre I, pour essayer de satisfaire à cette exigence d’obtention du diplôme. Et donc cet indice de performance fait baisser un peu nos compétences techniques ou notre réussite professionnelle pour affecter la réussite.

Concernant l’assiduité et l’absentéisme chronique, Baco a déclaré que c’est quelque peu différent pour les étudiants des écoles techniques qui manquent parce qu’ils se préparent à une carrière.

« Les étudiants savent qu’on ne peut pas manquer le soudage et devenir soudeur. Vous devez être ici sur l’équipement, sinon vous allez simplement prendre du retard. Ici, les étudiants choisissent leur programme tout en suivant leurs cours d’anglais, de sciences et de mathématiques pour obtenir leur diplôme. Mais le fait qu’ils se soient engagés dans ce domaine de carrière, je pense que certains étudiants qui ont peut-être eu des problèmes d’absentéisme dans le passé, peuvent améliorer cette tendance lorsqu’ils entrent dans un programme et peuvent voir : « Hé, ma dernière année, je Je vais aller travailler.’

• La Niles Preparatory Academy a obtenu une note globale de 3 1/2 étoiles, mais a perdu 2 étoiles à 3 étoiles pour réduire l’écart.

La directrice Melanie Jarman a déclaré : « Lors de notre première année scolaire, nous avions environ 90 élèves de la maternelle à la 5e année. L’année dernière, nous avons grandi et en avons eu environ 150. Nous sommes passés d’environ 25 élèves testant de la troisième à la cinquième année, à près de trois fois plus l’année dernière, avec environ 60 élèves testant de la troisième à la sixième année. Ainsi, lorsque votre école s’agrandit et que de nouveaux élèves arrivent, les résultats vont fluctuer.

« Nous avons bien mieux réussi nos tests de lecture que nos tests de mathématiques. C’est quelque chose dont nous avons parlé au cours de l’été et avons élaboré un plan d’action pour résoudre ces problèmes tout au long de cette année scolaire.

Jarman a expliqué que l’école n’était pas satisfaite de ses résultats en mathématiques de l’année dernière, les administrateurs ont donc décidé de demander aux enseignants de mettre en place de petits groupes dans leurs horaires quotidiens pour le programme, les ressources supplémentaires et la prestation pédagogique.

«Pendant ce temps, les enseignants sont en mesure de combler les lacunes que peuvent avoir les élèves.» dit-elle.

L’école a également remarqué que 45 % de ses élèves étaient considérés comme des absents chroniques, manquant au moins 10 % du temps d’enseignement, que ce soit avec ou sans excuse.

« Nous avons vraiment besoin et souhaitons que nos élèves soient à l’école, afin qu’ils ne manquent pas ce temps d’enseignement important avec leurs professeurs. » a-t-elle souligné.

L’alphabétisation précoce, a déclaré Jarman, a attiré l’attention de l’administration en établissant une norme pour les acquis précoces en lecture. « En tant qu’école, nous savons que l’alphabétisation précoce est le fondement de tout le reste dans la vie de nos élèves… » » a ajouté Jarman.

• La Summit Academy de Warren a obtenu une note globale de 2 1/2 étoiles, tandis que la Summit Academy for Alternative Learners (Warren Middle et Secondaire) en a obtenu 2.

La directrice des communications, Denise Henry, a déclaré qu’environ 70 % des étudiants suivent des programmes d’éducation individualisés, spécifiquement destinés aux enfants handicapés. « Summit Academy examine les évaluations continues pour éduquer les étudiants à leur niveau académique individuel, ajoutant que les résultats des tests ne reflètent pas pleinement les capacités des enfants.

«Malgré les troubles d’apprentissage auxquels sont confrontés la majorité de ses élèves, la Summit Academy Community School-Warren a obtenu une note de 3 dans le domaine du progrès. Ce score, selon le site Web de l’ODE, prouve que l’école a répondu aux attentes de croissance des élèves.

Les administrateurs des écoles intermédiaires et secondaires de la Summit Academy Warren ont expliqué que même si les handicaps des élèves peuvent donner l’impression qu’ils ne progressent pas sur les bulletins scolaires, l’école voit ses élèves progresser.

Au cours de l’année scolaire 2022-23, la majorité des élèves des collèges et lycées de la Summit Academy Warren ont démontré une croissance dans les évaluations normatives en lecture et en mathématiques.







