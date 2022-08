Les écoles de stockage du shérif de Caroline du Nord avec des fusils AR-15

MARSHALL, Caroline du Nord (AP) – Lorsque les écoles d’un comté de Caroline du Nord rouvriront plus tard ce mois-ci, de nouvelles mesures de sécurité comprendront le stockage de fusils AR-15 que les agents des ressources scolaires pourront utiliser en cas de tireur actif.

Stimulés par la fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants en mai, les responsables de l’école et le shérif du comté de Madison, Buddy Harwood, ont placé l’un des fusils semi-automatiques dans chacune des six écoles du comté. Chacune des armes sera enfermée dans un coffre-fort, a déclaré Harwood.

Le district scolaire de Caroline du Nord et le bureau du shérif collaborent pour renforcer la sécurité après que la fusillade d’Uvalde a révélé des défaillances systémiques et une “prise de décision extrêmement mauvaise”, entraînant plus d’une heure de chaos avant que le tireur ne soit finalement confronté et tué par les forces de l’ordre, selon à un rapport rédigé par une commission d’enquête de la Chambre des représentants du Texas.

“Ces officiers étaient dans ce bâtiment depuis si longtemps, et ce suspect a pu s’infiltrer dans ce bâtiment et blesser et tuer tant d’enfants”, a déclaré Harwood au Asheville Citizen Times. “Je veux juste m’assurer que mes adjoints sont préparés au cas où cela se produirait.”

L’idée d’avoir des AR-15 dans les écoles ne plaît pas à Dorothy Espelage, professeure à l’UNC Chapel Hill à la School of Education qui a mené des décennies d’études et de recherches sur la sécurité à l’école et le bien-être des élèves.

“Ce qui va se passer, c’est que nous allons avoir des accidents avec ces armes”, a déclaré Espelage à WLOS-TV. La simple présence d’un SRO augmente la violence dans les écoles. Il y a plus d’arrestations d’enfants. Pourquoi est-ce qu’ils doivent avoir ces AR-15 ? Cela n’a aucun sens.

Le surintendant des écoles du comté de Madison, Will Hoffman, a déclaré que les administrateurs de l’école rencontraient régulièrement les responsables locaux de l’application des lois, y compris Harwood, pour discuter des mesures de sécurité mises à jour.

Harwood a déclaré que les agents des ressources scolaires du comté se sont entraînés avec des instructeurs du Collège communautaire technique d’Asheville-Buncombe.

Harwood a déclaré que les coffres-forts où les AR-15 seront conservés contiendront également des munitions et des outils de brèche pour les portes barricadées.

« Nous aurons ces outils pour pouvoir forcer cette porte si nécessaire. Je ne veux pas avoir à courir vers la voiture pour prendre un AR, car c’est du temps perdu. J’espère que nous n’en aurons jamais besoin, mais je veux que mes gars soient aussi préparés que possible », a-t-il déclaré.

Les écoles devraient rouvrir le 22 août, selon le site Web des écoles du comté de Madison.

Bien que l’optique des agents des ressources scolaires manipulant potentiellement des AR-15 dans les écoles puisse être gênante pour certains, Harwood a déclaré qu’il pensait que c’était une réponse nécessaire.

«Je déteste que nous soyons arrivés à un endroit de notre pays où je dois mettre un coffre-fort dans nos écoles et verrouiller ce coffre-fort pour que mes adjoints puissent acquérir un AR-15. Mais, nous pouvons l’arrêter et dire que cela n’arrivera pas dans le comté de Madison, mais nous ne savons jamais », a déclaré Harwood.

